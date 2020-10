La respuesta de Fernán Quirós sobre el Fútbol 5 que no define si está o no permitido

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó que la Ciudad irá abriendo actividades "de acuerdo a la situación epidemiológica" y no quiso opinar en relación al anuncio de la apertura de canchas de Fútbol 5 que hicieron los dueños de los complejos.



"Nosotros vamos a ir liberando actividades de acuerdo a cada semana epidemiológica y las que consideremos apropiadas", señaló Quirós en conferencia de prensa cuando fue consultado por la decisión de abrir las canchas de Fútbol 5 en la Ciudad.



El vocero de la Cámara de Complejos Argentinos de Fútbol 5, Mauro Chávez, anunció comenzarán a abrir los complejos pese a no estar permitido, algo similar a lo que se confirmó en Mar del Plata. "Nos arriesgamos a las multas, pero la realidad es que estamos endeudados, ya cumplimos 200 días sin trabajar y nuestros empleados necesitan darle de comer a sus familias", dijo Chávez.

Ante esta situación, el titular de la cartera sanitaria porteña respondió: "No me puedo hacer cargo de opiniones que no estén de acuerdo con la normativa, más allá de entender la situación por la que se está pasando".



Otro tema del que habló Quirós es el del regreso de los vuelos de cabotaje, en relación a si van a aceptar que los mismos lleguen al aeroparque metropolitano, teniendo en cuenta que hay provincias que rechazarían esta posibilidad. "Nosotros en ningún momento hemos cortado la circulación del país", sentenció Quirós, teniendo en cuenta que los ingresos a la Capital Federal siempre estuvieron abiertos.



Por otra parte, la Ciudad volvió a reportar menos de mil casos nuevos por coronavirus, algo que tendrá una continuidad de dos semanas desde mañana.

Los nuevos casos confirmados ascienden 899, elevando la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia a 127.277, de los cuales 36.704 ya recibieron el alta.

En las últimas 24 horas fallecieron 52 personas, llegando de ese modo a las 3.669 víctimas fatales por Covid-19. En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva destinadas a pacientes con coronavirus, se mantiene alrededor del 50 por ciento.

