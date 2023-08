Incendiaron carteles de Julio Garro con lanzallamas en La Plata

Al menos dos personas incendiaron un cartel publicitario de Julio Garro ubicado a orillas de la ruta 36 y 520 en la Ciudad de La Plata. Las imágenes fueron capturadas por las cámaras del municipio.

El precandidato a la reelección por la intendencia platense denunció el hecho ante la justicia Federal y apuntó contra Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia, y a Julio Alak, actual ministro de justicia bonaerense. Todavía se desconocen a los autores materiales del incendio.

Ante la consulta por lo sucedido, el actual intendente, Julio Garro, expresó: "Es un hecho lamentable, creo que el fortalecimiento de la democracia debe primar por sobre todas las cosas y que sea la sociedad quien elija quiénes deben seguir gobernando el país, la provincia y nuestra ciudad. Pero es clave que la dirigencia política esté a la altura y evite las agresiones".

En la misma línea agregó: "pienso que para salir de esta crisis necesitamos estar unidos y trabajar todos juntos, dejando de lado las agresiones y las discusiones sin sentido que tanto daño nos han hecho como sociedad".

El precandidato para la reelección de la intendencia emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter denunciando: “Me llegan audios y copia de chats donde coordinan una marcha a mi casa mañana 8 de agosto a la mañana, 6 días antes de la elección en nuestra ciudad. Una marcha organizada por sectores vinculados a la oposición, entre ellos un Director del Mercado Central por la provincia de Buenos Aires”.

Y añadió: “En el chat aparecen nombres, ya que pasan lista, que espero no tener que presentar ante la Justicia y repasan la logística, desde dónde van a partir y cómo van a movilizarse, entre otras cosas. Sé que van a decir que me estoy victimizando, pero los chats están y son reales. Solo me estoy anticipando y haciéndolo público”.

Garro expresó su repudio contra la política del escrache y sostuvo que “Siempre estuve disponible para todos los vecinos y todas las inquietudes y lo seguiré estando. Pero en este caso no se trata de vecinos con inquietudes, sino de un burdo escrache en el tramo final de una elección”.

El actual intendente remarcó que, más allá del ataque del lanzallamas: “Estos días también hicimos la denuncia correspondiente ante la Justicia por la vandalización de distintas maneras, hasta con lanzallamas y está documentado, de distintos mensajes y carteleras de nuestra campaña”.

Desde el municipio manifestaron la preocupación respecto del nivel de violencia de varios sectores políticos a escasos días de la elección. En la capital provincial, en la interna de Juntos por el cambio se debate entre Julio Garro (actual intendente) y Juan Pablo Allan; mientras que Unión por la Patria tiene una interna mucho más poblada con Guillermo Escudero, Gastón Castagneto, Julio Alak (actual ministro de justicia bonaerense), Paula Lambertini y Luis Arias. Por su parte, tanto el Frente de Izquierda como el Frente Patriota también disputan más de un postulante.

