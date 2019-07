Macri en helicóptero | Carlos Caserio: "Este es el show que le hace hacer Duran Barba"

por Diamela Rodríguez

En el 2018 la visita del presidente Mauricio Macri a un peluquero de un pueblo cordobés resultó simpática y bien recibida por los vecinos de la zona. Sin embargo, en ese momento, el senador Carlos Caserio develó dos puntos claves que terminaron en un pedido de informe en la Cámara Alta que salieron a la luz este jueves 25 de julio: el hombre que fue a ver sería el titular del PRO en Río Cuarto y, para acudir a ese encuentro, el mandatario utilizó el helicóptero presidencial.

Todo ocurrió el pasado 1° de noviembre cuando el Presidente llegó a la provincia de Córdoba, a Río Cuarto. Según la denuncia del senador, "con el mismo helicóptero oficial se fue a cortar el pelo a un pueblo que estaba a 30 kilómetros". Se trata de la peluquería de Juan Sosa en Coronel Baigorria, quien lo recibió como un vecino más que apoya el Gobierno, sin embargo, "no es una peluquero cualquiera, es el presidente del PRO" en esa localidad, dijo Caserio en diálogo con PERFIL.

"Tuvo el tupé de subirse al helicóptero, este es el show que le hace hacer Duran Barba", resaltó el senador, aunque aclaró que el pedido de informe, al que accedió este medio, lo realizó en aquel entonces ante el Senado y luego lo envió al la Legislatura de Córdoba. "No es voluntad mía hablar de esto ahora, pero en una radio muy pro Gobierno me decían que el peronismo mezcló lo institucional con la campaña y yo les di este mismo ejemplo de Macri".

Vecinos de Coronel Baigorria revolucionados por la llegada de Mauricio Macri en helicóptero.

"Alberto Fernández va en avión de línea y este tipo usa las cosas del Estado sin inconvenientes. Hice el pedido de informes en el Senado y de ahí en la Legislatura, se lo trató y lo aprobamos en la mayoría pero nuca hubo respuesta". Según reza la presentación, "el pedido se funda en el hecho de que de ninguna manera pueden los funcionarios públicos incluido el señor Presidente utilizar medios de transporte oficiales para actividades particulares, y sobre todo para el caso del helicóptero presidencial por los gastos que genera no solo de combustible sino el pago de las horas de los pilotos afectados a dicha tarea".

Mauricio Macri y Juan Sosa en la visita de 2018.

"Además de ello debemos recordar que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características ya que el señor Presidente ha utilizado con anterioridad vehículos oficiales (helicóptero de Policía Federal) para actividades estrictamente privadas como el hecho de retirar a su hija Antonia del colegio", recordó.

Para ese entonces el peluquero era el vecino más buscado en Córdoba. Pese a ser el presidente del PRO en esa localidad, según denunció Caserio, Sosa se mostró distante a la hora de opinar sobre política durante la entrevista que brindó al canal local Telediario Federal: "Me gustaría no hablar mucho de política. No me gusta".

Consultado por qué creía que fue elegido para la visita, Sosa respondió: "La secretaria dijo que averiguaron y que a los vecinos les caigo bien. Soy lo más humilde que hay en el pueblo y me eligió a mí. Le dije que contara con mi apoyo personal y del pueblo y que vamos a salir de esto porque se hace trabajando".

FeL