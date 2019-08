Encabezada por el presidente Mauricio Macri, la Mesa de Acción Política (MAP) de Juntos por el Cambio se reunió este lunes 26 de agosto. Tras el encuentro de los principales referentes de la alianza gubernamental, representantes del oficialismo acusaron a los gobernadores peronistas de "extorsionar" y les afirmaron que durante el kirchnerismo "venían a golpear la puerta y se iban con una anchoa".

La reunión se realizó en la Casa Rosada y actuaron como voceros los jefes de los interbloques de Diputados y Senadores, Mario Negri y Luis Naidenoff. "Los gobernadores no presionan, extorsionan, y hay que dejar de lado la extorsión en la Argentina", denunció Naidenoff, y recalcó: "Cuando asumió Macri los gobernadores golpeaban las puertas porque no podían pagar los salarios, y a fines de 2018 había 19 provincias con superávit. Las picardías la gente las percibe".

El senador dijo, además, que Macri "está abocado a hacer lo que se debe hacer; no está nada definido, que los gobernadores no se apresuren a poner palos en la rueda". Y afirmó que "los que se fueron dejaron un caos, por eso no hablan y su mejor estrategia es el silencio". Por su cuenta, el presidente del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, aseguró que "se vota el 27 de octubre, el candidato es Mauricio Macri, y el mejor Mauricio Macri, como candidato para nosotros, y para él también, es el presidente que está trabajando para que la incertidumbre económica desaparezca y haya estabilidad política. Es un capital de 60 días", afirmó el cordobés.

En este marco, también habló de la crisis económica. "Frente a una devaluación como la que se produjo, que generó la incertidumbre después del resultado electoral, si el Gobierno no hubiese tomado medidas para ayudar a la gente, ¿qué estarían diciendo en la reunión de los gobernadores del peronismo?", se preguntó.

"El Gobierno estuvo a la altura de lo que la emergencia demandaba. Y el peronismo lo sabe mejor que nadie”, abundó, y agregó: "La responsabilidad es colectiva. No pueden decir 'ahora devuélvame treinta mil millones', cuando durante tres años les dieron desde el Gobierno lo que no les dieron en 12 años, donde venían a golpear la puerta y se iban con una anchoa". El diputado sostuvo que "lo que no puede pedir la oposición es que el Gobierno se haga solo responsable" de la situación actual, indicó, y señaló que a la oposición "no se le pide que cogobierne" pero "la responsabilidad es colectiva".

