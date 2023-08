Lali ante las críticas por lamentar el triunfo de Milei: “La violencia con la que bardean es un reflejo de lo que votan”

Con los números que arrojaron las PASO 2023, Lali Espósito decidió compartir a través de las redes su preocupación por el triunfo de Javier Milei. “Qué peligroso, qué triste”, escribió y le llovieron todo tipo de respuestas y algunos ataques. Ante esto la artista pop decidió retrucar: “La violencia con la que bardean es un reflejo de lo que votan”.

Entre los miles de comentarios que le hicieron a Lali, también estuvo el de la modelo Anamá Ferreira quien le contestó: “Amo a Lali. Dicho esto va: Peligroso es salir a trabajar y que no sabes si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo. Peligroso Lali es no tener cloaca”.

Mientras que Javier Milei, el protagonista e indiscutido ganador de la jornada electoral, fue consultado sobre la crítica que recibió de la artista, pero aseguró que no la conocía. “No sé quién es”, afirmó el libertario en diálogo con Radio Rivadavia y cuando le señalaron que era una cantante aclaró que el escuchaba a “los Rolling Stones”. “O escucho ópera, pero no soy muy idóneo en música popular”, explicó.

“No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, escribió Lali luego de su primera reacción. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó.

Lali Espósito advirtió el “peligro” del resultado de las PASO 2023 y sus seguidores le contestaron



Para finalizar, aclaró en la red social donde cuenta con más de siete millones de seguidores: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que... ¡Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

