Publicaron la escucha que Lázaro niega: "Lo que tuve es de una persona que está arriba"

Negó haber dicho eso pero los audios no mienten: "Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara", se oye decir a Lázaro Báez durante un diálogo con una mujer en una escucha difundida este domingo por Jorge lanata en su programa Periodismo Para Todos (El Trece).

La escucha, que forma parte de la investigación del "operativo Puf", fue negada por Báez después de que se filtraran adelantos de ella, una semana atrás: "Sería una falta de respeto a mi amigo porque es no conocerlo". Sin embargo, el extracto de la conversación telefónica comprueba que realmente es él quien reconoce haber sido testaferro del fallecido expresidente Néstor Kirchner.

La otra persona es una mujer no identificada con la que el empresario de la construcción habría estado involucrado sentimentalmente: "Hola mi amor. Te extraño tanto, no te das una idea", dice la mujer a Báez, que segundos después le dice estar enamorado de ella. A continuación, el testaferro K se sincera con su interlocutora desde la cárcel: "Cometí los errores que cometí y quizá por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores".

La escucha también contiene comentarios sobre el "arrepentido" Juan Manuel Campillo, exministro en Santa Cruz y extitular del ONCCA. "Hay que mirarlo mucho a Campillo, ese sí que es oscuro", dice Báez, quien también se refiere a su situación judicial: "Lo mío pasa más por un hecho político que por algo jurídico. Los (jueces) que estuvieron a cargo de la instrucción utilizaron toda la excusa de la cuestión jurídica para hacer sus carreras en relación a lo que nosotros representamos dentro de la necesidad política".

El empresario, en prisión preventiva desde abril de 2016 por la causa de la "Ruta del dinero K", concentró bajo los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (gran parte de las obras de infraestructura que se realizaron en la provincia de Santa Cruz (sur) a través de su empresa Austral Construcciones. Para el ex "valijero" Leonardo Fariña, Báez "está apostando a una especie de amnistía si gana un determinado candidato" y está seguro que "el de arriba es Néstor Kirchner". "Báez decía que era lo que era por Néstor, que el negocio era de él, su amigo. Esto no lo estoy diciendo ahora, lo vengo sosteniendo en las indagatorias”, dijo Fariña la semana pasada.

D.S.