Qué pasó con la niña más bella del mundo

Cuando tenía cuatro años, Thylane Blondeau fue aclamada como "la niña más hermosa del mundo" por la prensa, catapultándola a la fama en las redes sociales. Desde entonces, fue una figura destacada en el mundo de la moda.

Su fotografía siendo una niña, que se hizo popular en todo el mundo a principios de la década de los 2000, la catapultó a un estatus casi mítico. ¿Qué fue de esta joven francesa y dónde reside actualmente?

Quién es Thylane Blondeau

Thylane Blondeau nació el 5 de abril de 2001 en Aix-en-Provence, Francia. Sus padres son el futbolista Patrick Blondeau y la actriz, presentadora y diseñadora de moda Véronika Loubry. A la temprana edad de cuatro años, Thylane ya había debutado en un desfile de moda de renombre, marcando su inicio en una de las semanas más importantes de la industria de la moda.

Además de capturar la atención de la prensa, varias marcas de moda la buscaron para que fuera el rostro de sus campañas de temporada. Thylane se convirtió en embajadora de marcas como Dolce & Gabbana, Ralph Lauren y L'Oréal. También participó en desfiles de moda y apareció en portadas de revistas.

“Mi parte favorita del trabajo es conocer nuevos fotógrafos y maquilladores. ¡A mí también me encanta probarme la ropa!”, comentó emocionada en una entrevista en 2017. Y sí, para ella todo era parte de un juego.

A medida que Thylane Blondeau iba creciendo, también aumentaban las críticas y la presión sobre su aspecto físico. Muchos cuestionaban si era apropiado que una joven estuviera tan expuesta en la industria de la moda desde temprana edad. A los 16 años, Thylane se vio envuelta en una controversia debido a una sesión de fotos para la revista Vogue.

Después de este episodio polémico, Thylane decidió alejarse un poco del mundo de la moda y enfocarse en sus estudios y su carrera como actriz. De hecho, según IMDB, ha participado en un par de películas: "Belle y Sébastien: la aventura continúa" (2015) y "The Loneliest Boy in the World" (2022).

En octubre de 2017, a través de su cuenta en Instagram, la joven decidió abrirse y comentar lo que le estaba pasando: “No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, mi abdomen comenzó a doler de nuevo y al principio todos (y yo, por supuesto) pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, vi más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo: ‘No te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza’”.

Lo cierto es que el problema, evidentemente, no estaba en su cabeza, en su relato, la joven comentó que: “Fui a Urgencias porque me dolía tanto la barriga que no podía más y me dijeron que todo estaba bien y que tenía un pequeño quiste y que tendría que hacerme un nuevo chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente de esto, tuve una cita con un médico increíble que vio directamente que tenía un quiste de 5,6 centímetros que ya estaba tocando mi ovario, por lo que me mandó a hacer pruebas y una hora después me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de emergencia”.

Fuera de peligro, Thylane decidió compartir su experiencia: “Hoy finalmente me siento mejor. Finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Pero feliz de no haberme rendido”.

El presente de la niña más linda del mundo

A pesar de las críticas y dificultades que ha enfrentado en su trayectoria, Thylane ha demostrado ser una joven talentosa y decidida, lista para superar cualquier obstáculo que se presente en su camino. En la actualidad, sigue siendo una de las modelos más reconocidas a nivel mundial, con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y contratos con prestigiosas marcas de lujo, siendo representada por la agencia IMG Models.

Aunque viaja constantemente por todo el mundo, Thylane divide su tiempo entre Francia e Inglaterra. Posee una residencia en un exclusivo balneario francés y otra en Kensington High Street, en el oeste de Londres.

Thylane Blondeau, la joven francesa que conquistó el mundo de la moda desde temprana edad, aún conserva su belleza angelical y su mirada penetrante, aunque no se la ve tanto en las pasarelas como en su infancia. Actualmente, ha lanzado su propia marca de ropa, Heaven May, y se ha convertido en una sensación en las redes sociales.