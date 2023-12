Gil Lavedra afirmó que en el Juicio a las Juntas "la sociedad en general no acompañaba"

A 40 años de la recuperación democrática, el abogado, exjuez y exfuncionario radical Ricardo Gil Lavedra rememoró el histórico proceso que lo tuvo como protagonista al integrar el tribunal que juzgó a las Juntas Militares en 1985. "La sociedad en general no acompañaba. Creo que la demanda creció después cuando comenzó a saberse la verdad”, reconoció el actual presidente del Colegio Público de abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

“En el año 1983 nadie reclamaba el juicio a las Juntas. La decisión disruptiva fue la de Alfonsín, porque lo normal es que en la Argentina no hubiera pasado nada", sostuvo en una entrevista con Noticias Argentinas. El exjuez señaló que previamente a la recuperación democrática “la Argentina sufrió medio siglo de promiscuidad entre los gobiernos civiles y militares”.

“La sucesión de gobiernos civiles y militares hacía que todo el ordenamiento jurídico estuviera compuesto por normas de facto y normas de iure, lo que dio lugar a una Justicia que en general actuaba de la misma forma con gobiernos civiles y militares, aplicando las normas de igual manera”, explicó.

Reconoció que en el caso particular de la Justicia penal "sin duda se planteó el problema de que a partir del año 75 hasta el 79, había millares de habeas corpus que venían contestados de modo negativo porque obviamente las características del plan criminal que hicieron los militares en el 76 era que fuera secreto, que fuera clandestino”.

Ricardo Gil Lavedra: ¿Qué significó para Argentina juzgar a los comandantes?

Gil Lavedra explicó que en el tiempo que la dictadura militar estuvo al mando del paíslos cinco jueces de la Corte Suprema “era una Corte de facto”.

“Cuando los jueces de instrucción se agruparon y le hicieron llegar a la Cámara y a la Corte un reclamo, la propia corte de facto se dirigió a la Junta Militar haciéndole llegar su preocupación por estas circunstancias. También la propia Corte de facto hizo lugar a un par de expedientes que trajeron su conflicto”, detalló. Para entender el contexto, añadió: “qué puede hacer un juez si la policía le dice que no tiene a nadie detenido, si las Fuerzas Armadas le dicen que no hay nadie”.

Un final, sin final

Sobre el Juicio a las Juntas, recordó: “Sentíamos ese apoyo dividido, el escepticismo por un lado, incredulidad, alguna mirada con sorna, que nos indicaban que esto era una cosa imposible y por supuesto sí había apoyo de quienes empujaban que hubiera un juicio”.

"En mi opinión, en el año 1983 nadie reclamaba el juicio a las Juntas. No lo reclamaban los partidos políticos. La multipartidaria pidió la lista de los desaparecidos, pero no el juicio” dijo. Y en ese sentido añadió: “No las reclamaban ni las propias organizaciones, que lo que querían era saber la verdad, pero nadie pensaba que pudiera haber un juicio. Desde ya no lo querían los empresarios, no lo quería la Iglesia, los militares menos, por supuesto”.

Calificó a la película “Argentina 1985” como “comercial y de ficción”. Considera que en el film “el juicio aparece como una consecuencia natural, como algo espontáneo. Pero sin Alfonsín no hay película, no hay juicio, no hay nada. La decisión disruptiva fue la de Alfonsín, porque lo normal era que en la Argentina no hubiera pasado nada”.

El exjuez destacó las “características inéditas” del juicio a las juntas militares y afirmó que no hubo juicio en la Argentina ni en el mundo que se le pareciera. Además. Subrayó “la enorme importancia de la CONADEP y su carácter inédito”.

“La labor ha sido extraordinaria porque en un lapso muy breve de nueve meses. La CONADEP fue la que comenzó a descubrir, a correr el velo de lo que había pasado, 340 centros de detención, los miles de desaparecidos”, remarcó. “Obviamente el apoyo que le dio la CONADEP en la selección de los casos fue total”.

NT

LT