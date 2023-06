Marta Fascina, la última pareja de Silvio Berlusconi, lloró cuando el ataúd del ex primer ministro de Italia llegó al Duomo de Milán para el funeral de Estado por el ‘Cavaliere’, el polémico político y empresario italiano famoso por las fiestas sexuales ‘Bunga bunga’ y su pasión por las mujeres bellas y más jóvenes que él.

Acompañada por los hijos de Berlusconi, Marta Fascina, que era 53 años más joven que el hombre, no pudo contener las lágrimas cuando la guardia de la República Italiana ingresó del féretro por el pasillo de la catedral al comienzo de la ceremonia. Se la volvió a ver afuera, también desconsolada, cuando el ataúd salió del Duomo camino al crematorio.

Marta Fascina, diputada del partido Forza Italia y última compañera de Berlusconi, nunca se casó oficialmente con el magnate, pero en 2022 celebraron una ceremonia simbólica en la que el ‘cavaliere’ la convirtió en su tercera “esposa”. Ella estuvo junto a Berlusconi cuando murió el lunes después de sufrir un tipo raro de cáncer de sangre.

Fascina tiene el mérito de haber acompañado a Berlusconi a lo largo de su enfermedad y de haber hecho sentar cabeza a un hombre que jactó de su libido y entretuvo a amigos y líderes mundiales en orgiásticas fiestas en los años 90. “¡Me encanta la vida! ¡Amo a las mujeres!' dijo un impenitente Berlusconi en 2010.

De vez en cuando el cavaliere seleccionaba estrellas de la televisión para puestos en su partido Forza Italia de acuerdo a su belleza. “Si no estuviera casado, me casaría contigo de inmediato”, dijo Berlusconi en 2007 a Mara Carfagna, quien luego se convirtió en ministra del gabinete. Su gusto por las mujeres atractivas, le costó en 2009 una estruendosa demanda de divorcio por parte de su segunda mujer, Veronica Lario.

En 2022, Berlusconi organizó un “festival del amor” en la histórica propiedad de Villa Gernetto, al norte de Milán, para casarse simbólicamente con Marta Fascina, una ceremonia que se estima costó al menos 400.000 euros. El diputado Vittorio Sgarbi dijo: “Aunque no hubo sacerdote ni funcionario público, fue como una boda real”. Berlusconi estaba lleno de felicidad cuando le dijo a Marta que ella era “un regalo del cielo”. "Me completas, no podría vivir sin ti, llenas mi vida", le dijo ante los invitados.

Nacida en 1990 en una ciudad de la costa sur de Italia, Fascina se graduó en Literatura y Filosofía en la Universidad Sapienza de Roma y comenzó a trabajar para el club de fútbol AC Milan como responsable de prensa. En ese momento, el club era propiedad de Berlusconi y ella habría estado en contacto regular con él.

Comenzó su carrera política escribiendo una serie de artículos de apoyo para un periódico que apoyaba a Forza Italia, el partido fundado por Berlusconi en 1994 cuando fue elegido primer ministro. En 2019 fue elegida diputada en el distrito Campania, pero raras veces emitió voto y evitaba intervenir en los asuntos políticos que se discutían.

La relación de Berlusconi y la joven empezó al año siguiente y la prensa italiana dijo que los cinco hijos adultos del empresario estaban indignados por la intención de su padre de casarse con ella, lo que le habría dado derecho a su multimillonaria fortuna. Además, se dijo que la diputada se mostró “ofendida y muy enojada por no haber tenido una boda como es debido”. Ninguno de los hijos de Berlusconi asistió a la fiesta.

Reflexionando sobre la diferencia de edad de 53 años entre Fascina y Berlusconi cuando comenzaron su relación, un rival político criticó: "Si ella está buscando hacerse un nombre, entonces lo logró. ¿Qué es lo que ve una mujer de 30 años en un hombre de 83?”

Marta Fascina, ¿motivo de disputa por la herencia de Berlusconi?

Algunas versiones sugieren que Marina Berlusconi, la hija mayor del empresario, no aprobó los planes de matrimonio de Fascina con su padre. Sin embargo, se la vio consolando a la 'viuda' de Berlusconi mientras entraban juntas al Duomo de Milán acompañados por los otros hijos de Silvio, Pier, Barbara, Eleonora y Luigi Berlusconi.

Con tantas “viudas” y tantos hijos, la sucesión del magnate, tercera mayor fortuna de Italia con un patrimonio según Forbes de 6.400 millones de euros (6.800 millones de dólares), promete compleja, pero parece que el patriarca de la familia Berlusconi lo dejó todo bien resuelto, según analistas italianos.

En primera línea se sitúa Marina, de 56 años, presidenta de Fininvest desde 2005 y de la editorial Mondadori desde 2003, llamada la "zarina" o el "cerebro financiero" del clan Berlusconi. "Ella se convertirá probablemente en número uno del grupo y poseerá la mayoría (de acciones) con Pier Silvio. No creo que habrá querellas en la familia, que está muy unida", dijo Giuseppe Di Taranto, profesor emérito de historia de la economía en la Universidad Luiss de Roma.

¿Qué papel tendrá Marta Fascina? ¿Podría sembrar la discordia en la familia Berlusconi en torno a la cuantiosa herencia? "No", estima Andrea Colli, profesor de historia empresarial en la Universidad Bocconi de Milán, porque después de que se produjeran tensiones al principio con los hijos, al inicio de la relación, "encontraron un modus vivendi".