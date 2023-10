Melconian disparó contra Massa por el déficit y a Milei por la dolarización

El economista Carlos Melconian, eventual ministro de Patricia Bullrich si la candidata de Juntos por el Cambio gana las elecciones, aseguró que las últimas medidas tomadas por el actual jefe de la cartera y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, son “irresponsables y ponen en riesgo la transición política”.

Fue durante el 59º Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata. Para el último día del encuentro estaba prevista la participación de Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica, quien iba a compartir escenario con el referente de Juntos por el Cambio. Pero según los organizadores, a último momento desistió, algo que generó suspicacias ya que esto se produce en una semana en la que el dólar está marcando un nuevo récord y en momentos en los que desde el Gobierno están lanzando un fuerte operativo tanto en cuevas como a través de la CNV para tratar de planchar la cotización cambiaria.

En su cuenta de X (exTwitter) el asesor económico de Patricia Bullrich marcó esa diferencia y compartió fotos del encuentro. “Vinimos a presentar nuestro programa a miles de empresarios en todo el país”, escribió.

Melconian fue uno de los últimos oradores del encuentro que reúne a empresarios, sindicalistas y referentes de diferentes sectores de la economía del país, y aprovechó la oportunidad para decir que “la irresponsabilidad de los últimos cuarenta días por parte del ministro-candidato no la he visto en mi vida profesional”. El economista hizo referencia a las medidas que tomó Massa en el último mes, y que, según sus cálculos, agregan tres puntos más al déficit con el que calculaban hacer su plan de gestión. “Ahora, además de trabajar en lo que estábamos, se agrega este grave problema que requiere una solución inmediata”, afirmó.

El otro ausente en el Coloquio fue Javier Milei. Melconian también apuntó contra el libertario. “Yo no quiero asustar a la gente. Estoy hablando en serio. El Menem que se afeitó la patilla tardó un año y medio en hacerlo; y, en el medio, se comió una híper de él, no de Alfonsín. Y ahí vino Cavallo con el plan de estabilización”, opinó.

“Hay que votar sin bronca y pensando en el bolsillo, porque acá hay 45 millones de argentinos. Y la democracia necesita gente sana, no chorros”, enfatizó. Milei “chapó la calentura reinante que lo puso ahí, pero no resiste un análisis”, afirmó en referencia al plan del libertario para dolarizar la economía. “Hay gente muy valiosa dentro del equipo de Milei que está claro que se corrieron. Tengo la sensación de que cuando habla la gente no le entiende nada”, subrayó.

Por último, advirtió que “si ellos ganan” (en referencia a La Libertad Avanza), Argentina “va a ser un quilombo”.

Desde la organización del encuentro aseguraron que la asistencia de este año “fue récord”, porque contaron con la participación de casi mil empresarios. “A lo largo de tres jornadas se presentaron veinte propuestas para el desarrollo de la Argentina en temas como gasto público, modernización impositiva, sectores económicos de alto impacto, generación de empleo y transformación de planes sociales, cuarennta años de democracia y cambio climático”, informaron.