Julio Bárbaro: "Duran Barba se dedica a la estupidez humana"

Julio Bárbaro arremetió contra Jaime Duran Barba y lo calificó como "un payaso importante". Asimismo, aseguró que la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner "es mejor" que la propuesta del presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

"Yo no soy fanático de nada. Me parece que hay gente fanática de Macri o de Cristina Kirchner y ese individuo no juzga, sino que bien o mal aplaude igual. Es como en el fútbol si sos de Boca o de River no cambiás (de cuadro) por una derrota o un error. La política transita la razón. Cuando vi que Cristina tenía ciertos rasgos autoritarios, donde (el programa de televisión) 6,7,8 era el ejemplo... dije 'voto a Macri', porque yo participo en la política en el sentido de transitar el centro no el fanatismo, y lo de Macri ha sido un fracaso", aseguró Bárbaro en declaraciones al periodista Ari Paluch para el programa El exprimidor, emitido por radio Latina.

En ese sentido, el histórico dirigente peronista agregó: "Hablé mucho con Mauricio cuando Duran Barba entró a crecer". Contra éste último arremetió con fuertes declaraciones: "Es un payaso importante. Ese hombre vendió que había que profundizar el antiperonismo y la antipolítica, cosa que no se hace en ningún país del mundo, y terminamos como lo hicimos el domingo pasado (día de las PASO)".

"La crisis le quedó grande a Macri. Duran Barba le vendió a Macri que la política estaba superada por las redes sociales, todo esto es la estupidez humana", completó el dirigente. "Macri no entiende nada de política: fue un error excluir a (Federico) Pinedo y (Emilio) Monzó", agregó.

Bárbaro opinó además acerca de la idea de que en la fórmula presidencial que conforman Alberto Fernández y la exmandataria, en caso de ganar las elecciones de octubre, quien verdaderamente gobernará el país será CFK: "Él es un duro del poder, no es (Daniel) Scioli ni (Oscar) Parrilli, entonces cuando ella elige a Alberto que fue crítico de su gestión, de la Ley de Medios y del Pacto con Irán, al elegir a un crítico está haciendo una autocrítica". Y concluyó: "Hoy por hoy, es mejor la propuesta de Alberto que la de Macri".

F.D.S./F.F.