Referentes de la UIA buscarán reunirse con los candidatos a presidente antes de las elecciones

Referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) tienen previsto reunirse con los distintos candidatos a presidente para presentarles una serie de proyectos con "propuestas tributarias y de aplicación de nuevas tecnologías". Así lo confirmó Carolina Castro, miembro del Comité Ejecutivo de la entidad y la primera mujer en 130 años en integrar el Comité Ejecutivo de la UIA.

Según detalló, la organización que agrupa a las empresas, empresarios y cámaras patronales trabaja en una serie de propuestas vinculadas a "costos y competitividad, productividad y nuevas tecnologías y las pymes y el desarrollo regional" para presentar al presidente que resulte electo en los comicios del 27 de octubre.

Consultada sobre la situación económica y sobre las expectativas de la UIA en la etapa de transición, Castro aseguró que "hay que pensar en una política macroeconómica que debe aplicarse día a día en las plantas industriales; y en la política cambiaria, más que definir un tipo de cambio, la clave es la estabilidad, porque los saltos destrozan el capital de trabajo; pagas insumos a un dólar y los vendes a otro".

Alberto F se mueve como presidente y habla con la UIA de un modelo productivo

En declaraciones a radio Milenium, criticó los niveles de tasas de interés a las que calificó de "insostenibles", porque "una empresa que ingresa en ese ciclo muy posiblemente corra más riesgos que oportunidades, por lo cual la tasa debe ser razonable". En este sentido, aseguró que "la Argentina es un país que no logra despegar las inversiones, esto viene de larga data. Hace años, que no logra superar el 15/16/17% de inversiones. En esto el financiamiento es clave suceda y hace mucho que no tenemos crédito productivo".

Sobre el pago de un bono de $ 5000 no remunerativo como anticipo de paritarias, Castro, tras referir que "es un momento difícil para todos", dijo: "tenemos que hacer un esfuerzo en la medida de nuestra posibilidad y capacidad" de cada industria y sector. Y remarcó que "la capacidad ociosa es muy alta, y los dos últimos años fueron complicados en la actividad de las fabricas, y esto provocó una caída del empleo muy fuerte. Venimos de muchos meses de caída en el empleo industrial".

Su palabras se dan a pocos días del inicio, el próximo martes, de la nueva edición del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en el Sheraton de Córdoba Capital. Se espera por la presencia del presidente, Mauricio Macri, y también la del candidato Roberto Lavagna, en tanto se hacen gestiones para que Alberto Fernández se sume al menos con un mensaje por video conferencia.

Para el titular de la UIA, "Nos va a costar diez años recomponer el poder adquisitivo"

El evento será inaugurado por el presidente de la UIC, Marcelo Uribarren, junto a su par de la UIA, Miguel Acevedo, el intendente Ramón Mestre y el gobernador Juan Schiaretti. En la grilla aparecen disertantes de peso: Carlos Melconian, Alejandro Fargosi, el analista Alejandro Borensztein y el polítologo Mario Riorda, además de los paneles empresariales. Y está previsto que sea el presidente Macri quien cierre la jornada.

Además, trascendió que referentes de la entidad hablarán este lunes de la letra chica de las propuestas que le presentarán al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien el miércoles desde las 11 visitará la sede industrial de Avenida de Mayo 1147, en la Ciudad de Buenos Aires, según consignó el sitio BAE Negocios.

Hace una semana, los sectores y representantes de los gremios llegaron a un acuerdo para que los trabajadores privados reciban un extra de cinco mil pesos. Si bien desde que empezó a discutirse el tema se popularizó la palabra "bono" para referirse a lo que se estaba tratando, ahora que se llegó a un acuerdo desde el sector empresario realizaron una aclaración que va más allá de la semántica. "No es bono, es una compensación no remunerativa, a cuenta de futuras negociaciones. Y las formas de pago se van a adecuar en el marco de cada convenio colectivo", explicó vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, al canal TN.

AB EA