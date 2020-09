Guillermo Vilas contará su historia vía streaming

El aumento de plataformas de streaming que ofrecen contenidos audiovisuales también genera un incremento en la necesidad de contar historias nuevas. En ese contexto, las biopics surgieron como un gran campo a explorar. Figuras de todo tipo contaron sus historias personales pero aquellas relacionadas al deporte parecen despertar mayor interés en el público. Diego Maradona, Carlos Monzón y Juan Manuel Fangio son algunos de los deportistas más importantes de la historia argentina cuyas vidas fueron retratadas en algún proyecto reciente. Y el próximo 27 de octubre a ellos se sumará Guillermo Vilas con su película Serás lo que debas ser o no serás nada.

Distribuida por Netflix, la biopic narra las acciones que llevan adelante el tenista junto al periodista Eduardo Puppo para que se lo reconozca como N°1 del ranking mundial en 1977. Ese año Vilas tuvo los méritos necesarios para alcanzar el lugar más alto de la tabla pero no lo logró y desde entonces reclama un error por parte de la organización que lleva adelante el conteo de puntos.

“Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada es la historia de Guillermo Vilas, leyenda del tenis, que durante más de 40 años reclamó por la revisión de los rankings para ser reconocido número 1 del mundo”, señala el comunicado que anuncia el estreno. “Es también la historia de un periodista deportivo, Eduardo Puppo, quien haciendo propia la lucha de Vilas, emprendió una cruzada durante más de 10 años contra una de las más grandes corporaciones deportivas para demostrar que efectivamente había sido injustamente desplazado de la cima del tenis mundial”, continúa el texto. Y agrega para finalizar: “El trabajo del periodista nos adentra en una investigación que revisa todos los resultados que conformaron los rankings del tenis masculino mundial entre 1973 y 1978”.

Por su parte, Guillermo Vilas utilizó sus redes sociales para hablar del proyecto. “Quiero agradecer a todos los que trabajaron para este película. Es un honor”, escribió junto a varias imágenes que se verán en la biopic. La misma está dirigida por Matías Gueilburt y cuenta con entrevistas a Rafael Nadal, Roger Federer, Björn Borg y Gabriela Sabatini entre varios otros tenistas y conocidos de Vilas.

El furor por las historias de deportistas no solo ocurre en Argentina. Sin ir más lejos, The Last Dance, el documental que narra la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls y la propia vida del basquetbolista fue un éxito internacional. Y no solo lo confirma el elevado número de audiencia sino también premios que la producción está obteniendo como el Emmy a Mejor documental o serie de no ficción.