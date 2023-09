Elina Costantini dio sus primeros pasos en la industria de la moda cuando tenía tan solo 12 años en su ciudad natal de Mendoza. Fue su padre quien colocó una fotografía de su hija en un buzón lleno de solicitudes para un desfile de moda infantil en el centro comercial.

A los 14 años, Elina dio el salto al mundo de la moda de alto nivel al participar en la Semana de la Moda en Mendoza, que se celebraba en el Hotel Hyatt. En este evento, desfilaban diseñadores de renombre con los que más tarde colaboraría, como Gabriel Lage, Laurencio Adot y Jorge Ibáñez, quien se convirtió en su gran amigo y a quien siempre recuerda con cariño y añoranza.

Después de años de trabajo como modelo de pasarela de alta costura, Elina Costantini asumido un papel fundamental en la producción de la primera semana de Alta Costura en Argentina. En esta segunda edición del evento, que promete deslumbrar al mundo de la moda, contarán con la participación de renombrados diseñadores como Adrián Brown, Camila Romano, Fabián Zitta, Laurencio Adot y Marcelo Giacobbe.

"Como ustedes saben, esta es la segunda edición de la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC). Mi objetivo siempre ha sido reivindicar la Alta Costura a través de desfiles de gran envergadura, de alto impacto y que valoren adecuadamente la alta moda. Al mismo tiempo, quiero contribuir al crecimiento de la industria y lograr que la Alta Costura Argentina se reconozca a nivel internacional. En nuestro país, contamos con grandes diseñadores cuyo talento merece reconocimiento. Mi labor consiste en potenciarlos y llevarlos al escenario mundial, así como descubrir nuevos talentos en el diseño y la confección, y brindarles oportunidades en las nuevas generaciones", afirma Elina Costantini, creadora y directora de SAC.

Como gran cierre de esta semana de moda, se llevará a cabo una retrospectiva y homenaje a la Alta Costura argentina, en reconocimiento a los grandes e inolvidables diseñadores de nuestro país. Esta emocionante exhibición contará con la curaduría conjunta de Elina Costantini y la directora del Museo del Traje, Victoria Salías. Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una muestra excepcional que permanecerá en el Museo Malba hasta el 8 de octubre, donde se rendirá tributo a figuras icónicas como Emma Saint Felix, Jacques Dorian, Henriette, Carola, Maison Carrau, Vanina de War, Fridl Loos, Medora, Rosina, Hernan Fragnier, Carlo Di Domenico, Javier Musseti y Jorge Ibañez. Este evento promete ser un hito en la historia de la moda argentina y un tributo merecido a sus talentosos diseñadores.

Como modelo y ahora Directora Creativa de SAC, ¿cómo ha evolucionado tu perspectiva sobre la moda a lo largo de los años que trabajas en ella?

- Como directora creativa de SAC, mi perspectiva sobre la moda ha evolucionado a lo largo de los años. He observado cómo la industria ha experimentado cambios significativos, tanto en términos de diseño como de enfoque. La moda se ha vuelto más inclusiva y diversa, abrazando diferentes tipos de belleza y rompiendo con estereotipos, algo que me encanta y apoyo de manera natural. También se ha profundizado en la sostenibilidad y la responsabilidad social, lo que ha llevado a la utilización de materiales y prácticas respetuosos con el medio ambiente. En resumen, percibo que la moda está avanzando hacia una industria más consciente y comprometida con el mundo que nos rodea.



¿Cuáles son tus expectativas para esta edición de la Semana de la Alta Costura en Argentina, considerando el contexto actual de la industria de la moda?

- Pensé mucho este año si llevar a cabo la Semana de la Alta Costura o no, pero tengo la esperanza de que todo estará mejor. Además, en un año electoral que no es fácil... Medité mucho, pero finalmente decidí hacerlo. La Alta Costura no está relacionada únicamente con el lujo y lo ostentoso; es un error verla de esa manera. Lo que hago es un acto de mecenazgo, con el propósito de ayudar y aportar mi granito de arena a la industria. Generamos trabajo para muchas familias, no solo para quienes están en el mundo de la moda, sino también para proveedores, como iluminadores, sonidistas, proveedores de pantallas, pisos y más. Este año, somos 1,822 en total, sumando a todos los proveedores que participan. Para que te hagas una idea, el año pasado fuimos 700. Así que lo vivo y lo hago para generar empleo. Claro está, me gustaría que en el futuro vea resultados, pero eso vendrá por sí solo, ya que en este momento estoy centrada en ayudar.

El objetivo de SAC es continuar promoviendo la moda y la alta costura en Argentina, brindar oportunidades de trabajo y apoyar a la industria y a nuestros diseñadores. A pesar de los desafíos económicos y políticos, la Semana de Alta Costura busca impulsar la creatividad y el talento argentino para llevarlos al mundo también.

¿Cómo crees que la Semana de la Alta Costura puede contribuir a promover la moda sostenible y combatir el auge de la fast fashion?

- Ya algunas de las prendas están realizadas con materiales sustentables, pero todavía no está insertada totalmente pero vamos en ese camino. Estoy trabajando en eso como una prioridad . De hecho, uno de mis sponsors, los zapatos Claude Bernard, están hechos con cuero ecológico. Nada animal, así que en algún punto nosotros ya estamos integrando. Ojalá que se pueda lograr totalmente . Yo hago la curaduría de las colecciones, y en ningún caso utilizamos pieles. También tené en cuenta que lo que hace que una prenda sea de Alta Costura es porque esta realizada íntegramente a mano , con lo cual es otro gran aporte.

¿Qué inspiró la elección de los diseñadores que acompañarán a SAC en esta edición? ¿Y qué crees que cada uno de ellos aportan a los desfiles?

- A mí me inspira la creatividad que tienen, tienen un talento único y cada año se van integrando nuevos diseñadores y los nuevos diseñadores que se integraron este año también es porque algunos me buscaron para estar y también yo consideraba que me encantaba tenerlos y además son los diseñadores más destacados de la Argentina. Así que es un equipo entre ambos que nos unimos para dar todo lo nuestro y que lo hacemos realmente con pasión y esfuerzo. Si bien tenemos un equipo grande, yo trabajo incansablemente desde la mañana hasta la noche y me inspira eso, la creatividad del diseño, me levanto todos los días con ganas. Te da mucho estrés, cansancio, pero un cansancio y un estrés positivo, creativo, de ayudar, de visibilizarnos de acá al mundo

¿Claro, y es tu medio también, aprendiste en él ?

- Sí , es algo que yo entiendo mucho porque si bien soy modelo y ahora además emprendedora, siempre observe y me interesé por todo, cómo se hacía la pasarela, siempre estuve como en el detrás, no porque tenía esto en mi cabeza de crear la Semana de la Alta Cultura, pero siempre estoy muy interesada en ver cómo se hacen las cosas, en aprender, siempre estoy aprendiendo algo nuevo. Es mi manera de ser y vivir.



- Habiendo caminado para los mejores diseñadores no solo de Argentina sino del mundo ( trabajo para Valentino, Carolina Herrera , Jean Paul Gaultier, Oscar de la Renta entre otros), ¿cómo influye tu experiencia como modelo en tu visión como Directora Creativa?

- La elección de los diseñadores que acompañarán a la Semana de Alta Costura en Argentina se basa en su talento y creatividad únicos, así como en su destacada trayectoria en la industria de la moda de nuestro país. Cada uno de ellos aporta su estilo distintivo y su visión creativa a los desfiles, enriqueciendo la experiencia y muestran la calidad del diseño argentino. La inspiración detrás de esta elección es promover y apoyar a los diseñadores locales, así como mantener viva la alta costura en el país. La pasión y la dedicación tanto mía como de mi equipo sumada a los diseñadores involucrados demuestran nuestro compromiso con la industria y el deseo de impulsarla hacia adelante. Yo quiero que la alta costura no muera en el país y siga estando presente y ayudar a la industria que tanto lo necesita.

¿Qué desafíos enfrenta la moda de alta costura en Argentina y cómo están abordando estos desafíos en SAC?

- Los desafíos que enfrenta la moda de alta costura en Argentina son varios. Uno es la dificultad para obtener materias primas importadas debido a algunas restricciones en el país. Además, el cierre de empresas textiles ha aumentado los costos para los diseñadores. En SAC, se tratan estos desafíos y problemáticas buscando alternativas y soluciones creativas para lograr que las colecciones se realicen con los recursos que hay en Argentina.

Tu esposo, Eduardo Costantini, es un referente empresarial y del arte en la región. ¿Cómo se han influenciado mutuamente en sus respectivas carreras?

- Los dos nos ayudamos muchísimo. Eduardo dice que es mi manager , pero fue mi mentor, porque él descubrió en mí algo que yo no sabía que sabía. Producir grandes desfiles de Alta Costura, porque la verdad desde que empecé con la idea, hasta hoy SAC tomó una dimensión tremenda. Nunca pensé que iban a ser desfiles tan grandes, con una gran producción. Y él tuvo esa visión de verme producir estos eventos y me pareció increíble. Cuando me metí de lleno, me di cuenta que lo sabía hacer porque, claro, mis 20 años de trayectoria en la moda y esto que decía antes, que soy muy observadora de todo, me llevaron a aprender un montón de cosas naturalmente sin saberlo. Y esta curiosidad por siempre saber más, por siempre aprender algo nuevo. Así que me sorprendí a mí misma de estar produciendo y con buenos resultados estos grandes eventos. Descubrí una nueva etapa de mi vida que me encanta. Una etapa que es creativa y de ayuda .Eduardo fue súper visionario. Como matrimonio tanto él como yo nos apoyamos y nos consultamos absolutamente todo, somos nuestros consejeros. Pero soy yo misma la que toma las decisiones, mi cabeza no para, estoy todo el tiempo creando. Hacemos una muy linda combinación nos damos apoyo mutuo , porque él influye en SAC y yo también en sus negocios, y todo nos consultamos. En el arte yo lo ayudo muchísimo también, tuve mucho que ver con la compra de algunas obras muy importantes, entonces lo incentivo a encontrar nuevas piezas, nuevas obras que hacen a su colección. Y él también en lo mío.

¿Qué consejos le darías a los jóvenes diseñadores que aspiran a destacarse en la industria de la moda en estos tiempos cambiantes?

Que sean arriesgados y que no les dé miedo el fabricar y creer en la alta costura. Tengo relación con algunos de los alumnos que estudian diseño en la UBA, ellos ya han cambiado el concepto y de repente ves diseños que son más conceptuales. Así que se animen a hacer alta costura , para que la alta costura no muera y siga existiendo, que es maravillosa. Y si bien la tecnología, como ya todos sabemos, avanza a pasos agigantados, nunca perdamos la creatividad de nuestras manos. No nos dejemos llevar por toda esta tecnología, las máquinas, nunca perdamos la creatividad que tenemos cada uno y hay en nosotros. Porque si bien la tecnología crece a pasos agigantados es un instrumento pero siempre el ser humano puede ser mucho más ingenioso en todo. Y que se capaciten, que estudien.

Pero ahí también está ligado a la pregunta anterior, porque de alguna manera hablás de lo artístico en la moda y tu marido habla de lo artístico en un pintor, una obra de arte. ¿De alguna manera los dos están unidos por esa pasión que es el arte?

Sí absolutamente nos une la pasión por el arte, la cultura y la música. En mi caso siempre trato de aprender algo nuevo y estudiar, por sobre todas las cosas. Nunca dejo de estudiar y prepararme.

Dado tu papel en SAC, ¿cómo planeas mantener viva la tradición de la alta costura mientras te adaptas a las tendencias actuales de la moda circular?

Por eso nació SAC para mantener viva la tradición de la alta costura y nos adaptamos a las tendencias actuales de la moda sostenible, en SAC creamos la Semana de Alta Costura, donde invitamos a los diseñadores a crear colecciones exclusivamente hechas a mano, sin intervención de máquinas. Además, nos esforzamos por promover y preservar esta forma de arte para que no se pierda. La idea es conjugar la moda tradicional con prácticas más sostenibles, buscando alternativas y soluciones creativas para lograr colecciones con lo nuestro. Es un país maravilloso el nuestro , tenemos todos los recursos y nuestra gente que es talentosísima. Mi objetivo es que la Alta Costura Argentina ocupe el lugar que merece en el mundo.

Agenda de la Semana de la Alta Costura

La Semana de la Alta Costura presenta un emocionante programa que se llevará a cabo en diferentes locaciones a lo largo de varios días. Comenzando el miércoles 20 de Septiembre, Laurencio Adot deslumbrará en el Museo de Arte Decorativo, específicamente en el Hall Principal Louis XIV.

El jueves 21 de Septiembre, Adrián Brown se presentará en el mismo lugar, continuando con la elegancia y el arte de la alta moda.

El lunes 25 de septiembre, Marcelo Giacobbe llevará su creatividad a la Torre BBVA, prometiendo una experiencia única.

El martes 26 de Septiembre, Camila Romano nos sorprenderá en la Casa Basavilvaso con su talento y visión innovadora.

El miércoles 27 de Septiembre, Fabián Zitta dará vida a su visión en las escalinatas de la Facultad de Derecho, creando un ambiente único.

Finalmente, el jueves 28 de Septiembre, el MALBA será testigo de una Retrospectiva Homenaje a la Alta Costura Argentina, una exhibición que rinde tributo a la alta costura del país. Esta muestra, curada por el Museo del Traje - Gobierno de la Nación y Elina Costantini, promete ser un evento emocionante y conmovedor en el mundo de la moda. La Semana de la Alta Costura reúne a talentosos diseñadores y celebra la creatividad en su máxima expresión.

