Jorge Rial dio fin a veinte años de relación con América TV

Quince palabras, setenta y tres caracteres, fueron suficientes para informar el fin de ciclo de una relación de veinte años. “Hoy firmé mi rescisión con América TV. 20 años de dejar todo, resumido en cuatro líneas”, escribió Jorge Rial en Twitter. Sin duda, la manera más que veloz. En paralelo, al cierre de esta edición, esa emisora todavía no había emitido un comunicado oficial acerca de la desvinculación de quien fue uno de los pilares de esa pantalla.

Con el correr del día, Rial amplió su despedida. Lo hizo en Argenzuela, el programa que comenzó el lunes 5 de julio en Radio 10. “Fue raro”, dijo ante la consulta de la locutora Florencia Ibáñez. “Ya hacía tiempo que yo sentía que era un romance, una relación que tenía un final. Por ahí fue de una manera que podría haber sido mejor (...) Pero esto pasa siempre en todas las empresas, te contratan los gerentes y te echan los porteros. Yo siento que fui parte de la construcción de ese canal. Intrusos fue la columna vertebral del canal”.

Fuera de la experiencia breve que resultó TV Nostra este 2021, dentro de América TV, nadie en las mesas de dirección –que finalmente son las que cuentan– saldrían a refutar ese concepto. Aun en la época en que Mirtha Legrand estaba en esa emisora, Intrusos fue el programa que tuvo un rating sostenido por años y fue el que traccionó para sumar al rating general del canal.

Signo de época. ¿Será la pandemia? ¿Serán las nuevas plataformas? ¿Será aquello de que los ciclos se cumplen? No hay duda que la televisión abierta atraviesa una etapa de recambios de nombres. La duración de esas nuevas caras también es una incógnita. Pero esta situación está en un presente continuo. En América TV, hoy puede ponerse a Jey Mammon como la revelación, una que avanzó casilleros y tiene más rating que otros con mayor horas de vuelo. En El Trece, Marcelo Tinelli enfrenta una etapa de mucho brainstorming para reposicionarse, Mariana Fabbiani –persona potenciada para ser “la conductora”– se retiró al no cumplir con los objetivos; Telenoche se refrescó visualmente sin, por ahora, convencer a su público; y Adrián Suar no se anima a estrenar su telenovela por miedo a los resultados. La otra cara: sin la formación de Mirtha Legrand, su nieta Juana Viale se cargó la herencia y el equipo que formó con su madre y su hermano, hasta hacen prescindente a la diva; y Guido Kaczka y Darío Barassi se desmarcan con “viento de cola” y posicionan sus respectivos ciclos con rating positivo. En Telefe, por ahora, encontraron el equilibrio para no necesitar siquiera que regrese Susana Giménez, para quien le habían comprado los derechos de un programa que hacía Ellen De Generes.

Nuevo horizonte. Ante este presente, quizá Jorge Rial se adelantó a cerrar un ciclo con un número redondo: 20 años. “Fue mi casa durante tantos años y todavía hay un hilo que me une a América, pero creo que era lo mejor para todos. De mi parte: no sentir que seguía siendo parte de algo en lo que no estoy; del canal, decir: ‘Bueno ya está, nos sacamos a este viejo de encima, apostemos a la nueva generación’. (…) Estoy feliz, no estoy mal. Ahora la nueva etapa es acá macho, en Radio 10, rompiéndola, todavía rompiéndola”. Consultado por PERFIL, Jorge Rial fue conciso: “Todo fue consensuado y en excelentes términos. Se firmó ayer (jueves) por un tema de papeles. Nada más. Pero el final fue muy bueno. Cero conflicto”.