Walter Kerr, el intérprete presidencial que guarda secretos desde hace 25 años

Un hombre alto, prolijo y discreto le hablaba al oído a Javier Milei durante el saludo de las delegaciones extranjeras en la asunción presidencial. Se trata de Walter Carlos Kerr, el intérprete presidencial que desde hace 25 años se dedica a acompañar a los mandatarios argentinos desde un lugar al que casi nadie tiene acceso.

Kerr es abogado, profesor, traductor público, intérprete y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su currículum se destacan incontables ítems. No solo habla nueve idiomas -y está en vías de aprender árabe- sino que goza de una discreción absoluta y hasta conoció a líderes políticos y figuras de la historia mundial como Nelson Mandela, Barack Obama, Oliver Stone y hasta Madonna.

Walter Kerr, intérprete presidencial, con Alberto Fernández y el exprimer ministro británico Boris Johnson.

Desde hace más de veinte años, Walter Kerr se dedica a ser el intérprete de los presidentes argentinos, simbolizando una de las políticas de estado que trasciende a las divisiones y los gobiernos. Formó parte de las comitivas de Carlos Menem, Fernando De La Rúa, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei.

Las habilidades y el talento de Kerr, que había soñado con aplicar al Servicio Exterior de la Nación y convertirse en diplomático, lo llevaron por otros caminos. En los años '90 rindió los exámenes para entrar a cancillería en carácter de intérprete, un puesto que consolidó con Carlos Menem en 1998, ni más ni menos que en la visita del riojano a la reina Isabel II del Reino Unido.

Kerr con Fernando de la Rúa y George W. Bush.

Desde 2018, Kerr ocupa el cargo de director de Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y culto, un puesto de jerarquía en el escalafón de esa cartera. "El agente en cuestión posee la idoneidad y el mérito suficiente para desempeñar dichas funciones", reza el decreto que coronó su carrera al lado de los presidentes, tratándose de un lugar de privilegio del que en muchos casos ni siquiera gozaron asesores de primera línea.

"Un principio clave de esa función es la confidencialidad absoluta. De hecho esto es algo que define la función de un traductor y de un intérprete en cualquier ámbito. Lo que yo diría es que en el caso de un intérprete que trabaja para su país, para su gobierno, para su Estado, al igual que en el caso de un diplomático u otros funcionarios, la confidencialidad tiene ya un grado especialmente acentuado", explicó Kerr a Infobae.

Además de garantizar la fluidez de las charlas del presidente argentino con líderes políticos y figuras internacionales, Kerr también coordina las actividades de la documentación de Cancillería y de Presidencia. Tanto que estuvo presente en casos emblemáticos que involucraron al estado argentino, como las pasteras sobre el río Uruguay, el embargo a la Fragata Libertad, la causa AMIA o las reuniones del G20. Entre ellas la última en Bali, en Indonesia, cuando tuvo que pedir que los organizadores mandaran un médico al presidente Alberto Fernández durante la bilateral con el español Pedro Sánchez. "A doctor please, a doctor", pidió, en inglés.

Una de sus halagadoras más destacadas fue Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta contó en una oportunidad los comentarios positivos respecto al trabajo de Kerr, desde delegaciones extranjeras hasta la cantante Madonna.

"Les puedo asegurar que estando con representantes de Alemania, de Francia, de Inglaterra y no solamente institucionales que uno puede pensar que quieren quedar bien con la presidenta o con el traductor, han elogiado la traducción de Walter. Inclusive sé que ha tenido también ofrecimientos para ir afuera. Y me acuerdo una de las mejores traducciones que me hizo, que fue cuando me visitó Madonna. Hasta a Madonna le llamó la atención mi traductor, mi intérprete", contó la expresidenta.

De tantos viajes, Kerr manifestó elegir el lugar donde nació, Buenos Aires, a la hora de tomarse vacaciones. También se define como un amante del té con leche fría y un "degustador de scons", según contó en un reportaje con traductores de USAL, como también de la astrofísica.

Con respecto a su habilidad para los idiomas, en algunas oportunidades contó que creció en una casa en la que se hablaba inglés como primera lengua, una norma dictada por su papá paraguayo de ascendencia escocesa, y que a los 18 años ya dominaba el francés.

