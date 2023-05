Milei busca un golpe de efecto en La Matanza con la candidatura de El Dipy

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tiene un diálogo avanzado con el cantante de cumbia David Adrián "El Dipy" Martínez para que sea su precandidato a intendente en el municipio bonaerense de La Matanza, de cara a las próximas elecciones.

Desde el entorno del economista confirmaron a PERFIL que si bien "restan detalles" para que el músico se incorpore a las filas libertarias, "todo está encaminado" para que confirme su candidatura en lo inmediato.

El Dipy. Foto: cmtv.com.ar

De este modo, el músico tendría en consideración la propuesta realizada por el libertario, luego de varios encuentros en los que participó también Karina Milei, hermana del economista y su mano derecha en la campaña presidencial.

Perfil intentó contactarse con El Dipy pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

En una entrevista reciente trasmitida por TN, cuando fue invitado al programa 'Somos buenos', el 'Dipy' cargó fuerte contra Sergio Massa, a quien definió como un "traidor al pueblo argentino".

Dolarización, armas, privatizaciones y eliminación de la ESI: la plataforma electoral de Milei

El primero de los gestos de aproximación en público entre Milei y "El Dipy" se remonta a junio del año pasado en el lanzamiento de campaña presidencial que realizó el economista en el estadio de El Porvenir.

En aquel entonces, David Adrián Martínez brindó un show para la militancia que se acercó al lugar como previa al discurso del diputado presidencialista, lo que puso en evidencia la afinidad ideológica entre el Dipy y el diputado libertario.

Inclusive el músico compartió en mayo del año pasado un video en su cuenta de Instagram en el cual el líder libertario le dedicaba elogios en el contexto de una entrevista televisiva.

Javier Milei y El Dipy pondrían un pie en La Matanza.

Sin embargo, para comprender el interés Martínez en la política hay que retroceder al 2021, cuando comenzó a manifestar abiertamente su malestar con el gobierno del Frente de Todos. Tal es así que, en noviembre de ese mismo año se lanzó a la política y se ofreció como candidato de La Matanza.

Tras sus críticas al oficialismo, "El Dipy" admitió que recibió amenazas: "Mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero ya está, no aguanto más. Estoy podrido de que me amenacen, de que aprieten a mi viejo cuando va a cobrar la jubilación, podrido de que, por pensar distinto, pasen estas cosas".

En efecto, a través de un video compartido en Twitter, se puso a disposición de cualquier partido opositor que "lo necesite" para sacar a los "chorros". Martínez coqueteó también con el PRO al fotografiarse con el ex presidente Mauricio Macri y la actual precandidata presidencial Patricia Bullrich.

El Dipy. Foto: Instagram

"Pepe" Mujica tras ser agredido por seguidores de Javier Milei: "Hay una crisis de esperanza"

La encuesta realizada en La Matanza que preocupa al oficialismo

Una encuesta reciente realizada en La Matanza detectó "la fuga" de votos que experimenta el oficialismo a raíz del crecimiento de Milei en el distrito.

El relevamiento de Articulat Consulting midió la intención de voto a presidente tomando como punto de referencia la votación del año 2019.

Los resultados ponen de manifiesto que el oficialismo retiene el 67,7% de los votos recibidos en 2019 (2 de cada 3 votantes, aproximadamente), mientras que JxC mantiene un 77,5% de la intención de voto.

El fortalecimiento progresivo del espacio liberal explica en parte esta fuga de votos identificada en La Matanza. Según la encuesta, los libertarios "absorben" el 11,9% de los votos cosechados por el FdT en la última elección presidencial y el 12,4% de los que obtuvo en aquel entonces JxC.

En este marco, el oficialismo habría perdido un tercio de los votos que obtuvo en 2019 en el bastión bonaerense del peronismo.

CA/DS