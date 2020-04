Con la pandemia, estos médicos hacen de la radio y la TV un consultorio 24 horas

por Agustín Gallardo

Alejandro Magno decía que “de la conducta de cada uno depende el destino de todos”. Una frase aplicable a los tiempos que corren. Daniel López Rosetti cita al mítico estratega para explicar su rol y el de muchos otros médicos en medio de la pandemia. “En este momento las recomendaciones médicas juegan un papel absolutamente trascedente y esto está definido por una conducta individual para ayudar al conjunto de la sociedad”, resume a PERFIL el especialista en clínica médica, psiconeuroinmunoendocrinología y medicina del estrés. Así como en su momento fueron los meteorólogos o los economistas, hoy los médicos son las “estrellas” de la radio y la TV.

En medio de la cuarentena, aumentaron sus seguidores en redes como así también duplicaron sus horas de trabajo. En pos de dar respuestas a la cuestión de esta emergencia inédita, no dejan ningún frente suelto en un universo que puede ir desde amigos y familiares, hasta funcionarios de gobierno.

Uno de los que conversan directamente con el Presidente es el infectólogo Pedro Cahn. Con un perfil más bajo, también lleva adelante un importante rol al ser consultado en notas varias. “Vamos a entrar a una fase distinta de la cuarentena y tener una cuarentena administrada”, adelantaba sin ir más lejos días antes que Alberto Fernández comunicara lo mismo en la conferencia de prensa del viernes último.

Siempre listos. La dinámica de estos profesionales de la salud se lleva adelante 24x7, de forma virtual, sobre todo, en grupos de Whatsapp estallados hasta la madrugada, con mucho estudio y reiteradas comunicaciones por videollamada. Con un promedio de 15 entrevistas diarias, algunas programadas y otras imprevistas, al doctor Conrado Estol le es complejo definir una rutina. “Además de las entrevistas he dedicado un promedio de tres o más horas diarias a leer artículos científicos sobre Covid-19 que me llegan detectados por los sistemas de “alerta” que activé en la computadora”, cuenta el neurólogo a PERFIL. El estudio y las salidas al aire definen también la rutina de Jorge Tartaglione, quien tiene su columna en Radio con Vos junto a Reynaldo Sietecase y en Telefe con Verónica Lozano. “Me levanto a las 6.30 y leo del tema hasta las 9.30. De ahí me voy a la radio, vuelvo y voy a la tele. Regreso a las 16 y me pongo a estudiar otras dos horas”, cuenta el cardiólogo. Alberto Cormillot dice que se despierta a la mañana y cuando abre su celular tiene cincuenta mensajes. “¡Cincuenta en un solo grupo!”, aclara el nutricionista de Net TV, quien a su vez sigue llevando adelante su fundación ALCO. “Recién terminamos con un zoom de la fundación y ahora voy con otro de Cuestión de peso”, apunta, todavía apenado por haber tenido que abandonar sus clases de baile.

Guillermo Capuya dejó por un momento el Sanatorio Finochietto. Columnista de C5N y de todas las radios del grupo, está dedicado full time. “El Covid-19 ocupa el 90% de mi tiempo”, dice a PERFIL este urólogo y médico cirujano, con un posgrado en comunicación médica científica. Es además parte de la mesa interministerial junto a Cormillot, López Rosetti y Tartaglione. Este grupo ordena la comunicación en un grupo de Whatsapp que completa el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Estamos conectados todo el tiempo. Nos sirve para compartir la información, llevar tranquilidad y unificar discursos”, cuenta Capuya.

Comunicar verdad. Los médicos consultados coinciden en que su rol es muy importante. “Es un peso, no es sencillo”, se sincera Cormillot. “Detrás de la pandemia del Covid-19 viene la epidemia del miedo, de la confusión, de las malas decisiones y la desconfianza”, enumera el nutricionista. “Es importante que la gente no se sobreinforme, yo hago hincapié en eso. Estar viendo noticieros todo el día afecta emocionalmente. Tomo este trabajo como un deber cívico”, aporta Tartaglione. “Es un desafío comunicar esto, uno no tiene que llevar pánico, pero tampoco puede informar de forma light, tiene que ser algo real y alentador. Por eso la gente tiene que tomar conciencia de que esta cuarentena es una decisión lógica con el fin de que la gente no se enferme y no se muera”, agrega Capuya.

Con cada aparición, estos médicos son conscientes de que además de informar, generan reacciones en la gente. “Es una combinación de cosas lo que siento. Veo que me siguen, me escuchan y se motivan con lo que digo. A veces me siento frustrado y me digo: ‘Esto no está solo en tus manos’”, refiere Cormillot. A partir de la primera nota periodística que hizo Estol el viernes 13 de marzo, decidió hacer un video estimulando al “aislamiento físico”. En los datos que pudo confirmar, este video tuvo más de ochenta mil reproducciones. Una semana más tarde hizo un segundo video enfatizando la importancia de usar máscaras caseras. “Alguien me gritó en la calle: ‘¡La pudimos aplanar!’”, cuenta Estol, quien a su vez recibió también otras reacciones cuando adelantó la información del aislamiento y del uso de máscaras, le generó comentarios críticos. “Dos importantes empresarios con grandes cadenas de servicios me hablaron preguntando si debían cerrar. Cuando finalmente lo hicieron, me agradecieron la sinceridad”, apunta Estol.

A Capuya lo paran los abuelos en la calle. “Me dicen: ‘Doctor, me vacuné contra la gripe, gracias’. Es muy satisfactorio encontrar a gente que la ayudaste con tu mensaje a estar bien”, suelta el médico de C5N, quien –además de todo– los sábados carga el baúl de su auto con vacunas y va directo a las casas para hacer las aplicaciones en la población de la tercera edad.

Cada uno de ellos, a su modo, con su familia también preocupada por los espacios sanitarios donde algunos se siguen manejando, llevan adelante esta especie de atención múltiple. Así lo refleja López Rosetti para cerrar: “Cuando me toca estar en un medio, siento que esos lugares son consultorios grandes, entre comillas. Tengo la oportunidad y la obligación de saber que le hablo a un potencial paciente. Por eso debo hablar de modo simple y entendible, porque comunicar implica generar conocimiento e información. Y esta vez más que nunca, información es igual a prevención”.

El valor de la investigación

El viernes pasado fue el Día del Investigador Científico. Quienes se encuentran haciendo un gran trabajo en este campo son los médicos del Instituto Malbrán. Investigadores de ese lugar público lograron secuenciar el genoma completo SARS -Cov-2. Esto será útil para asegurar la calidad del diagnóstico, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una vacuna representativa. Los expertos del Instituto Malbrán, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, realizaron el estudio para conocer la dinámica y diversidad de la población viral de SARS-CoV-2 y las rutas de transmisión en Argentina. Las muestras de pacientes argentinos infectados fueron derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia en el marco de la vigilancia nacional de Covid-19. El resultado fue enviado al Global Initiative on Sharing All Influenza Data, entidad que aprobó el estudio.