Rodríguez Larreta: "La diferencia que tenemos en el espacio es que yo ya bajé en la Ciudad el déficit fiscal"

Horacio Rodríguez Larreta no mencionó directamente a su rival en la interna de este domingo, Patricia Bullrich, pero sí hizo hincapié en las diferencias entre ambos espacios de Juntos por el Cambio, y habló de cómo llevará sus logros en la Ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. "Cuando yo digo que voy a reducir el déficit fiscal es porque ya lo hice", aseguró.

El jefe de gobierno porteño habló en El Observador 107.9 sobre sus propuestas de cara a las PASO y aseguró que "la diferencia que tenemos nosotros dentro del espacio, es la experiencia de gestión" (...) y que "cuando yo digo que voy a reducir el déficit fiscal es porque ya lo hice".

No obstante, aclaró que promueve la "unidad" y que nunca agredió ni agredirá personalmente a ningún miembro de su espacio. "Siempre me vas a ver del lado de promover la unidad. Nunca me vas a ver criticar en forma personal a nadie de JxC. No lo hice ni lo voy a hacer nunca, aunque otros lo hagan conmigo, porque mi convicción es la que la unidad es lo más importante para ganarle al kirchnerismo. Mi decisión es que tenemos que estar juntos el 13 a la noche en el mismo lugar".

Mientras esta tarde habrá una "foto" que intentará mostrar la unidad a pesar de la interna que hay en el espacio de la oposición, Rodríguez Larreta enunció algunos de sus ejes en los que trabajará si es presidente, y hasta acercó ideas de cómo lograría reducir el déficit fiscal, la inflación y la inseguridad.

"Yo propongo en lugar de gritar, hechos, realidades, soluciones concretas. En lugar de promesas vacías propuestas que tengan el cómo en cada cosa. Todos los candidatos de cada frente le van a decir 'voy a bajar la inflación'. Y que piola... obviamente van a decir eso. Pero la pregunta es quién tiene la capacidad y la experiencia para hacerlo. El cómo de cada cosa, estudiando los temas en detalle. Yo puedo decirlo porque en la Ciudad de Buenos Aires lo hice, todos valoran el trabajo que hemos hecho en la ciudad. Con esa experiencia es que vamos a hacer un gran cambio en la vida de los argentinos", comenzó.

Medidas para bajar el dólar y el déficit fiscal

Cuando al precandidato a presidente le consultaron por la escalada del dólar en las últimas jornadas, consideró que es un "fracaso del kirchnerismo" y advirtió que si gana las elecciones, enviará el primer día un paquete de medidas para "cambiar la Argentina".

"Propongo un modelo de desarrollo para la Argentina. El mundo necesita nuestros productos: el litio y el cobre, el gas, alimentos. Potenciando esos sectores. Así vamos a salir adelante. Potenciando la industria argentina. Trabajando y hay que hacer cambios muy profundos. El primer día vamos a mandar 300 leyes al Congreso para hacer todos los cambios que la Argentina necesita", precisó.

Para lograr ese cambio, Rodríguez Larreta dio una enumeración de medidas económicas principales: "Primero hay que eliminar el déficit fiscal el primer año. No podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Segundo, de la mano de eso, dejar de emitir. La emisión genera inflación siempre. Tercero y para garantizar eso, vamos a hacer una ley que asegure la independencia del Banco Central para que el gobierno por ley no le pueda pedir más al Banco Central cuando quiere gastar de más. Cuarto, estabilizar el tipo de cambio. Hay una sola manera genuina que es con más dólares de la exportación. Tenemos una oportunidad enorme. Y por último con una ley en defensa de la competencia. Así vamos a bajar la inflación".

Asimismo, detalló que para bajar el déficit fiscal reducirían la mitad de los cargos políticos del gobierno central, reducirían la deuda de las empresas públicas, reducirían los costos de la obra pública "con transparencia". "Yo cuando digo que vamos a llevar la Argentina a déficit cero, es porque ya lo hice en la Ciudad. El año pasado llegamos a cero de nuevo, y este año que teníamos superávit, bajamos los impuestos. Yo lo que propongo es porque lo hice. Y lo hicimos después del recorte enorme que nos hicieron".

La seguridad: el ejército y la Gendarmería para combatir el narcotráfico

En otro orden, Larreta sostuvo que para él, la seguridad es un tema de cada provincia, pero detalló qué medidas tomaría el gobierno nacional para combatir con el narcotráfico.

"La seguridad es de cada provincia. En la ciudad, con Diego Santilli a cargo de la seguridad, llegamos a nivel de delito violento más bajo de la historia. Eso también lo hicimos", argumentó.

"Hoy tenemos una crisis con el avance del narco. Propongo mandar el ejército bien equipado a la frontera, con salarios dignos, y la tecnología que hoy no tiene. Eso nos permite liberar a la Gendarmería y mandarla a los lugares más calientes de la droga. Prioridades serían Rosario y Gran Rosario, conurbano oeste de la ciudad de Buenos Aires, San Martín, Morón, Merlo, San Miguel, toda esa zona donde está muy avanzado el narco. Vamos a aislar a los capos narcos que hoy dan órdenes con un celular desde la cárcel. Ponés un inhibidor de señales y se acabó. Hay que ocupar los cargos de la Justicia federal. En Santa Fe tenés uno de cada tres cargos vacantes entre jueces, fiscales y camaristas. Eso es el apoyo del gobierno nacional. Paralelamente cada provincia tiene que fortalecer a su policía, equiparla como lo hago yo. Tecnología como las Taser, cámaras", describió.

Cambios en los planes sociales

Por último, fue consultado por la política que aplicaría sobre los planes sociales: "Con los planes sociales quiero sacar del medio a todos los intermediarios, parecieran que están privatizados a través de las organizaciones sociales y sus jefes. Ese apoyo lo tiene que dar el Estado. Ellos usan este poder para apretar a la gente para ir a las manifestaciones. Por eso tenés muchas más manifestaciones que en cualquier otro lugar del mundo. Eso se corta cuando les sacás ese poder", destacó.

Y agregó: "Los planes sociales desmotivan el trabajo porque el que tiene un plan, si le ofrecen un trabajo formal no lo puede aceptar porque pierde el plan. Tenemos un sistema que atenta al trabajo. El Italia y España el que recibe un plan, automáticamente se lo anota en una bolsa de trabajo. Tiene que hacer unas determinadas horas de capacitación, y si se le ofrece un empleo formal, uno lo puede rechazar, el segundo si lo rechaza pierde el plan. Conclusión, tenés que tomar el trabajo para no perder el plan".

En esa línea, pidió que "si el plan dice que los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que ir. Hoy el plan es sólo presentando un certificado de alumno regular en marzo. Después si el chico va, no le importa a nadie. Ya tenemos más de nueve mil chicos que volvieron a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires".

