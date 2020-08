"No se ha terminado nada", alertó Quirós en alusión al amesetamiento de la curva

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que en la Ciudad “no se ha terminado nada”, al referirse al amesetamiento de la curva de contagios de coronavirus en el distrito. Tras pedir a la ciudadanía “seguir cuidándose”, remarcó que recién “cuando aparezca un tratamiento efectivo o llegue la vacuna” habrá “un escenario diferente”.

“Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la Ciudad”, afirmó Quirós en conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo porteño.

El funcionario señaló que “tenemos que seguir enfocados, el Gobierno y la ciudadanía, para trabajar en el cuidado y el descenso de esta pandemia, y recién cuando haya descendido clínicamente o aparezca la vacuna estaremos en otra situación”.

“Todo el sistema público de salud y el privado está haciendo un enorme esfuerzo, obviamente los trabajadores están muy cansados y algunas han sufrido mucho esta pandemia, he sido muy respetuoso de cómo cada uno lo vive y lo expresa, y las expresiones son muy importantes para mantener el equilibrio del sistema”, explicó Quirós al ser consultado por las manifestaciones y quejas de trabajadores del hospital Durand.

Agregó que, como ministro, va a “seguir acompañando, escuchando y ocupándome de fortalecer al máximo todo lo que podemos desde el Estado, por eso venimos trabajando mucho con los testeos de PCR en los centros de salud y vamos a seguir acompañándolos”. En relación a la curva de contagios de Covid-19, detalló que “la proporción de enfermos leves ha aumentado un poco”, lo que atribuyó a “la estrategia proactiva de búsqueda de candidatos (a tener la enfermedad), testeando con saliva o hisopado a todos los convivientes y contactos estrechos de positivos”.

“Estamos reportando alrededor de 200 personas por día asintomáticos, son personas que van a pasarlo sin tener ninguna molestia”, precisó. Asimismo, indicó que la Ciudad lleva diez días con un R (índice de contagiosidad) debajo de 1 y sostuvo que “hoy el R es de 0.95, es decir suavemente debajo de 1”.

“Hay una tendencia leve pero sostenida al descenso de casos, pero no significa nada en términos de relajar” los cuidados, porque “el número de casos diarios es muy alto”, sentenció y pidió “evitar reuniones cerradas” para frenar la propagación de la Covid-19.

Acerca de la posibilidad de que algunas ciudades o provincias pidan un test PCR para el ingreso de turistas, como sugirió Mar del Plata de cara a la temporada de verano, Quirós recomendó no hacerlo.