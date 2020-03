Pacto Moyano-Kicillof por camas

por Andrés Fidanza

Para Axel Kicillof, el ofrecimiento de Hugo Moyano representó “agua en el desierto”. El gobernador bonaerense se refirió así al acuerdo firmado ayer con el gremio de los camioneros para que el Sanatorio Antártida se convierta en un centro de atención exclusivo para enfermos del coronavirus. El hospital del sindicato liderado por Moyano será ocupado por infectados eventuales de la provincia de Buenos Aires. Tanto Kicillof como Moyano y el ministro Ginés González García firmaron ese convenio. Ubicado en el barrio porteño de Caballito, el sanatorio cuenta con 330 camas ya preparadas con equipos de oxígeno. Durante el acto, Kicillof pintó un cuadro dramático sobre el futuro cercano. “Esta epidemia no nos encuentra bien parados porque en épocas de gripe común no alcanzan para atender los problemas respiratorios”, admitió. El gobernador recordó que en la Provincia hay siete millones de personas que dependen de la salud pública. Desde la Casa Rosada proyectan un escenario especialmente complicado para el Conurbano, donde viven unos 16 millones de personas y el sistema de salud no da abasto. “Esto es para nosotros un descubrimiento como quien encuentra agua en el desierto, ya que necesitamos camas críticas”, le agradeció Kicillof a Moyano. El camionero a su vez felicitó al alcade Horacio Rodríguez Larreta por haber ayudado “inmediatamente” con la habilitación municipal del centro de salud. Los camioneros habían comprado el Antártida en 2009, pero desde ese momento no habían conseguido ponerlo en funciones. Así, además del reconocimiento presidencial vía Twitter, Moyano logró que el sanatorio sea finalmente puesto en funciones. El mítico sindicalista elogió “el esfuerzo que está realizando la Provincia para velar por la salud”, y se mostró “orgulloso” por poder colaborar.