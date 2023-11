Alexandre, el hijo modelo de Alberto de Mónaco

Alexandre Grimaldi tiene 20 años y su nombre se hizo público en 2005 cuando la revista francesa Paris Match puso en su tapa: “El hijo secreto de Alberto de Mónaco; Nicole, su madre cuenta la historia”. El extenso artículo incluía fotografías de un Alexandre de dos años junto a su madre y también en brazos de Alberto de Mónaco que daban cuenta del reconocimiento por parte de este de quien es hoy su hijo mayor. De hecho, vivían en París en un departamento del mayor de los Grimaldi, y además le daba una asignación anual para la manutención del pequeño.

Esto que comenzó como un escándalo hoy es apenas un detalle en esta historia familiar. Alexandre Grimaldi es el hijo mayor (varón) del príncipe Alberto de Mónaco, fue reconocido por él, y debutó como modelo en Tatler, la revista de la alta sociedad británica. Será en la edición de diciembre, pero ya se adelantaron la tapa en la web y algunas fotos, pero no el reportaje completo. Aunque no tiene rango de heredero al principado de Mónaco porque su madre y su padre nunca se casaron, Alexandre sí lleva el apellido de la familia monegasca: Grimaldi. El parentesco, según dijo Alexandre a Tatler, nunca lo afectó mucho porque su madre se manejó con discreción y así él no estuvo presente en los medios ni fue un objetivo de la prensa.

ADN. Nicole Costa, madre de Alexandre, nació en Togo (África), era azafata de Air France y tenía 26 años cuando, en 1997, conoció a Alberto de Mónaco, quien tenía 39 años. La relación entre ellos se extendió por unos cinco años y fue secreta. Al poco tiempo de la ruptura –en 2003– nació Alexandre y en julio de 2005, el príncipe monegasco lo reconoció. Ese mismo año, él asumía de manera oficial como “monarca”. Y en diciembre incluso se hace pública su relación con Charlene Wittstock.

“Alexandre nació del amor y fue reconocido”, explicó Nicole Costa a Paris Match en una entrevista que dio en 2021. “Antes de quedar embarazada, tuve con su padre una relación de cinco años, tiempo suficiente para que hubiera una confianza recíproca. Es insultante que se siga escribiendo que Alexandre es un hijo ilegítimo. Y además es incorrecto. Según el Código Civil de Francia, para que sea ilegítimo, ambos padres tendrían que haber estado casados con otras personas en el momento de su nacimiento y decidir luego no reconocerlo. Y ese no es el caso de Alexandre, quien nació dos años antes de que su padre iniciara su relación con Charlene (Wittstock)”.

Presente. Alberto de Mónaco mantiene una relación cordial con Nicole Costa y con Alexandre. De hecho, en las redes sociales publicó fotos de varios cumpleaños de Alexandre y de reuniones familiares en las que Alberto está incluido. Además, ella con todos sus hijos –tiene tres en total– fueron, por ejemplo, espectadores vip de carreras de Fórmula 1 de Montecarlo.

Alexandre es el hijo (varón) mayor de Alberto. Pero este tiene también a Jazmín Grace Grimaldi, la hija de 31 años que tuvo con Tamara Rotolo, con quien tampoco se casó. Y a Gabrielle y Jacques, los gemelos que tuvo con Charlene Wittstock. Jacques es el heredero al trono de Mónaco.