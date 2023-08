El senador provincial de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre, aseveró que "la tercera fuerza será Javier Milei". Los valores de las encuestas que maneja, la unión del espacio tras el 13 de agosto y el futuro del peronismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es correcto decir que hay un repunte de Horacio Rodríguez Larreta en la intención de votos que reflejan algunas encuestas en los últimos 15 días, y que había una diferencia a favor de Patricia Bullrich que se redujo o desapareció?

No lo vi en ningún momento en la calle y ni siquiera en las encuestas que me llegaron a mí este fin de semana. La diferencia sigue siendo grande y será más grande de lo que está en la mente de las operaciones de Uspallata.

¿Cuáles son las últimas encuestas que ustedes tienen? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?

No puedo decir en San Miguel porque está claramente influido por la gran gestión del intendente, pero es una encuesta que es más de tres a uno.

¿En San Miguel?

En San Miguel es cuatro a uno.

¿En la Provincia? ¿Tres a uno?

Es dos y medio a uno.

¿A nivel nacional tres a uno?

Un poco menos de tres a uno.

O sea, se parece la nacional a la Provincia, aunque en PB está un poco mejor Diego Santilli. ¿Sería ese el punto?

Sí, Santilli puede estar bien, pero la boleta es la boleta. Esto es una cosa que ya explicamos muchas veces. En la elección, la gente elige por dos puntas: el 95% por el presidente y el 5% por el intendente. Una sola vez en la historia pasó eso y fue cuando Aníbal Fernández era el candidato de la boleta de enfrente.

Los apoyos políticos dentro de Juntos por el Cambio

Vos que fuiste además ministro de ella, ¿cómo tomaste la decisión de María Eugenia Vidal de apoyar a Larreta hace unos días?

Actuó como una buena amiga. Es amiga de Horacio, lo demostró, nunca se calló y tomó decisiones en función de su amistad. Los amigos están. ¿Cuándo están los amigos? En las malas. Vidal es buena amiga porque está en las malas.

¿Esperás que Macri se pronuncie a favor de Bullrich? Y, en esa eventualidad, ¿lo considerarías positivo o negativo?

Tiene el derecho a hacer lo que él quiera. Él tiene un rol más importante que es el de ordenador y líder para acomodar todas esas cosas haya que acomodar. Así que puede hacer lo que quiera. Puede decir que sí, que la acompañará a Patricia, como también puede no decirlo. Lo que sí creo es que tiene una función importante, que es cuidar la unidad del espacio.

¿Ayudaría a la candidatura de Bullrich que él dijera que la apoya en este tramos pre PASO?

Es la decisión de un hombre muy importante y querido dentro del espacio de JxC. Pero reitero, por los números que tengo en las encuestas, hoy no es necesario.

El rol de las encuestadoras en las elecciones

¿A qué atribuís la diferencia en algunas encuestas que dan empate o incluso por arriba a Larreta?

El 90% de las encuestas dan a Patricia arriba. Será un error metodológico, trato de ser generoso.

Pero tratando de ser condescendiente, en el sentido de creer que puede haber encuestas honestas, ¿creés que tiene que ver con la metodología de que determinado tipo de público se concentra más en los votantes de Bullrich y otros en los votantes de Larreta?

Lo más honesto sería que todas las encuestadoras, cuando pasan sus números, digan quiénes son y para quién trabajan si trabajan para alguien.

Quiénes son sus clientes decís...

Exacto.

La interna opositora

¿Cómo te imaginás el domingo ese en un búnker común y, al día siguiente, la unidad de JxC? ¿Cuál tendría que ser el rol de Larreta y quienes lo apoyaron, en caso de que triunfe Bullrich?

Estoy seguro que la unidad está y que el 97% o 98% de los dirigentes estarán acompañando a Patricia posterior al 13 de agosto a la noche.

Con respecto al tema roles, más allá del acompañamiento que harán, Horacio es una persona con conocimiento en manejo de la administración pública, así que lo que le toque o no le toque como rol será una cuestión de que se pongan de acuerdo entre Horacio y Patricia.

Pero no solamente él, también está Gerardo Morales, entre otros. Hay un montón de personas que trabajaron y que, por supuesto, tienen conocimiento de la cuestión pública.

La característica principal de esta elección es que esta es una elección de la relación del candidato con la gente, es la primera en este sentido y cada vez será mayor esto.

Hasta ahora, en las elecciones los políticos creíamos que la acumulación de dirigentes nos daba volumen y peso específico. Eso se acabó, por el fracaso de la política en general. Un político más otro político, para la gente, son todas malas noticias.

La gente tiene una mirada crítica de los políticos. La acumulación de políticos visiblemente son malas noticias para las personas, estás votando muy independientemente.

La comparación histórica con otras internas

Hemos hablado de eso. Jaime Durán Barba es el que insiste en que sumar políticos en un momento en el que la política no está valora, en lugar de sumar, resta.

Cuando vos mencionabas esto de que hoy en día las elecciones son del candidato y no la de la organización, lo que representa la fuerza política en su conjunto, ¿encontrás similitudes con aquella interna de Antonio Cafiero y Carlos Menem, en donde Cafiero tenía el aparato y Menem el carisma, y no solamente Menem le ganó sino que después absorbió a sus mejores dirigentes?

Hace un año y medio, cuando me incorporé a la fuerza de Patricia, me preguntaron y dije eso, exactamente lo que dijiste en la pregunta. Esa es la sensación que tengo y que estuvo a lo largo de toda la campaña acompañando a Patricia en la calle. Ella tiene un carisma y una relación con la gente que no es propia de todos estos últimos años de la política.

Las expectativas para las PASO

Esas encuestadoras dijiste que dan en un 90% como ganadora a Bullrich y hay que pedirles transparencia, es decir, para quiénes trabajan los que hacen las encuestas. Ese otro porcentaje que da favor a Rodríguez Larreta, ¿son consultoras que trabajan para Larreta?

No lo sé, no tengo en claro quién trabaja para quién. Lo que digo es que sería lo más honesto decir para quién trabaja para cada uno, si es que trabajan para uno. No es que las encuestas hayan acertado demasiado.

Hay una que no trabaja con nosotros, que no conozco al titular, pero cuando uno mira las elecciones de Neuquén y las de Mendoza, son muy difíciles de pronosticar porque los resultados tuvieron cierta sorpresa.

¿Imaginás alguna sorpresa en estas elecciones del domingo?

La sorpresa será para aquellas encuestadoras que dicen que será una elección pareja en la interna.

Me refiero más allá del triunfo de Bullrich. Por ejemplo, en lo que sería la oposición a ustedes.

Lo que veo es que la sorpresa, para mal, será para Unión por la Patria.

Que no llega al 30%...

Exacto.

¿Y que Juan Grabois tenga 10% y Sergio Massa menos de 20%?

Eso no tanto. Pero una buena elección de Grabois puede ser.

¿Sería un 6% (Grabois) y un 18% (Massa)?

Un poco más Massa, pero puede no ser el más votado de este día.

El rol de los libertarios y el reparto de los votos

Otro "cisne negro" que hablábamos al comienzo podría ser que Javier Milei tuviese menos de 15% o más de 25%. ¿Te inclinás por alguna de esas dos opciones como escenario más probables?

Acomodó su voto y va estar sólido en 20%.

Alejandro Gomel (AG): Siguiendo este razonamiento, en cuanto a que los votantes votan más allá de ver a los políticos o lo que le indican los políticos, cerca de Massa dicen "si las encuestas tienen razón y gana Bullrich mejor, porque hay muchos votantes de Larreta que no la van a votar a Bullrich sino que nos van a votar a nosotros y ahí tenemos posibilidades en un balotaje". ¿Qué le respondés a esta teoría?

El primero y el segundo van a buscar los votos del tercero. Es científico, no importa lo que diga yo. Se nutren del tercero, y el tercero será Milei. ¿Quién tiene más chances de nutrirse de ahí?

AG: ¿El tercero en forma individual o por algunas encuestas? El tercero, en todo caso, Larreta.

Por agrupación.

AG: ¿Pero todos los votos de Larreta irán para Bullrich?

Por supuesto, porque son votos de JxC. Por ejemplo, en la elección de Brasil. De un lado jugaron Lula da Silva (centro de izquierda), Fernando Henrique Cardoso (centro derecha), y el PC (la izquierda). Todo eso sacó 50,7%.

En otro lado, solo, Bolsonaro sacó 49,3%. ¿Creen que los votantes de Cardoso votaron a Lula? No, a Bolsonaro. Se quedaron con su voto. Si los votantes de Cardoso le hubieran hecho caso a Cardoso, Lula hubiera terminado con 67%, 68% o 70% de los votos.

No nos dejemos operar por Uspallata ni por el Ministerio de Economía. La tercera fuerza será Milei. ¿Quién tiene la posibilidad de buscar votos ahí? Patricia Bullrich. Entonces, la que más chances de ganar tiene luego de las PASO es ella.

Y hay encuestas, como la Universidad de San Andrés, que lo dicen en sus números. Y a nosotros en San Miguel nos dio igual.

AG. Lo que das por hecho es que todos los votos de Larreta van a Bullrich, y algunos lo ponen en dudas, ahí la diferencia...

Por supuesto. ¿Quién lo pone en duda? ¿Massa?

¿Vos lo que decís es que a Massa le conviene que Bullrich sea la candidata?

No, a Massa le conviene que Larreta sea el candidato.

Ellos están en duda respecto de eso. Quizás, muchas veces las personas crean que lo que les conviene es una cosa distinta a lo que realmente les conviene. Pero desde el sector de Massa apuestan por el contrario.

Lo explicó bien el politólogo radical que está viviendo en Portugal, Andrés Malamud. Tiene que ver claramente con los centros, las derechas y quién se pone en el centro post elección. Si son Milei, Patricia y Massa, Bullrich está en el medio. Si son Massa, Larreta y Milei, Massa queda en el medio.

Dado que vos asumís que Bullrich será presidenta el 10 de diciembre. ¿Vos qué papel estarías ocupando allí?

Según la decisión que tome Patricia. Tengo dos años más de senador provincial. Después la función es una decisión que tomará ella con su equipo chico, irá acomodando. Además, post elección, también existe la chance de que se incorporen como posibles miembros del próximo gabinete gente que está trabajando en los otros espacios de JxC. Hoy hablar de cargos es de cierta irresponsabilidad. Hay que hablar del futuro, pero no de cargos.

La conformación del PJ

El futuro lo construyen personas. Los agentes son actores de ese futuro. Quiero ir a los conocimientos que tenés del peronismo y panperonismo. Si Massa llega al balotaje y pierde, pero llega, ¿queda como jefe de la oposición, posicionado para 2027 o como es históricamente en el peronismo que el que pierde pasa a retiro?

Para poder hablar con cierta certeza, primero hay una foto que es la del 13 de agosto a la noche, que es una que hay que mirar. Después observar la evolución de la economía del 13 al 22. A mí se me escapa mucho porque no soy un conocedor tan acabado de las posibles reacciones, sobre todo, del mundo financiero. Luego, hay que ver el número final.

Por ejemplo, si Massa ahora obtiene 20% y el total del espacio más del 30%, es una cosa dista a si obtiene menos de 30%...

Exacto. Y si Massa saca el 80% de su interna o el 60% de su interna, son números distintos.

Y luego, si logra llegar más o menos bien a las elecciones de octubre o no...

Claro, ese es el primer punto. El segundo es que mucho depende de lo bien que gobernemos nosotros, es decir, si nosotros gobernamos muy bien, que es lo que yo espero (y la conozco a Patricia y seguramente tendrá decisiones muy importantes, porque tiene olfato político), creo que eso la va a disminuir mucho más a Cristina.

A partir de ahí, creo que habrá un espacio muy importante para la construcción de nuevos líderes dentro del peronismo.

Y Massa podría ser uno de ellos...

Exacto. Hay que ver a los gobernadores también.

¿Ves, en el caso del grito cordobés de Martín Llaryora, la emergencia de un nuevo peronismo del interior que pueda pasar definitivamente al pasado al kirchnerismo?

El mundo peronista de Córdoba tendrá que tomar una decisión y ésta puede ser como un liderazgo peronista por afuera de la estructura del kirchnerismo, pero por adentro del peronismo en el mediano y largo plazo. Esa es una opción. La otra es si toman la decisión de construir una tercera fuera.

