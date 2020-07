Prat-Gay: "La cuarentena fue una decisión apresurada, ahora hay una catástrofe económica"

Aunque hace más de tres años que no ocupa ningún cargo público, el economista Alfonso Prat-Gay sigue activo y es una de las voces que se escuchan en la oposición. En ese marco, participó de una reunión virtual donde fue muy duro con el Gobierno nacional por el manejo de la pandemia y, en especial, por la crisis económica.

El Zoom fue organizado por el diputado provincial del PRO, Alex Campbell, junto al concejal de Tigre y referente local, Segundo Cernadas. Además de ellos, se sumaron el dirigente del PRO de Escobar, Leandro Costa, y la ex candidata en San Fernando, Agustina Ciarletta.

“Juntos por el Cambio tiene que ser una oposición fuerte en todo el país. Y frenar el atropello que están llevando adelante el gobierno nacional y provincial contra las instituciones”, arrancó Cambpell. A su turno, Cernadas planteó: “No tienen un plan económico, o si lo tienen, no lo cuentan y creen que está buenísimo no contarlo”.

Prat-Gay recogió la última frase del concejal de Tigre y apuntó: “Es un momento de muchísima incertidumbre. Ya veníamos de problemas muy serios antes del virus. Argentina está igual que hace 12 años atrás, y no hay muchos ejemplos de países que se estanquen durante tanto tiempo. Y todos los países, salvo Venezuela, nos dejaron atrás”.

“Si hubiéramos seguido a Uruguay tendríamos más del doble de producción”, arrancó Prat-Gay, ante más de 400 dirigentes bonaerenses.

“La cuarentena fue una decisión apresurada y que no tuvo en cuenta las diferencias con otras culturas europeas y de los países desarrollados”, arrancó, muy crítico, el ex ministro de Hacienda de Cambiemos. “Es una catástrofe económica, como se quiera ver. Y hay que atenderla. Lo que queda después va a ser una dificultad adicional para un país que ya tenía sus propios problemas”, agregó.

“Hay que tener muchos recursos para exigirle a la población que se quede en su casa y no trabaje”, dijo. “El Gobierno obligó a muchos a no trabajar y no tenía los recursos para compensar a aquellos que obligó a quedarse en su casa. Creo que había otras alternativas”, añadió.

“Hasta ahora el que estaba en contra de la cuarentena era un asesino, un ignorante. La verdad que la ignorancia viene de la mano del virus: no me postulo experto de lo que desconozco. Y durante un tiempo estuvimos sometidos a gente que se considera experta pero que, en la introducción de su explicación, no saben si hay inmunidad y cómo funciona, si se contagia con los menores, si el virus está en al aire”, opinó Prat Gay.

“Por eso la primera reflexión: los países que tengan la humildad de aceptar lo que no saben van a ser los primeros en salir. La cuarentena no curó el virus y hoy está circulando más rápido. La cuarentena aplanó un tiempo la curva. Y durante ese tiempo lo previsible era que los Gobiernos preparen el sistema de salud”, explicó. Y agregó: “El mejor ejemplo de éxito fue la villa 31: se metieron en el barrio, empezaron a testear, a aislar y de esa manera ya prácticamente no hay casos”.

En ese momento, Prat-Gay tomó temperatura y criticó duramente al periodismo y los medios de comunicación en su cobertura de la pandemia. “Había blindaje producto del pánico. Hoy la sociedad tiene miedo de salir, de pasear, de trabajar, de relacionarse con el otro. Y los medios son parte de esto, en todo el mundo. Ha sido un gran negocio para los medios que todos esperemos cómo habían sido los números, los muertos”.

En otro tramo de su alocución, tomó números de la crisis sanitaria: “No soy experto, pero desde el sentido común: hoy llevamos más de 600 mil fallecidos, y más de 300 mil eran residentes de algún geriátrico. Esto lo supimos porque, cuando el virus llegó a Argentina ya había azotado en Italia y España. Si hubiéramos tenido una manera de controlar los accesos a los geriátricos hubiéramos reducido la cantidad de muertes a la mitad sin costo económico”.

“No es cierto que hay un dilema entre economía y salud. El discurso para la tribuna es el ATP y el IFE, pero los ingresos cayeron muy fuertemente en la clase media y también en la clase baja”, agregó el economista. “Solamente en las primeras seis semanas de la cuarentena se perdieron 320 mil puestos de trabajo. En la recesión de 2018/9 se perdieron 240 mil puestos de trabajo. Acá en un mes y medio”, añadió.

Y volvió a ser muy crítico de la cuarentena: “El Gobierno termina aceptando que por una cuestión económica y termina abriendo en lo que parece que es una suba de casos. Es abrir el paraguas dos meses que no llueven y cerrarlos cuando empieza a llover. No estoy minimizando el problema, lo que estoy diciendo es que estos problemas cuando se encaran con una única dimensión aparecen las fallas en la estrategia: la economía en una recesión muy profunda y la pandemia lejos de pegar la vuelta”.

“Es un Gobierno que no solo se enamoró de la cuarentena y está hibernando: está en stand by sin hacer demasiado. Es un Gobierno que no tiene siquiera Presupuesto”, concluyó Prat-Gay.

