El Senado aprobó la designación de jueces y un proyecto de capacitación medioambiental

El Senado sesionó este jueves 8 de octubre y, con la mayoría del bloque del Frente de Todos, aprobó 28 pliegos de jueces y fiscales en una sesión que generó cruces entre oficialismo y oposición. La Cámara Alta dio también media sanción a un proyecto de ley de capacitación medioambiental y a una iniciativa que busca garantizar la paridad de género en los medios radiofónicos y televisivos del Estado Nacional.

Los pliegos, que fueron dictaminados días atrás por la Comisión de Acuerdos en una serie de audiencias a las que la oposición se negó a asistir, resultaron aprobados con 40 votos afirmativos del oficialismo, cuatro negativos y 16 abstenciones, mientras que diez legisladores de la oposición decidieron desconectarse de la sesión virtual al momento de votar.

El voto dividido por parte de la oposición se debió a una pelea interna que tuvo lugar horas antes de la sesión en el interbloque de Juntos por el Cambio, debido al acompañamiento al nuevo decreto parlamentario de sesiones virtuales, que habilitó mayor presencia física en el recinto. De acuerdo a información de NA, hubo una fuerte discusión en la reunión del interbloque de Juntos por el Cambio, con objeciones al nuevo acuerdo que cerró el jefe de la bancada Luis Naidenoff con el oficialismo, lo que llevó a varios senadores a ausentarse de la sesión en señal de malestar, entre ellos Martín Lousteau.

Senado: Cristina Kirchner afloja la tensión con la oposición tras un encuentro con Naidenoff

Por ese motivo, mientras el Frente de Todos hizo uso de su mayoría para aprobar los pliegos, en Juntos por el Cambio se dio el voto negativo de Esteban Bullrich y Stella Maris Olalla, que se sumaron a los de Juan Carlos Romero y Lucila Crexell, del Interbloque Federal- mientras que el resto de la bancada se abstuvo y se ausentó.

Entre los pliegos aprobados estuvieron los de las juezas Verónica Skamata y Zunilda Niremperger, quienes habían sido trasladadas por decreto a sus cargos actuales por la gestión anterior, al igual que Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, eje del conflicto entre oficialismo y oposición.

La senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti argumentó que esas dos magistradas concurrieron a la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, a diferencia de Bertuzzi, Bruglia y Castelli que "decidieron no asistir para considerar sus traslados".

Sagasti también subrayó que a las audiencias no concurrió "el bloque macrista", a lo que Laura Rodríguez Machado, de Juntos por el Cambio, respondió con ironía: "El bloque macrista no asistió porque las audiencias públicas no cumplieron" con el reglamento. "Jamás en la historia del Senado se llamó a un juez trasladado a dar explicaciones de nada", dijo. Y agregó: "A través de esta jugarreta el oficialismo viola el principio de juez natural. Estas son las razones por las que no asistió el bloque macrista o Juntos por el Cambio".

Senado: nuevo cruce entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich

Para la legisladora de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo “tiene esa vocación de que los jueces que dictan fallos favorables son los correctos y los que no son incorrectos", y vinculó a los postulantes aprobados con el Frente de Todos. Por su parte, Fernández Sagasti criticó "la vulgaridad en el vocabulario" de la senadora, y expresó: "No escuché nada respecto de los pliegos por los que hubo audiencia, solo críticas a la política judicial del Gobierno". La mendocina sentenció que "lo que no se comprende es que hay democracia y hoy gobierna el Frente de Todos", que "trabaja para dar respuesta a los ciudadanos que hoy están pidiendo que se mejore el servicio de justicia".

Ley "Yolanda"

La Cámara alta aprobó luego, por unanimidad y con 63 votos la llamada "Ley Yolanda" sobre capacitación en materia medioambiental para funcionarios de los tres poderes del Estado. La iniciativa fue impulsada por la senadora del oficialismo, María Eugenia Catalfamo. "El objetivo es poder garantizar la formación integral con perspectiva en desarrollo sostenible, haciendo especial hincapié en el cambio climático", dijo la legisladora de San Luis.

El proyecto, que fue girado a la Cámara de Diputados, recibió el nombre de Yolanda Ortiz, la primera mujer en Argentina y en toda la región en ocupar un cargo relacionado con la temática medioambiental.

Paridad de género en medios del Estado

Asimismo, el Senado aprobó -también por unanimidad- un proyecto de ley que busca garantizar la paridad de género en los medios radiofónicos y televisivos del Estado Nacional.

La iniciativa que impulsó la senadora del Frente de Todos, Norma Durango, fue aprobada girada a la cámara baja. La medida alcanza a los medios de comunicación que están bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE e indicó que la autoridad de aplicación de la ley deberá crear un régimen de promoción de este tipo también para los servicios de comunicación de gestión privada.

El proyecto establece que la paridad deberá aplicarse sobre la totalidad del personal de planta permanente, temporaria, transitoria y/o contratado y que debe "garantizarse una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal".

Durante el tratamiento del proyecto, Durango subrayó que "el objetivo más importante es erradicar los estereotipos machistas y patriarcales arraigados en la sociedad" y agregó: "Hablamos de equidad porque pusimos foco en garantizar la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual".

AG / DS