La primera vez que Fanny Magdalena Córdoba votó fue el 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres pudieron hacerlo por primera vez en la Argentina gracias al impulso indiscutido de Eva Perón. Aquel día, con 32 años, "Chona" -como le dicen sus afectos- prometió presentarse hasta la última elección que pueda, algo que cumplió a rajatabla hasta las legislativas del 2021.

Pero la historia tuvo una alteración en las PASO del 13 de agosto, cuando se llevó una sorpresa. A sus 104 años, y con su convicción democrática intocable, se acercó a la escuela de Berazategui que tiene asignada desde hace varios años, pero no pudo sufragar. Fue una sorpresa poco grata, que la hizo volver a su casa con un sabor amargo y dudas que ni las autoridades de la mesa ni de la escuela le supieron dar.

Esa misma situación se repitió en las generales del 22 de octubre. Y lamentablemente, nadie supo responderle por qué se vio afectado su derecho al voto, por qué no la dejaron cumplir con aquella promesa que hizo en su juventud. "¿Cómo puede ser que no estaba inscripta si en todas las elecciones he votado? Desde la primera que hubo y nunca falté, con lluvia o tormenta tenía que ir y cumplir mi deber. Una vez estaba en la cama con neumonía, me levanté y fui a votar", le dijo a PERFIL.

Los detalles del fallo

Ante esa situación, su familia no dudó en respetar su necesidad y sus intenciones de votar. La forma de canalizar la queja fue por medio de un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que no tardó en llegar al despacho del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla. A sus 104 años logró demostrarle a la Justicia que está en condiciones de votar y que tiene ganas de hacerlo en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

En tiempo récord, Ramos Padilla tomó el caso y escribió una resolución en la que explicó que por medio de una acordada de 2018 de la Cámara Nacional Electoral se decidió excluir a los electores y electoras del Padrón, de forma automática, a partir de los 104 años. El magistrado entendió entonces que "la ciudadana se ha visto afectada en su derecho de elegir a quienes habrán de representarla en los distintos ámbitos de gobierno".

Por eso, decidió hacer lugar al planteo y ordenar que la reincorporen para que pueda ir votar en el balotaje.

Entre los argumentos, planteó que "la mayor expectativa de vida de los ciudadanos hace que, situaciones especiales como las de la reclamante, deban contemplarse especialmente". Y dejó en claro "el interés de participación expresado por una ciudadana que ha vivido la imposibilidad de elegir a sus representantes y tiene en claro, y así lo expresa, la importancia de asistir a emitir su voto".

La decisión no causó más que alegría a "chona" o "chonita", como la llaman sus seres queridos. "Yo estaba nerviosa. ¿Cómo pudo ser que me hayan sacado del Padrón si todavía puedo votar? Siempre me gustó hacerlo, cumplir como ciudadana. Y mientras pueda lo voy a hacer. Votar me pone feliz, mientras pueda llegar a las urnas lo intentaré", le respondió con entusiasmo a este medio.

Quién es Fanny Magdalena Córdoba

"Chona" se define a si misma como una mujer de convicciones firmes. Si bien es nacida hace 104 años en Pirovano, un pequeño pueblo ubicado al borde de la ruta 65, en Bolívar, de adulta se mudó a Berazategui.

Consultada por este medio cuenta que trabajó en una casa de confecciones textiles y también en el municipio. "Yo trabajé siempre, trabajé mucho. Por eso me conocen tanto acá como en Pirovano, más que conocidos éramos todos una familia. La gente siempre me apreció mucho. Cuando trabajé en Bienestar Social todas las personas eran iguales para mi, pienso que por eso me aprecian", dijo.

Llena de vitalidad, está acompañada por una familia numerosa que arranca con sus cuatro hijos, 12 nietos, 23 bisnietos y "muchos bisnietos". Para resumir, dice: "Entre todos estamos llegando a los 50".

Y además de familia, a Magdalena tampoco le falta vitalidad. "Me siento bien físicamente. Todo viene bien. Lo único que tengo es un golpe que me di y me saqué la rodilla, por eso estoy renga, con un andador. Los médicos no me quieren operar, así que me la tengo que aguantar, pero es todo lo que tengo", contó a este medio.

"¿Qué le diría a la gente joven? Que vayan a votar. Pienso que si alguien no quiere votar no está ayudando a nuestra patria. Yo me siento orgullosa de cumplir con mi deber porque amo la Argentina", cerró.

