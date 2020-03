El intendente Gray cruzó a Laura Alonso por los médicos cubanos: "La convoco a que venga a nuestros barrios"

La posible llegada de médicos cubanos al país despertó la grieta con algunos referentes de la oposición, en especial, con Laura Alonso, quien los acusó de ser "espías". El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recogió el guante e invitó a la extitular de la Oficina Anticorrupción a que visite "los barrios" del conurbano bonarense para observar la situación que viven los más necesitados ante los efectos de la pandemia.

"Si nos faltaba algo ... eran los médicos/espías/comisarios cubanos!", expresó Alonso en su cuenta de Twitter y lo acompañó con el hastag # NoALosMedicosCubanos. Su reacción se debió al ofrecimiento que recibieron en el gobierno argentino de una brigada médica de Cuba, que podría cubrir la demanda de profesionales para combatir el coronavirus.

Consultado por las declaraciones de la exfuncionaria macrista, Gray la convocó "a que venga a nuestros barrios y después de eso hablamos de médicos venezolanos y cubanos. Es difícil conseguir médicos porque una cosa es trabajar en una clínica de Capital y otra en el conurbano profundo". Además, en diálogo con AM750, destacó que tuvo "experiencia con médicos cubanos y médicos nuestros que se formaron en Cuba. Y son experiencias muy buenas. El de Cuba es una sistema bueno porque hay médicos comunitarios y la Salud va a la comunidad. Es gente que tiene mucha vocación de trabajar y necesitamos gente con ganas de trabajar".

El intendente aprovechó para denunciar que en 2015 tenían un "hospital nuevo totalmente equipado, como es el del Bicetenario y cuando vino el expresidente ese hospital no sólo no se abrió sino que lo desmantelaron". Sin embargo aclaró que ahora cuentan con "160 camas en el hospital municipal y otras 160 en el nuevo hospital que está próximo a abrirse. No obstante, estamos equipando otros espacios de internación leve".

"Tenemos todo previsto: hemos comprado camas, colchones, utensilios de cocina para prever meses difíciles por la pandemia. De respiradores estamos bien", detalló.

