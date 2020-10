Jorge Lanata: "Rompieron las bolas con el 'quedate en casa' y ahora te van a cortar la luz"

El dólar, la cuarentena y los cortes de luz que adelantó el Gobierno para este verano fueron los temas de los que habló Jorge Lanata en su editorial de este domingo 25 de octubre para apuntar contra la gestión de Alberto Fernández. Según el periodista, los infectólogos que asesoraron al Presidente desde los inicios de la pandemia están desaparecidos, al referirse al fracaso de las medidas sugeridas por ellos y el aumento de casos por coronavirus.

"Superamos el millón de casos de contagiados de coronavirus y pasamos a Francia, Italia y Suecia en cantidad de muertos por millón de habitantes. ¿Te acordás cuando Alberto tuvo la genial idea de compararnos con Suecia?", ironizó el conductor, y mostró un gráfico que ilustra una amplia superación de Argentina en las últimas semanas.

En su habitual editorial de su programa PPT Box (El Trece), se refirió a la nueva prórroga del aislamiento. "Esta semana, el Presidente extendió la cuarentena -esa que él mismo dice que no existe- por 14 días más y lo hizo desde Misiones, porque el virus se mudó al interior. Y otros que se ve que se mudaron fueron los infectólogos, porque no los encuentran por ningún lado”, remarcó.

"Los infectólogos no se hacen cargo del fracaso de la cuarentena. Ahora dicen que ellos sólo sugerían y no tomaban decisiones. De todo el grupo de asesores no quedó ni la payasa Filomena", en referencia al momento en que la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó una conferencia de prensa con una payamédica por motivo de celebración del Día del Niño.

Desde el Gobierno anticipan que en el verano podría haber "muchos cortes de luz"

Además, se refirió a los anuncios del Gobierno sobre el probable desabastecimiento energético para los próximos meses al recordar que "estiman que a partir de enero la suba de tarifas de luz y gas será del 30% al 60% para la clase media. Igual, son pocos los que lo van a pagar porque de la clase media a esa altura no va a quedar ni rastro".

"El secretario de Energía Darío Martínez anunció que en el próximo verano 'va a haber muchos cortes de luz'. Dijo que la causa de los cortes va a ser porque mucha gente se quedará en sus casas. Rompieron las bolas con el ‘quedate en casa’ y ahora te van a cortar la luz porque te quedaste mucho en tu casa. El nuevo slogan del Gobierno va a ser 'quedate en casa, pero a oscuras'", bromeó.

DR/FF