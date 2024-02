Río Negro: le pegaron un cabezazo al presidente del Concejo Deliberante y lo dejaron inconsciente

En medio de una protesta de afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente al Concejo Deliberante de Villa Regina, en Río Negro, un hombre con la pechera del sindicato le pegó un cabezazo al presidente del Concejo, Maximiliano Garré, y lo dejó inconsciente. Por su parte, el gremio sostuvo que la víctima se tiró al piso y no sufrió consecuencias, mientras que el edil aseguró que fue pateado, escupido e insultado. La situación quedó registrada por los testigos.

La protesta coincidió con el inicio de las sesiones ordinarias y la presencia del intendente de Villa Regina, Luis Albrieu, en el Concejo Deliberante. Durante su alocución, agremiados se manifestaron en contra de los despidos municipales en las inmediaciones de la sede gubernamental. Hacia el final de la jornada, la tensión escaló cuando Garré se acercó a los manifestantes y terminó con un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente durante unos minutos. Desde ATE, denunciaron violencia por parte del edil por los 110 supuestos despidos y afirmaron que el concejal se tiró al piso adrede.

El video con la secuencia fue difundido horas después por el portal local Diario Digital. “¡Leguizamón me acaba de patear¡”, acusó Garré, mientras señalaba con el dedo y lo apuntaba de haberlo agredido antes de la sesión. El concejal se refería al dirigente Ariel Leguizamón quien, tras ser aludido, se acercó velozmente, le dio un cabezazo y lo dejó tirado sobre el asfalto.

El descargo del gremio ATE

En diálogo con La Nación, la secretaria general de ATE de Villa Regina, Rosa Ñaco aseguró que la violencia escaló porque Garré los invitó a la sesión del Concejo Deliberante pero luego les impidieron el ingreso.

“En diciembre se firmó la ordenanza 84/2023 donde fijaron la emergencia económica, dándole todos los poderes al intendente de despedir, de hacer y tomar decisiones inconsultas en contra de los trabajadores. Ayer íbamos a hablar de eso, pero no nos dejaron entrar”, sostuvo.

Ñaco indicó que querían pedirle al intendente que incorporara de nuevo a los empleados despedidos. “No tuvimos la oportunidad de tratar esto. Fuimos invitados por Garré aunque ahora lo niegue, pero dos expolicías no nos permitieron entrar. Cuando reclamamos su presencia, se presentó exaltado, diciéndonos que iba a llamar a la Policía, nos llamó impresentables e indecentes, y dijo que nos iba a mandar presos”, agregó.

Además, dijo que Garré “se tiró” al suelo y que él fue quien provocó a los de ATE. “Buscó en el área chica generar un penal a favor de él, provocando constantemente a los trabajadores”, apuntó Ñaco. “No hubo una conmoción cerebral. Se tiró. Una persona con conmoción cerebral se desploma. No tuvo ningún síntoma. No me asusté porque no fue de la gravedad que ellos dicen. A mí me produjeron una lesión en el dedo y fue Garré”, explicó Ñaco.

Garré recibió el apoyo de Weretilneck

Por su parte, Garré acusó al agresor, Leguizamón, de ser una “persona conflictiva y violenta”. “Es una persona con causa de violencia hacia la Legislatura provincial y episodios de abuso sexual”, contó el presidente del Concejo al diario La Nación. En ese sentido, denunció que tras la sesión inaugural fue “emboscado, rodeado, insultado y pateado”.

“Cuando lo menciono a Leguizamón, ahí se acerca y me pega”, siguió Garré. Además, negó haber invitado a Ñaco o a otros delegados de ATE a la sesión y afirmó que no hubo despidos, sino que no se renovaron contratos que vencieron en diciembre de 2023. Sobre su salud, Garré dijo que se encuentra bien “dentro de todo”, aunque “con hinchazón en la boca, dolor en los dientes, estrés y angustia”.

Finalmente la cuestión escaló a las autoridades provinciales. El gobernador de Alberto Weretilneck se solidarizó con Garré, y afirmó que “la violencia no es el camino”. “Cualquier diferencia tiene que ser resuelta con respeto y por la vía del diálogo. Lamento y repudio la agresión al presidente del Concejo Deliberante de Villa Regina. Toda mi solidaridad”, escribió en su cuenta de X.

La violencia nunca es el camino. Cualquier diferencia tiene que ser resuelta con respeto y por la vía del diálogo.

Lamento y repudio la agresión al presidente del Concejo Deliberante de Villa Regina @maxigarre. Toda mi solidaridad. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 7, 2024

MdS / ED