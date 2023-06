Leopoldo Moreau: "Amado Boudou está trabajando con Massa en el tema deuda"

Leopoldo Moreau reveló que existe un trabajo económico conjunto entre Sergio Massa y el exvicepresidente: "Amado Boudou está trabajando con Massa en el tema deuda". Cabe destacar que Boudou cumple una condena firme de cinco años y 10 meses de prisión por actos de corrupción que también lo inhabilitan a ocupar cargos públicos. El diputado nacional subrayó la necesidad de una integración general de sindicatos, iglesia, privados y peronistas para consolidar el crecimiento: "Necesitamos a todos: a Daniel Scioli incluido", explicó.

Leopoldo Moreau: "La gente en la calle me dice 'si no es Cristina voy a votar a Milei'"

El diputado nacional anticipó cuál será el camino si la oposición si triunfa en las próximas elecciones: "Hay una derecha que quiere volver a las recetas de Martínez de Hoz y Cavallo. Y también quieren volver a la represión y al espionaje ilegal", señaló, en diálogo con La García por am 750,

Con varios cierres de listas sobre sus espaldas, el diputado nacional reconoció que "No podemos negar que el cierre de listas y la definición de fórmula fue traumática”, pero “no podemos dejar sola a la patria. Necesitamos a todos. A Massa, Grabois, las organizaciones sindicales, CGT, a la CTA, a la corriente sindical, a los movimientos sociales, a pequeños y medianos empresarios, a sectores eclesiásticos”.

Más allá de las disputas internas del oficialismo el político afirmó que "rápidamente nos pusimos en la construcción de un espacio que tendrá sobre sus hombros que tendrá la responsabilidad de evitar que vuelva la derecha". En la misma línea destacó que "la gestión tiene que estar en la campaña. Al oficialismo lo van a juzgar por eso".

Moreau expresó que "Unión por la Patria tiene que mostrar qué va a hacer con la deuda con el FMI: nuestra fuerza política ha dicho que va a haber que reformular el acuerdo con el FMI”. En ese sentido el diputado indicó la importancia de reformular el acuerdo con el FMI por tratarse “del principal problema para el crecimiento de los argentinos” por etapas: “primero evitar que ocurra una megadevaluación” y, en segunda instancia, presentar los informes para reformular el acuerdo con el FMI: “lograr estiramiento de tazas y que el FMI entienda que con ajustes no vamos a seguir pagando el acuerdo”.

Con respecto a las irregularidades detectadas en torno a la administración de la obra social de los trabajadores judiciales (OSPJN), el diputado adelantó: "El jueves 6/7 retomaremos las audiencias del juicio político a la Corte. Ese día está citado el juez Maqueda"

Situación procesal de Boudou

El 3 de octubre de 2018, tras un fallo fue unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena del ex vicepresidente Amado Boudou por la adquisición irregular de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y dejó así firme la sentencia a 5 años y 10 meses de prisión. El máximo tribunal del país rechazó un recurso extraordinario de la defensa, convirtiendo a Boudou en el primer vicepresidente de la Nación con una condena firme por un acto de corrupción.

El fallo unánime llevó la firma de los cinco jueces de la Corte: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. La sentencia, además de la condena a 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, ambos en concurso ideal”, lo inhabilitó de forma perpetua para ocupar cargos públicos.

Las penas fueron ratificadas el 17 de julio de 2019 por la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, cuyos miembros rechazaron las apelaciones presentadas por las defensas de los acusados.

En el mismo fallo también fueron condenados el amigo y socio del exvicepresidente, José María Nuñez Carmona; el dueño de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone, Alejandro Vandenbroele; el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y su yerno, Guillermo Reinwick; el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

