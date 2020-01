"Lilita puede sobrevivir sin un cargo y la CC sin ella"

por Daniela Mozetic

Comenzó como asesor de Elisa Carrió y ahora le llegó el turno de desplegar sus alas. Tras ocho años como legislador porteño, Maximiliano Ferraro se convirtió en el jefe de los diputados de la Coalición Cívica y también en presidente del partido. En diálogo con PERFIL, mostró su firme convicción de mantener el espíritu republicano del espacio y aclaró que “a lo que no va la Coalición es a abrazarse a ideas autoritarias de izquierda o derecha, creemos en una posición de centro”.

—¿Cuáles son las prioridades de la CC en 2020?

—Nos hemos fijado distintos tipos de prioridades que tienen que ver con poder fortalecer el partido a nivel nacional, establecer una estrategia parlamentaria y también social y cultural. Estamos convencidos de que el 41% de los ciudadanos que nos acompañaron el 27 de octubre expresa algo mayor que el acompañamiento a Juntos por el Cambio o a nombres propios del espacio.

—¿Genera presión ser mencionado como el “heredero” de Carrió?

—Para mí ser presidente del partido y del bloque de diputados es una gran responsabilidad. Vengo diciendo que Lilita es irreemplazable por su carisma, por su formación. Hoy la CC tiene un bloque integrado en su totalidad por quienes nos formamos acompañando a Lilita en los 25 años de vida política del espacio. No me parece hablar de sucesor o heredero, estoy cumpliendo un rol y una responsabilidad que me toca.

—¿Puede sobrevivir Lilita sin un cargo?

—Por supuesto, y ya lo ha demostrado. Puede sobrevivir sin un cargo y sin tener fueros para ampararse. Y la CC también puede sobrevivir sin ella, tiene el desafío de seguir adelante. Este es uno de los bloques más grandes que tuvo y, a pesar de que muchos jugaron a que después de las PASO estaba todo perdido, pudimos remontar el resultado de agosto y pasar del 33% al 41%. La ciudadanía decidió que el nuevo gobierno estuviera encabezado por Alberto Fernández, pero a modo de autocrítica de Juntos por el Cambio me parece que perdimos más nosotros la elección y no que ellos la ganaron.

—¿Cree que JxC podrá mantener la unidad?

—Juntos por el Cambio se fortalece a través de las identidades de cada uno. Seguiremos articulando y generando la unidad necesaria pero no a cualquier precio, no es ser idénticos, cada uno tenemos nuestras ideas. No creo en la existencia de un liderazgo único o en uno o dos partidos preponderantes, somos todos importantes.

—¿Cómo transitó el primer mes de Alberto Fernández?

—Preocupado, porque lo que quedó demostrado con la ley de plenos poderes y facultades delegadas es que, en nombre de la solidaridad y la reactivación productiva, se está llevando adelante un ajuste brutal de más de US$ 6.600 millones, se les está metiendo la mano en el bolsillo a jubilados y a sectores medios de productores y pymes, no se bajan impuestos sino que se permite el aumento y generar aun más presión impositiva a un montón de sectores, cosa de la que estamos totalmente en contra. Pareciera ser que la lógica del PJ no ha cambiado y que va a continuar el manejo discrecional de fondos para los intendentes o para los gobernadores amigos.