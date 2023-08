“Hay un escenario imprevisible y se da si la participación está por debajo del 70%”, es la frase que resonaba en el búnker de Unión por la Patria la semana previa a las elecciones. Quizás se trató del único acierto del equipo de campaña que lo daba a Sergio Massa como seguro candidato más votado y ponía al sello peronista como segunda fuerza. Tal fue el cimbronazo de la noche del 13 de agosto que en las horas posteriores prima el silencio mientras analizan telegramas de votación, cruzan padrones y evalúan qué votos perdidos van a ir buscar. Todo está en discusión: sobre todo la estrategia de “no hacer olas” con la que el candidato a presidente llegó a la elección convencido de que por este camino estaban bien.

“Sirvió de poco ser conservadores”, evalúan después de la dura derrota. Sergio Massa llegaba "tan bien" a la elección que nadie en su entorno dudaba en asegurar que sería el candidato más votado. Esto se plasmó en el paper que le entregaron a los voceros políticos de Unión por la Patria. Por eso, la campaña fue atípica. ¿Para qué “hacer olas” si así estaban bien?, se preguntaban.

Casación rechazó la prescripción de Skanska, el primer caso de corrupción que salpicó a funcionarios K

No hubo ni inicio de campaña ni cierre, este último obligados por el fallecimiento de Morena Domínguez en Lanús los días previos a la elección. Pero los intendentes hacían cuentas y ya lo advertían al reclamar movilización. Nadie les hizo caso y ahora los miran por “cortarse” solos. Significa que algunos, sabiendo que Javier Milei podía sacar un amplio porcentaje de votos, repartían el tramo a jefe comunal con su nombre con las boletas del líder libertario.

“Hay que romper el clima del sálvese quien pueda”, dicen desde el búnker de calle Mitre sobre cómo continúa la elección. Se debe reforzar la campaña con intendentes, pero también con los gobernadores. Los jefes provinciales que presionaron para que Massa sea el candidato mostraron en sus territorios resultados muy por debajo de las elecciones 2019.

Este “no hacer olas” o “menos es más”, cómo lo describían en el comando electoral llevó a un Sergio Massa que ni siquiera pudo sumar votos en los territorios en los que un candidato del medio debía sumar como pueden ser Córdoba, Mendoza o Santa Fe.

Juntos por el Cambio ya trabaja en el acople de Rodríguez Larreta al armado de Bullrich

Durante la campaña, el líder del Frente Renovador se cuidó de no ir al extremo. El objetivo era pararse lo más al medio posible para después captar esos votos. Pero el medio no funcionó: lo demostraron sus números y la mala elección de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, ahora ya hay voces que dicen: “ahora es a todo o nada, nosotros o Javier Milei. Basta de conservadurismo”.

En estas horas, el oficialismo aún intenta digerir los números. La misma noche de la elección, Sergio Massa prometía que quedarían segundos como fuerza. Avanzaba el escrutinio y esto no sucedía. Finalmente quedaron terceros por apenas un punto. “Hay que mostrar a Javier Milei”, es la reacción inmediata de Unión por la Patria post derrota. El objetivo es polarizar con el candidato más votado que desde el propio oficialismo ya se hicieron todos los esfuerzos para sostener. Nunca creyeron que podía llegar a un 30%, pero la estrategia no cambia: la discusión electoral es con el líder libertario.

“Seguimos en carrera, antes de las PASO nos mostraban un escenario en el que Juntos por el Cambio estaba arriba de nosotros por seis puntos”, intentan explicar como nuevo relato electoral. Mientras lo dicen, la economía trae malas noticias. La estrategia electoral va a depender más del Massa ministro que del Massa candidato.

Macri y Fernández, juntos pero no revueltos: asistieron a la jura del presidente de Paraguay

“Massa es el segundo candidato individual más votado, es el único que le puede ganar a Milei”, dicen ahora. Piensan en una elección general en la que el líder libertario se sostenga y Unión por la Patria logre el segundo lugar que los haga llegar al ballotage. “La disputa de Milei con Patricia Bullrich es por un mismo perfil de votantes”, evalúan. Y detallan que en el camino debería quedar uno de los dos y “eso nos llevaría a la elección de noviembre”. Este es el escenario que buscarán.

¿A qué votos apuntarán? Con Milei y Bullrich compitiendo por los votos de la derecha, miran los sufragios de Horacio Rodríguez Larreta aunque no alcanzan. ¿Algunos de Juan Schiaretti? también, aunque sigue en carrera y no llegó al 4%. Tienen que ir a buscar aunque sea a un 5% de ausentes y los sufragios perdidos.

Por estas horas, hay dirigentes mirando los telegramas que muestran los votos en cada mesa. Milei se quedó con muchos de sus sufragios, sobre todo, en barrios vulnerables del conurbano en donde la quita de derechos ya no parece preocupar. Hoy ya no los tienen. Se necesitará mucho más que la campaña del miedo, pero por ahora no encuentran otra estrategia. Desde el kirchnerismo están en silencio. "Tranquilidad y a pensar", se limitan a decir.