Luis Novaresio respondió tras las disculpas de Cristina Kirchner: "Me sentí muy incómodo"

"A mí me hicieron un reportaje, (Luis) Novaresio. Un interrogatorio, faltaba la luz, así, acá (señalándose el rostro) y alguien de atrás haciéndome alguna cosa (sic) para que responda", declaró la expresidenta Cristina Fernández Kirchner durante su presentación del libro Sinceramente en Mar del Plata. Tras el revuelo que causaron esas declaraciones, la actual precandidata a vicepresidenta le pidió disculpas al periodista que fueron aceptadas: "Es una actitud que corresponde".

CFK se refería a la entrevista que brindó en plena campaña electoral de las elecciones legislativas de 2017 para Infobae, donde habló de la muerte de Alberto Nisman, el pacto con Irán, la causa AMIA, su patrimonio, los bolsos de José López, las causas de corrupción que afronta, su gobierno y el de Mauricio Macri, que por ese entonces transitaba por su segundo año.

Durante el pase del programa entre La Cornisa y Debo decir por América, Novaresio respondió: "Me sentí muy incómodo, no voy a hacer una análisis pero estoy convencido que cuando hay una entrevista hay que entrevistar, en definitiva es un interrogatorio pero con el mayor de los respetos. Era una entrevista en el género entrevista, preguntar y repreguntar ante una no-respuesta. La repasé, fueron dos horas y tocamos 22 temas".

"La luz adelante y la picana era la época de la policía, ilegalidad en los 70. Me sentí un cuasi torturador en ese momento, me alegra mucho las disculpas, me parece que es una actitud que corresponde", insistió y agregó: "La verdad que comparar una entrevista con una tortura en la época de la represión es por lo menos un despropósito, inadmisible".

Quiero decirle que como surge claramente de la exposición y el contexto en que lo dije, lo hice en un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 21, 2019

Según explicó la senadora en su cuenta de Twitter, sus declaraciones fueron en "un sentido obviamente metafórico y para que pudiera entenderse claramente la diferencia en la forma de entrevistar a los candidatos del gobierno y a los candidatos de la oposición", y agregó: "Por lo que le pido disculpas si se sintió ofendido, porque estuvo muy lejos mi intención de hacerle ningún tipo de imputación y menos de esa naturaleza de tan triste memoria para los argentinos y las argentinas".

DR/FF