De "La Patagonia Rebelde" a "La Nona": 5 papeles para recordar la carrera de Pepe Soriano

José Carlos Soriano, conocido cariñosamente como "Pepe", falleció este miércoles a los 93 años. Continuaba trabajando como uno de los actores más prestigiosos del país y en su extensa y fructífera carrera en la Argentina y España, dejó varios personajes que continúan alojados en la memoria popular.

“Nada que agregar a la tristeza. Por suerte pude verlo en sus últimos días en su internación, y me quedo con el recuerdo del primer trabajo. Comencé en esta profesión con Pepe”, dijo el productor teatral Carlos Rottemberg al recordar al artista. Además de su enorme labor en teatro, se destacó en diferentes roles en la pantalla grande y chica, convirtiéndose en una de las caras más famosas de la cinematografía nacional.

Nacido el 25 de septiembre de 1929 en Buenos Aires, solía recordar que a él "el arte le vino de muy pibe". "A los 5 años me pusieron a rasguear una guitarra. Algunas noches venían a casa 20 o 30 italianos a cantar y me aprendí todas las canzonetas. Mi viejo amaba el teatro y llegó a escribir un par de sainetes", había dicho en una entrevista con Clarín, donde reconoció que esos hechos lo marcaron para siempre.

Comenzó su carrera en la década de 1950 y entre algunas de sus actuaciones más memorables figuran “La Nona” y “El loro calabrés”, en teatro, y las composiciones para cine en “La Patagonia Rebelde” y “Asesinato en el Senado de la Nación”, dos grandes películas del cine nacional. En 1987, con el país ya en democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, se radicó en España por una oportunidad de trabajo pero regresó al país a principios de la década de los noventa.

En la nación ibérica dejó una huella al interpretar a un doble del dictador Francisco Franco en la película "Espérame en el cielo" y por la exitosa serie televisiva "Farmacia de Guardia", que se emitió entre 1981 y 1985, donde realizó el papel de Don Enrique Cano en la primera temporada de la historia que estaba ambientada en el día a día de una farmacia.

Sus últimos papeles fueron los de Samuel Liberman en la telenovela "La Leona", protagonizada por Nancy Duplaá, y el de Ulises, en la película de suspenso "Nocturna" de 2021, dirigida por Gonzalo Calzada, donde brindó una potente actuación al interpretar a un hombre que, presintiendo que va a morir, toma contacto con los fantasmas de su pasado.

La Patagonia Rebelde (1974)

La película recrea el fusilamiento de los obreros del campo patagónico en 1921 a manos del Ejército Argentino, enviado por el entonces presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Entre los trabajadores hay numerosos emigrantes europeos que influyen ideológicamente en sus compañeros y que habían decidido realizar una huelga exigiendo mejoras laborales.

Dirigida por Héctor Olivera y co-escrita por Osvaldo Bayer -la cinta está basada en su novela-, además de Soriano el elenco contó con actores de la talla de Héctor Alterio, Federico Luppi, y Luis Brandoni. En la cinta, "Pepe" interpretó el alemán Schultz.

El actor supo transformarse en una referencia directa del filme, encarnando a ese viejo bajito y canoso que resumía en uno solo a dos personajes de la obra literaria original (el joven chileno anarquista Pablo Schulz y el alemán anarquista Franz Lorenz). Con un gorro de lana característico, anteojos redondeados, un tapado azul y una bufanda marrón, supo transformarse en un símbolo de aquella lucha, aunque sea de manera ficcional, haciendose dueño de un acento y una sabiduría profunda.

Tras la muerte de Juan Domingo Perón, la película fue prohibida y gran parte del elenco y realizadores se fueron al exilio. En Argentina, recién pudo volverse a exhibir con la recuperación de la democracia en 1983.

El Loro calabrés (desde 1975)

"El Loro Calabrés" estuvo en los escenarios de Argentina desde 1975, cuando vio la luz de la mano de Pepe Soriano en un café concert de Rosario. Desde entonces, también recorrió los escenarios de América Latina, Europa e Israel.

A lo largo de obra, los personajes inspirados en la infancia de Soriano se entremezclan con relatos sobre compañeros de escena que a lo largo de los años trabajaron junto al actor. Vivencias de la infancia, la nostalgia, el desarraigo, el paso del tiempo, la locura y la pasión incondicional por el oficio son algunos de los temas de la obra.

"'El loro' es famoso por su final; es el único espectáculo, que no es una obra y que con el reparto del pan tienen un final que es fundamental y a eso le agregó en los últimos años el plantar un olivo en los lugares donde voy, siempre que la gente lo desee", había contado Soriano sobre la obra.

La Nona (1979)

"La Nona", estrenada en 1979, también fue dirigida por Olivera y protagonizada por Pepe Soriano en el rol de Carmen Racazzi, "La Nona". El cast incluía a Juan Carlos Altavista, Eva Franco y a Guillermo Battaglia; y fue escrita por Olivera y Roberto Cossa, basada en su obra de teatro del mismo nombre, en la que también trabajó Soriano sobre el escenario.

La película -pero primero la obra- es considerada un clásico y una de las mejores comedias que brindó la filmografía argentina. El texto tiene una vigencia total y se sigue presentando a nivel local y en Latinoamérica, con personajes arquetípicos presentes en todas las familias y una “Nona” que comía sin parar y se convirtió en un antecedente inmediato de la "Mamá Cora" interpretada por Antonio Gasalla en "Esperando la Carrosa".

“La historia real de la nona es que fue un pedido mío a Tito Cossa. Íbamos a hacer un programa de televisión, unitarios. Le dije ¿por qué no me escribís una vieja? En su creación yo no entré. El hizo esto que es grotesco y que hoy se llamaría bizarro", había revelado tiempo atrás Soriano sobre el personaje de la icónica y voraz abuelita italiana.

Asesinato en el Senado de la Nación (1984)

Dirigida por Juan José Jusid y protagonizada por Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez y Arturo Bonín, relata uno de los turbulentos hechos del gobierno de Agustín Pedro Justo, durante la llamada Década Infame. La película cuenta las denuncias realizadas en 1935 por el senador demócrata progresista Lisandro de la Torre, que es interpretado por Pepe, acerca de los negocios que empresas británicas efectuaban con las exportaciones de carne vacuna argentina.

Estos hechos implicaron actos de corrupción por parte de los ministros Federico Pinedo y Luis Duhau; y todo lo cual concluyó con el intento de asesinato del propio de la Torre en plena sesión del Senado, la cual terminó con el homicidio del senador santafesino Enzo Bordabehere.

En teatro, Soriano interpretó el mismo papel con su inolvidable unipersonal "Lisandro". Esta fue una de sus muchas obras en Teatro Abierto, al igual que "El Padre", "El Violinista en el Tejado", "Mi bella dama", "Visitando al Señor Green", entre otras.

Espérame en el cielo (1988)

Esta película española que estuvo bajo dirección de Antonio Mercero sigue Paulino Alonso, un ortopedista que tiene un gran parecido físico con Francisco Franco. Durante una fiesta, Paulino -interpretado por Soriano- es secuestrado por agentes del gobierno que piensan usarlo como doble del dictador español en sus apariciones públicas de alto riesgo.

El largometraje se filmó en diversos lugares: La Felguera (Asturias), El Ferrol (La Coruña), Pantano de Entrepeñas (Guadalajara), Madrid, entre otros sitios, y le significó al fallecido actor una nominación al Goya a Mejor Actor Protagonista.

