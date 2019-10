Julio Bárbaro: "Me reconcilié con la inteligencia de Cristina, no con su persona"

El histórico dirigente del peronismo Julio Bárbaro analizó al macrismo seguro de su próxima derrota en las elecciones presidenciales y explicó que se reconcilió con “la inteligencia” de la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

En una entrevista en el programa que conduce Luis Novaresio por el canal A24, Bárbaro explicó por qué en 2015 le dio su sufragio al presidente Mauricio Macri y los motivos por los que hoy se decidió por el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández: "Yo voté a Macri diciendo soy peronista pero Scioli no me gusta. Y dije claramente, ni Cristina ni Mauricio pueden hacer gobierno porque los dos tienen 30 favores y 60 en contra. El que se corra gana, lo dije en Intratables. Entonces, se corrió Cristina. Yo tal vez no la hubiera votado a Cristina pero a Alberto sí”.

Según el dirigente peronista, si el actual mandatario hubiese apostado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no estaría tan claro a quién votaría: “Pasamos de un dirigente del fútbol a un docente universitario, punto, eso es así le guste o no. El no peronismo merecía un dirigente más lúcido que Mauricio Macri, porque es un pedazo grande de la sociedad. Y si se hubiera corrido y la pone a María Eugenia, yo no sé qué estaba haciendo yo. Ahora, cuando él se queda con Duran Barba y Marcos Peña después de las cosas que hizo y dijo con esos dos personajes, cuando el desprecio la política, expulsa a Pinedo, Monzó, a todos, me incluí”.

Bárbaro negó ser uno de los integrantes del "panqueKazo" tras la postulación de Alberto Fernández: “Nunca les pedí nada, me trataron bien. No soy un panqueque porque fui diputado con este y concejal con aquel. No le pedí nada a él y no le voy a pedir nada a Alberto, voto por lo que opino no por lo que recibo”.

Con respecto al jefe de Estado, consideró: “Lo vi al tope de lo que puede dar, el Mauricio que me dio pena fue el de la 9 de Julio. porque se junta esa multitud para que este muchacho no les de una idea, nada”. “Se equivocaron, yo los voté, pero no los voto más porque destruyeron parte del salario de la gente”, agregó.

Por ello, Barbaro remarcó que en esta ocasión le dará su sufragio al Frente de Todos: “Macri hizo tal gala de mediocridad que me hizo votar a Alberto para ser clarito y Alberto me da una ilusión, no quiere decir que me dé una certeza. Tiene la posibilidad de ampliar”.

El dirigente cuestionó la estrategia de la grieta que impulsó el oficialismo, especialmente de la mano del consultor político ecuatoriano: “Duran Barba lo convenció a Macri que odiar a Cristina era negocio y yo sostengo que el odio hace chico al odiador y grande al odiado. Él nos devolvió a una Cristina gigante”.

Pese que reconoció en varios tramos de la nota que no votaría a Cristina, dijo que se amigó con su estrategia electoral: “Cierra el ciclo y nos devuelve a eso que vino a sacar (por el Presidente). La dimensión de Cristina es la contracara de la debilidad de Macri. Si Macri hubiera acertado y tuviéramos un Gobierno para arriba y un país que florecía Cristina no habría tenido nada que decir. Ni hubiera hecho el libro. En esta decadencia de Macri la gente dice con Cristina vivía mejor y lo hacía. Cristina o Macri, gana Cristina”.

“Me reconcilié con su inteligencia, no con esa persona, no la vi. Al elegir a Alberto elige al mejor, no tenía otro que nos hubiera calmar los ánimos. Por ejemplo yo a Scioli no le quise votar porque era un delegado, Alberto no lo es No me encontré más con ella, con Alberto sí.", destacó. Y agregó: “Es duro, es un tipo que se enoja fácil, pero es inteligente y está formado”.

B.D.N./FeL