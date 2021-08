”Fui a Olivos por lo mismo que Florencia Peña”, dijo Adrián Suar

“Es una locura el ataque que le hicieron a Florencia Peña por haber ido a tener una charla con el Presidente”, le dijo Adrián Suar a Jorge Rial en un extenso reportaje en “Argenzuela”, por Radio 10. “Lo que le hicieron me pareció una locura; la ofendieron, cualquier cosa. Ir a Olivos era muy importante y me solidarizo con Flor”. “Yo fui por lo mismo (que Florencia). Lo llamé a Fernández, a Alberto en esos días cuando estaban los primeros casos; todavía no había tomado (la Covid-19) la dimensión que después tomó”, explicó Suar.

Intuyendo el parate en la industria, Suar –como Flor Peña– también se contactó con el Presidente.

En ese momento al que se refiere el gerente de programación de El Trece, faltaban unos diez días para que saliera el decreto que estipuló el inicio de la cuarentena. Igualmente, el gremio de actores había decidido cortar grabaciones y demás porque había miedo e incertidumbre, sobre todo, por lo que ya estaba pasando en el mundo. “Intuyendo lo que representaba el parate de la industria, fui a ver qué se podía hacer, ver de encontrar un equilibrio”, relata Suar respecto de su reunión con Alberto Fernández. “Había una preocupación de encontrar una solución (…), después se hizo lo que se pudo. Había voluntad pero la realidad , durante ocho meses, se impuso.”

Para Adrián Suar, Tinelli es inamovible de la programación de El Trece.

El presente de la pantalla de El Trece también fue un tópico desarrollado por Adrián Suar en su reportaje con Jorge Rial, en “Argenzuela”. Y sobre todo Marcelo Tinelli y su performance con ShowMatch, La Academia. “Seguramente él está reflexionando qué le pasa con el ‘Bailando…’. Esto algo que hable con él: ‘¿No te alcanzan 17 años del Bailando...?’. En un momento, todos podemos perder una batalla. Yo perdí más de una. (…) A él nunca le pasó a este nivel. Nunca. A veces la vida, con pérdidas así te reacomodan y te dan una nueva oportunidad. Lo digo por mí: se me agudizó la creatividad, se me destapó como una arteria, fue un baño de humildad, escuchás, no echás la culpa al otro.”

"A Marcelo lo veo bien, le tengo un particular respeto", dijo Suar en Argenzuela.

Igualmente para Adrián Suar, el devenir del rating de Tinelli no es ajeno a la grilla 2021 de El Trece. “Tengo que decir que (ShowMatch) está dentro de un canal que atraviesa un momento difícil. Este año no pude encontrar la programación que quería”, dijo en ‘Argenzuela’. “Ellos –Telefe– está haciendo las cosas muy bien. ¿Me preguntás si yo la estoy haciendo mal? En principio, de normal para abajo. Pero también ya me pasó varias veces que me ha ido mal, después das la vuelta y me ha ido bien. La televisión siempre tiene revancha. (…) Voy a tratar de resetear la pantalla”. También aclaró que a él, como gerente de programación, no lo presionan dentro de la emisora. “Se piensa, se reflexiona, no nos mentimos. Al artista se lo cuida. Y yo también estoy trabajando para mejorar la pantalla en general”, detalló Suar. “Marcelo es inamovible, él está en mis planes, le fue mal pero es una animador del carajo. Está peleando, lo banco, lo veo bien. Y le tengo un particular respeto.”

Mariana Fabbiani, según Suar, volverá a El Trece si ella lo desea.

De las incorporaciones 2021, Suar está contento con la de Darío Barassi. También respecto de la salida de El Trece de Mariana Fabbiani dijo: “La viví con dolor; más allá que fue una decisión del canal, ella es alguien que estuvo muchos años y volverá a estar si lo desea. Es una gran conductora, impecable.” Fuera de esto, aún no decidió cuándo pondrá al aire la novela ”La 1-5/18”, del que por ahora solamente se lanzó un trailer. Sí Suar ya tiene decidido que en septiembre hará en teatro “Los inmaduros”, junto a Diego Peretti. Serán cuatro funciones, y ya en enero 2022, de miércoles a domingo.