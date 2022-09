Pensamiento Nacional-Popular: celebraron un segundo encuentro en apoyo a Cristina Kirchner

Bajo la consigna #TodxsConCristina, se llevó a cabo este sábado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP el segundo encuentro del Plenario de Pensamiento Nacional - Popular. Las jornadas de debate convocaron a representantes de la cultura, intelectuales y militantes para "profundizar el diálogo democrático" y manifestar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Durante el encuentro los expositores y la concurrencia debatieron sobre los siguientes ejes: el lawfare y la reforma judicial, el rol de los medios de comunicación, los discursos de odio y la injerencia del poder económico en el mapa político.

El cierre de la reunión estuvo a cargo del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien afirmó: “Creo que, como siempre, es un momento para actuar con mucho valor”.

“Hay que superar el miedo y salir con una verdadera ofensiva política y cultural. Espero y deseo que este encuentro sirva para pensar dónde estamos y cómo construimos una verdadera red a nivel nacional y latinoamericano y dar las respuestas que tenemos que dar”, agregó.

La presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, inauguró las jornadas: “Creo que nosotros tenemos el compromiso enorme de hablar con los que no piensan como nosotros pero también tenemos que defender nuestras convicciones. Nosotros sí tenemos historia y tenemos que poder ponerla en escena contra esta derecha que viene por todo”, advirtió.

También intervino la escritora Araceli Bellotta, quien llamó a terminar “con la interna porque nos está destruyendo” y, por otro lado, consideró: “Si no volvemos al peronismo, nos van a ganar. No construyamos como ellos, construyamos de abajo para arriba. No repitamos las prácticas políticas que han aplicado y siguen aplicando”.

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue otro de los disertantes: “Tratan de convencernos de que hay que ser racionales e irracionales. Resulta que la racionalidad está a favor del sistema. Quiero plantear que hay tantas racionalidades como intereses. Tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa la racionalidad nacional y popular”.

Victoria Donda, la titular del INADI, sostuvo: “Tenemos la responsabilidad histórica de regenerar un futuro posible para nuestros pibxs. Tenemos que salir a dar el debate. El Frente de Todos es la herramienta política para ganarle a la derecha”.

Con respecto a la discusión acerca de los medios de comunicación, el periodista Ari Lijadad llamó a rediscutir la Ley de Medios. “Acá tenemos economía de guerra, y hay un sector que utiliza los medios y los jueces para discutir cuestiones económicas. No hay posibilidad de medios democráticos sin economía democrática. Discutimos las dos cosas a la vez”.

En la misma dirección, la comunicadora Cinthya Ottaviano reclamó que “nos devuelvan la Ley de Medios que nos robaron. Necesitamos urgente dejar de financiar los discursos de odio”.

“La disyuntiva es odio-violencia, o democracia y paz”, manifestó Alejandro Grimnson. “Vamos a defender la democracia porque ellos tienen un plan de violencia para derrotarnos”, resaltó.

Al tomar la palabra la actriz Cecilia Rossetto, remarcó su compromiso político: “Hay que aprender a decir que no. Lo digo pensando en quienes ocupan lugares en los medios que nosotros no. En principio voy a seguir diciendo no, me voy a bajar de los escenarios, voy a seguir diciendo no y voy a venir a colaborar con Florencia (Saintout) y Axel (Kicillof). Nunca van a contar conmigo los que están del otro lado”.

El economista Roberto Feletti describió: “La coyuntura interna activa dos vectores que nunca tuvimos: energía barata y salarios bajos. Ese modelo implica el cercenamiento de la democracia. Atacan la protección social porque es el mecanismo de hacer descender los salarios. Esta situación es la que hoy está en debate como tendencia estructural”.

A su turno, Roberto Baradel planteó la necesidad de “discutir una reforma distributiva en la Argentina” y exigió “construir un objetivo común” porque “si llegan a ganar ellos, vienen por las conquistas sociales, por Cristina, es decir, vienen por el pueblo argentino”.

Con respecto a los discursos de odio, la Vicepresidenta Institucional de la UNLP, Andrea Varela, remarcó: “Los discursos de odio vienen de los medios de comunicación que están manchados de sangre. El mapa de medios que hoy tenemos se fue conformando en la última dictadura cívico militar. No podemos seguir regulando las comunicaciones con decretos de Macri”.

El sociólogo Atilio Borón se refirió a la "batalla comunicacional": “Es fundamental el esfuerzo de organización. Hay que convencer al gobierno de que la comunicación política es fundamental. Tiene que salir a dar la batalla comunicacional”.

“Nosotros somos los primeros que vamos a defender el pacto democrático. Nosotros tenemos que decir que nosotros somos la democracia, pero cuidado porque ellos construyen dispositivos de odio y la idea de que ellos son la república”, señaló el filósofo Ricardo Forster.

Por su lado, el periodista Carlos Barragán se interrogó: “¿Qué hacemos con nuestra identidad? Yo soy kirchnerista. Pensé que ya estaba hecha nuestra identidad. A lo mejor hay que seguir haciéndola. Tenemos que tener más diálogo y seguir haciendo política”.

El titular de Y-TEC, Ricardo Salvarezza, enfatizó el peligro de los discursos de odio que recaen, desde su óptica, en el peronismo:

“Desde los discursos de odio se está construyendo que el peronismo es el obstáculo para que la Argentina crezca. Eso es lo que están construyendo y vuelven con eso. Ese ataque de lawfare nos mostró la reacción popular y nos mostró miles de jóvenes rodeando a Cristina. Ese es el camino”, consideró.

A la hora de formular sus reflexiones, el escritor Pablo Ramos citó una frase de Jorge Luis Borges: “Tengo miedo de que haya tenido que venir el espanto y no el amor. No está mal que nos una el espanto. Si es más fuerte lo que nos une que lo que nos separa Cristina va a ganar”.

El ex juez federal Carlos Rozanski centró su mirada en el lawfare y en la investigación del atentado: “Es una herramienta criminal que tiene tres pilares fundamentales: medios, corrupción y sectores del poder judicial. El desafío ahora es explicar adecuadamente qué es el lawfare y cómo llamar las cosas por su nombre. El objetivo de los servicios de inteligencia es reducir a un número mínimo a los culpables del atentado a Cristina”.

Nicolás Vilela, de la Universidad Nacional de Hurlingham, definió: “El discurso de odio es la política de la derecha. No usemos las mismas armas que ellos.El odio como plan sistemático de la derecha tiene que ver con lo que hicimos bien”.

Y profundizó al respecto: “Cuando dicen que hay que terminar con la grieta, quiere decir que solo siendo exterminados es posible la paz social. Una cosa es la batalla cultural, la discusión política, y otra el discurso de la grieta como aniquilación del otro”.

El historiador Hernán Brienza infirió que en ciertos discursos hay un trasfondo vital: “La cuestión es de quien puede ser argentino y quien no. Se está discutiendo una forma de Nación. El que desprecia al peronista es un argentino de bien, en cambio el peronista es un negro de mierda... Entonces es el desprecio y no el odio el que predomina”. También puntualizó: “Tenemos que lograr que los violentos en este país sientan vergüenza de esa forma de querer pertenecer a esa Argentina violenta”.

El investigador Ricardo Aronskind advirtió: “No se puede seguir con una actitud de tener miedo, de pedir disculpas, por las políticas que consideramos nobles y sensatas para el pueblo argentino. Es fundamental cambiar el tono político, corresponde llamar al diálogo, pero también fortalecer la pelea en todos los espacios públicos. Hay que trabajar, teniendo presente ese jueves siniestro donde tuvimos una segunda oportunidad de seguir existiendo”.

“Es importante ser distintos al proyecto que ha construido la derecha, tenemos que militar y construir desde el amor”, subrayó uno de los miembros de la Unión de Estudiantes Secundarios, Timoteo Martocci.

“La victoria en el 2023 no se va a gestar si no es con el amor a la patria. Creo que sí realmente militamos con amor, no hay duda que Cristina Fernández de Kirchner gana otra vez”, destacó.

El periodista y sociólogo Daniel Rosso expuso: “Las políticas del odio no son más que el monopolio de los conflictos en manos de la derecha. ¿Qué es lo que pasa cuando desaparece la política? Cuando ya no es ese instrumento que media, lo que hay es violencia. En lugar de palabras, hay balas”.

