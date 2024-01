Gauchos argentinos 'compiten' con un documental en el Festival de Sundance

“La proyección de la película en la sección Documentales de Estados Unidos (en competencia), que representa a los tradicionales cowboys argentinos (conocidos como gauchos) en una sorprendente cinematografía en blanco y negro, culminó con una gran ovación para los realizadores. Pero incluso ese entusiasmo palidece en comparación con la recepción multitudinaria para dos de los gauchos, Tati Gonza y su hija adolescente Guada”, escribió la periodista Annie Lyons en la review que hizo en la página oficial de Festival de Sundance, creado por Robert Redford en 1978.

Taty y Guadalupe Gonza, de Gaucho, gaucho, en la prémiere en el Festival Sundance 2024.



El documental al que hace referencia la periodista es Gaucho, gaucho, de los directores norteamericanos Michael Dweck y Gregory Kershaw. “Los cineastas nos llevan a un lugar suspendido en el tiempo, a una región montañosa de Salta, para capturar la pasión, la espiritualidad y la profunda simbiosis con la naturaleza de una comunidad de gauchos (cowboys) que honran valores y tradiciones”, describió la publicación especializada The Hollywood Report.

"No todo es plata", dijo Adrián Suar sobre la cuestión del cine argentino.

Los argentinos Taty Gonza y su hija Guada Gonza vieron por primera vez Gaucho, Gaucho en la premiere que se hizo en el Festival Sundance. “Estoy muy conmovida, muy feliz; ni había soñado con esto”, dijo Taty en la conferencia de prensa. Su padre agregó: “Nos sentimos muy orgullosos de haber participado en esta película. Estamos representando a muchas personas que participaron de Gaucho, gaucho”.



Para Michael Dweck y Gregory Kershaw, esta película es la segunda que hacen a duo. Las anteriores –estrenadas en ediciones anteriores del Festival Sundance– fueron The last hunt (La última cacería) y The truffle hunters (Los cazadores de trufas). “Lo que buscamos aprender en cada proyecto es que hay seres humanos increíbles dondequiera que vayas”, dijo Kershaw a la revista Variety. “Y por muy diferente que sea el mundo de los gauchos, existen similitudes que trascienden a toda la humanidad y nos conectan”. Sobre la inclusión de Guada Gonza en el filme, explica que “fue Tati –padre de Guada– quien generó que su participación porque entendió lo extraordinaria que ella es. Es muy raro tener una gaucha, y él quería celebrar eso”.