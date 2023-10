Milei entró al ballottage y va por los votantes de JxC para noviembre

Javier Milei dejó la euforia de lado y trató de alentar a su tropa y a todos aquellos que votaron contra Unión por la Patria para que asistan al ballotage del próximo 19 de noviembre. No hizo la elección que esperaba: desde las PASO prácticamente no sumó sufragios y quedó muy lejos de su objetivo de máxima, una victoria en primera vuelta. Pero al menos tendrá la posibilidad de asistir a un segundo round a dos años de su desembarco a la política y ya mostró puentes con Juntos por el Cambio.

El líder libertario eligió mostrar el lado positivo de la jornada del domingo desde el escenario principal del Hotel Libertador del centro porteño. Mencionó, entre otras cuestiones, que realizó historia con una fuerza de casi nula estructura, que las ideas liberales llegaron para quedarse y que posee una oportunidad de gran valor para derrotar “al kirchnerismo”, como lo definió en su discurso.

“Hace dos años si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente ante un hecho histórico. No dejemos de tener real magnitud ante el evento histórico”, resaltó el economista, que eligió un tono moderado para dar sus primeras palabras tras el cierre de los comicios.

Hubo más a lo largo del discurso del diputado nacional: se dedicó a dispararle dardos a la alianza oficial y empezó de manera oficial el operativo seducción de los votantes de Juntos por el Cambio. Dirigentes de su entorno en la previa de los comicios mencionaban que la coalición opositora “estaba rota” desde 2019, sin un liderazgo claro y además con una interna que dejó secuelas profundas. Ayer, ya se percibió el primer cambio rotundo: Milei dijo que en el horizonte tienen un objetivo en común y mencionó al primo de Mauricio Macri, con quien lo une un diálogo: “Quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri, que hizo una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotaje con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros”, indicó.

"La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas del cielo"

Y agregó: “Pero sobre todas las cosas quiero que tomen conciencia que hoy quedamos ante la elección más importante de los últimos cien años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron grande a la Argentina en el siglo XIX”.

“Durante todos estos meses, la campaña hizo que muchos de los que queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso hoy yo vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques. Estoy dispuesto a barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo”, añadió, en un tono de voz más alto.

Y dejó otras frases dedicadas a la alianza que fue gobierno: “Más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina”. “Si todos los que tenemos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país y con la ciudad de Buenos Aires”, completó.

De todas maneras, para algunos dirigentes libertarios, la elección de noviembre está “más que complicada”: como le señalaron a PERFIL, saben que en JxC no se va a mover en una sola dirección para la segunda vuelta y hay distintos actores de peso social que no jugará ni por asomo con el economista. “Los radicales y el larretismo no nos van a acompañar ¿La iglesia después de lo que dijo Benegas Lynch en el acto del Movistar, en nuestro cierre de campaña, pidiendo romper relaciones con el Vaticano? Menos”.

Javier Milei trató de "traidores" a los radicales y pidió enfrentar al kirchnerismo con Juntos por el Cambio

El clima en el búnker de LLA reflejó lo que dejó la jornada y enseñó una distancia considerable en relación a la elección del 13 de agosto. En aquella oportunidad, desde el primer minuto, se mostró euforia y optimismo, con resultados de mesas testigo que daban cuenta de los comicios positivos, y sorpresivos, de La Libertad Avanza.

Ayer, hombres y mujeres de LLA de todas las líneas mostraron cautela desde el vamos y pidieron paciencia para ver los primeros resultados oficiales. Con la llegada de las primeras cifras, hubo caras largas y gestos de decepción. Claramente, esperaban otro de tipo de resultados, acordes al mensaje que se dedicó a bajar la principal figura del espacio, que sin tapujos cantó en su cierra de actividades proselitistas “primera vuelta”, un grito de guerra que fue acompañado por otras figuras de primera línea. Aunque, en ese contexto, también hubo lugar para voces que se encargaron de pedir cautela por una sencilla razón: los sondeos que los ubicaban en un primer puesto podían fallar como se equivocaron en las primarias.