El interbloque Federal acompañará al oficialismo en el tratamiento de la ley de Solidaridad Social

Desde el interbloque Federal, integrado por 10 diputados, confirmaron que acompañarán al Gobierno en su intención de tratar la ley de Solidaridad Social en la Cámara Baja este jueves 19 de diciembre, luego de que los legisladores de Juntos por el Cambio anunciaran que no darán quórum para debatir el mega proyecto del oficialismo. Sin embargo, desde el espacio que coordinan Roberto Lavagna y Juan Schiaretti anticiparon que solicitarán modificaciones a la iniciativa.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica, como lo denominó el Gobierno, consta de 85 artículos en los que hay un amplia delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo, uno de los elementos que más rechazo genera en la oposición. Entre los ítems centrales de la iniciativa se encuentran, además, el impuesto del 30% a la compra de dólares para atesoramiento o consumos con tarjeta, el incremento de las retenciones agropecuarias y la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria.

En rigor, uno de los temas que el interbloque Federal pedirá modificar es justamente el del impuesto del 30% para los consumos en dólares en el exterior. "Nos parece correcto que se congelen las tarifas por 6 meses", expresó este martes el diputado Eduardo "Bali" Bucca, quien preside la bancada, en declaraciones a radio Futurock. "Pero nos preocupa por ejemplo que quieran ponerle un 30% al dólar turista", recalcó.

El excandidato a gobernador por Consenso Federal explicó que van a dar quórum para debatir el proyecto de Emergencia Económica y Social, pero que en el interbloque "no saben cómo van a votar" porque "no conocen la letra". En este sentido, afirmó: "Queremos acompañar, pero no vamos a firmarle un cheque en blanco al gobierno. No estamos a favor de darle superpoderes a Alberto Fernández, porque eso le quita poder al Parlamento".

Otro de los puntos que genera debate es el del el artículo 52 del proyecto, relacionado al pago de jubilaciones y la presunta la falta de claridad sobre qué pasará después de los 180 días que plantea y qué sucederá con la fórmula. "Buscamos previsibilidad y seguridad para los jubilados. Cosa que el artículo NO la da", expresaron a PERFIL fuentes cercanas.

El interbloque Federal está compuesto 10 legisladores divididos en 5 bloques por bloques :

Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez , de Consenso Federal

, de Consenso Federal Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez, de Córdoba Federal

de Córdoba Federal Enrique Estevez , Socialista

, Socialista Eduardo Bucca y Andrés Zottos , Justicialista

, Justicialista Luis Contigiani del bloque Progresista, Cívico y Social

A ellos se le sumaría Jorge Sarghini, en reemplazo de Daniel Arroyo, a menos que el ministro de Desarrollo Social se sume a la lista de ministros que podrían renunciar a su cargo de manera interina para asumir sus bancas, ante la negativa de Juntos por el Cambio de aprobar la jura de sus reemplazantes.

AB/FF