Hernán Lacunza cruzó a los gobernadores: "Que digan si no quieren bajar los impuestos"

El gobierno de Santa Cruz se sumó esta semana a las tres provincias petroleras que recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo que estableció el congelamiento de los precios de los combustibles por el plazo de 90 días. Las presentaciones judiciales se suman a las críticas de los gobernadores peronistas y al mal ánimo contra el Gobierno esta semana tras el Consejo Federal de Inversiones. En este marco, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza salió al cruce y les pidió a los dirigentes "que digan si no quieren bajar los impuestos porque no quieren aliviar a la población".

"Tenemos que comprender una cosa. Los impuestos no son recursos exclusivamente nacionales. Se coparticipan, entonces cuando suben, el Gobierno toma el costo político porque hace falta alguna necesidad y es obviamente antipático. Y los beneficios se coparticipan porque así es la ley", expresó Lacunza en declaraciones a Radio Nacional.

Gobernadores peronistas: "Las medidas anunciadas son un despojo que nos desfinancia"

"Ahora, cuando el Gobierno toma una decisión para aliviar el bolsillo de los argentinos porque se considera necesario en un momento de estrés y de incertidumbre, y cuando bajan, también se coparticipa esa merma de recursos. Sino, los gobernadores deberían decir directamente 'yo no quiero que bajen los impuestos porque no quiero perder recursos y no quiero que bajen los impuestos porque no quiero aliviar a la población'", recalcó.

Y por último, concluyó: "En las cuentas nacionales se compensa esa merma de recaudación por la baja de alícuotas o por la suba del mínimo no imponible, o por la baja de alícuotas del IVA y la suba del mínimo imponible de Ganancias. Esa pérdida de recursos se compensa por la mayor recaudación que hay y por la mayor actividad nominal. En las provincias es lo mismo. Cada uno tiene que hacer calibrar sus cuentas".

Está casi quebrado el vínculo entre los gobernadores y la Casa Rosada

Con una acción de amparo presentada este jueves, el estado de Santa Cruz se sumó a los planteos realizados ayer jueves 22 de agosto por Neuquén, Río Negro y La Pampa, que fueron girados a la Procuración para que dictamine sobre la competencia o no de la Corte en este asunto. En la misma sintonía de las presentaciones realizadas este miércoles, Santa Cruz pidió a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la norma por la cual el Poder Ejecutivo dispuso esta semana el congelamiento de los precios de los combustibles por un plazo de 90 días.

Los mandatarios del sur se sumaron al enojo del resto de los gobernadores peronistas y de diversos partidos, quienes esta semana se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), le exigieron al Ejecutivo una compensación de $30 mil millones y consensuaron un documento en el que le pidieron a Nación que retrotraiga las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, eliminación del IVA para alimentos de la canasta básica y rebaja del Impuesto a las Ganancias, "en resguardo de las finanzas provinciales".