Fausto Spotorno: "Los equipos económicos de Bullrich y Larreta piensan prácticamente lo mismo” 

Fausto Spotorno considera que todos los candidatos con posibilidades apuntan a una orientación económica ortodoxa, lo cual tranquiliza a los mercados. "El peronismo pone a Sergio Massa, que se entiende que no va a hacer locuras en materia económica, y me parece que eso ayuda un poco a los mercados", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es muy distinto el escenario del 2019 al de 2023? ¿El peronismo eligió un candidato sensato y razonable como se lo definía a Alberto Fernandez previo a las últimas elecciones presidenciales?

Si. Alberto Fernandez parecía un candidato sensato y razonable, pero en realidad todos sabíamos que era un candidato puesto por Cristina.

Argentina tiene que hacer modificaciones a su funcionamiento económico y no hay un camino alternativo para eso. El peronismo pone a Sergio Massa, que se entiende que no va a hacer locuras en materia económica, y me parece que eso ayuda un poco a los mercados.

La economía argentina no tiene oportunidad si no hace las cosas de forma ortodoxa, no hay un camino heterodoxo que te saque de este problema económico.

Final de campaña: el "plan platita" de Sergio Massa

¿Podríamos decir que la diferencia con el 2019 es que se ve un ocaso de Cristina Kirchner como decisora y luego como condicionadora?

Creo que esa es una buena interpretación, es cierto desde los datos económicos también. No hay fórmula económica kirchnerista heterodoxa que arregle la economía, si alguien cree que aumentando el gasto, cerrando la economía y poniendo cepo cambiario se soluciona, está equivocado.

Dado que la única salida racional es la economía ortodoxa, y que todos los candidatos con real potencial de ser presidentes apuntan para ese lado, el mercado no tiene por qué irse para abajo.

Hay una vieja dicha de los mercados: “siempre comprar con el rumor y vender con la noticia”, entonces, estamos más en periodo de compra que de venta. Después veremos si las PASO salen como espera el mercado.

Últimas encuestas antes de la veda: candidatos "más votados" y los preferidos para el debate

¿Hay algo que para los mercados sea una mala noticia el domingo 13? ¿Existe un escenario que afecte la confianza de “quienes compran el rumor y venden con la noticia”?

En los mercados se dice que lo importante es operar contra las sorpresas.

El mercado no es una persona que tiene un escenario, porque dentro hay gente que vende y gente que compra.

¿El mercado sería el promedio de las tensiones que hay entre opiniones distintas?

Exactamente, y en ese promedio de opiniones distintas, lo que parecería ser hoy es que el escenario base es: Juntos por el Cambio ganando las elecciones, un cambio económico en 2024 y un Sergio Massa ganando dentro de la Unión por la Patria.

El caso de Javier Milei para el mercado es medio irrelevante porque es el más ortodoxo, el escenario en el que Milei sale ganador es realmente mejor, se podría decir que hasta actúa más rápido.

A quién votar en las PASO: estos son los precandidatos presidenciales y sus compañeros de formula

Entonces un Milei superando las expectativas no sería una mala noticia para el mercado…

No, no sería una mala noticia.

Depende de contra quien, me imagino que un escenario de PASO entre Milei y Massa o Milei y Grabois si podría ser una mala noticia

Milei aseguró que su "paquete de austeridad" es más fuerte que lo que pide el FMI

¿Qué sería una mala noticia para el mercado?

De las más probables, un Grabois que saque muchos votos con posibilidad de irse a la izquierda, un Sergio Massa que saque pocos votos y un Juntos por el Cambio con muchos menos votos.

Ante un escenario de muchas dudas sobre lo que puede pasar en octubre, podes tener un mercado mucho más volátil. La reacción de los candidatos, si esto sucede, va a ser tirarse “bombas” entre ellos. Vamos a ver de acá a octubre todo un periodo de la oposición diciendo que la deuda es impagable, el gobierno emitiendo dinero para ver si llega y Milei bombardeando a todo el mundo y en lugar de aclarar el panorama se oscurece.

Las reservas netas del Central siguen en rojo y no podría cumplirse la meta con el FMI

¿Cambia algo en la valoración de los mercados que sea Bullrich o Larreta el ganador de este domingo?

Yo creo que no, el ruido político que se generó en la oposición es más una cuestión política que económica. Los equipos económicos de Bullrich y Larreta piensan prácticamente lo mismo.

Puede haber alguna diferencia en el hecho de que Bullrich dice que hay que liberar el cepo más rápido y Larreta más lento. Estamos hablando de qué tan fuerte pisan el acelerador, pero van para el mismo lado.

Encuesta: si Larreta gana la interna, más de la mitad de los votantes de Patricia Bullrich se irían con Milei

Esta información de que se trajeron 300 millones de dólares en un avión para hacer frente a una eventual corrida el día 14, ¿te parece una cobertura excesiva o es normal?

Desde el momento del corralito, en Argentina cada vez hay más dudas sobre la capacidad del gobierno de tener dólares suficientes, la gente sale a buscar lo que tiene en el banco. Está bastante líquido el sistema todavía, lo que hace que siga siendo bastante sólido.

En gran medida, hay un problema histórico y muy serio que tiene Argentina en materia económica con la justicia, porque después, vas a la justicia y el fallo y te sale muchos años después, con el corralito paso eso.

Los argentinos tienen que hacer juicios en el exterior con bonos de legislación extranjera, o el tema de YPF, que fue muy grave. Es razonable que un argentino tenga pavor de mantener los dólares en el sistema.

Alejandro Gomel (AG): ¿Es lógico esperar que continúe la suba del dólar blue hasta las elecciones?

Estimar que es lo que va a pasar con el dólar es un 50% y 50%. Si fuese un dólar barato seria mas fácil, pero no lo es, es un dólar caro. El dólar blue es un dólar caro dependiendo de las condiciones, ya que si se destroza la economía en los próximos tres meses por ahí es barato hoy.

El dólar se empieza a mover porque hay dudas. Si Massa tuviese un programa económico que garantizara la estabilización de la economía en los próximos 12 meses diría que este dólar está caro, pero no sabemos qué va a pasar después de agosto. Es natural que el dólar este alto.

Según una experta, en las próximas semanas el dólar blue no podría pasar los $600

AG: Lo que puede pasar desde el lunes hasta diciembre va a ser con mucha incertidumbre hasta que asuma un nuevo gobierno…

Si, el resultado de las PASO va a traer un poco más de tranquilidad. Uno espera que quede un JxC que en conjunto le vaya muy bien, un gobierno que tenga un segundo lugar y un Milei con un tercer lugar, ese es el esquema general. En esas condiciones, posiblemente va a traer un poco de tranquilidad por más de que el programa del gobierno sea malo.

¿Existe alguna posibilidad de que pasadas las PASO el ministro de economía tome medidas que aún no ha tomado? ¿Cuáles podrían ser?

Para mí, las principales medidas que va a tomar el Gobierno después de agosto van a ser en el sentido de las medidas que viene tomando hasta ahora. Restringir importaciones, pedir prestada plata, ir devaluando de a poquito el oficial...

Desdoblar el mercado cambiario sería una medida bastante razonable para dejar al próximo gobierno todo listo para unificar, pero no les sirve mucho desdoblar el mercado cambiario. Para que eso funcione tenes que tener exportaciones que te garanticen que ese mercado va a estar estable. El tema es que se anticiparon exportaciones por los distintos dólares, y ahora no hay muchos exportadores para lo que se viene, eso te genera un problema para desdoblar el mercado cambiario.

Patricia Bullrich: "El gradualismo de no levantar el cepo me retrasa las inversiones"

A tu juicio, ¿el desdoblamiento sería posible para el próximo gobierno, como un proceso de aproximaciones sucesivas a la unificación del mercado cambiario?

Es posible. Yo cada vez dudo más que eso se puede hacer. El desdoblamiento es una herramienta útil pero muy peligrosa.

Teniendo en cuenta la hipótesis de Rodríguez Larreta de ir saliendo por etapas ¿Cuál sería la etapa previa a la unificación del mercado cambiario?

No se cual es la etapa previa, yo creo que hay que modificarlo de movida. No es lo mismo que salir del cepo, hay muchas herramientas.

La diferencia entre unificar el mercado cambiario y salir del cepo es que hay un montón de restricciones que hacen al cepo cambiario, entre ellas pagar viviendas, deudas, etc.

Macri, por ejemplo, no salió del cepo de forma inmediata pero, sí unificó el mercado de cambio. Eliminar el cepo implica que no hay ninguna restricción para el mercado de cambio y unificar el mercado significa que la mayor parte de las operaciones no tienen restricciones.

Sergio Massa contra la oposición: "Macri nos dejó un perno de 45 mil palos"

¿Crees que Patricia Bullrich entiende esas diferencias?

No sé si Patricia Bullrich lo entiende, pero el equipo económico parece que claramente no.

VF FM