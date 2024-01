Después del éxito de la serie de Netflix "Sex Education", la actriz británica redireccionó su imagen y busca consolidarse como una experta en bienestar sexual.

Aunque es reconocida por su icónico papel como Dana Scully en The X-Files, ganó una nueva legión de seguidores al interpretar a la terapeuta sexual Jean Milburn en este exitoso drama adolescente.

Abrazando las temáticas sexualmente liberadas de su personaje, Anderson anunció el año pasado sus planes de crear un libro que recopile las fantasías sexuales explícitas de mujeres de todo el mundo. Además, lanzó una marca de refrescos llamada G-Spot, promocionada como un producto que "vigoriza y mejora el rendimiento" utilizando ingredientes naturales.

El impacto del vestido de Gillian Anderson

El mensaje de liberación sexual de Gillian no pasó desapercibido en la entrega de los Premios Globos de Oro el 7 de enero, donde lució un vestido con un estampado audaz que reflejaba su enfoque abierto y progresista hacia la sexualidad.

Gillian Anderson llamó la atención en la ceremonia llena de estrellas al caminar por la alfombra roja con un vestido blanco sin tirantes diseñado por Gabriela Hearst. A primera vista, parecía un vestido clásico, pero los fanáticos que se acercaron pronto notaron que estaba adornado con motivos de anatomía femenina.

En declaraciones a Deadline en la alfombra roja, Gillian confirmó el diseño y explicó que el vestido era una colaboración entre Hearst y su "marca de bienestar alternativo", G Spot. "Yonis [la palabra sánscrita para útero], hay tantos yonis en mi vestido", dijo. 'Se necesitaron 3 1/2 horas por yoni para bordar, y hay muchas. Fueron unas 150 horas de bordado”.

"Dado que mi presencia en Instagram ha destacado los yonis desde que Sex Education aterrizó en Netflix y como el mantra de mi marca G-Spot es "priorizar el placer", quería incorporar este elemento al diseño", añadió a British Vogue.

Gillian compartió una foto de ella cenando después del espectáculo, bromeando en la leyenda de Instagram: "A veces solo necesitas una salchicha para combinar con tu vestido yoni". Hearst describió el look como "vulvaliciosamente chic" en su publicación de Instagram, proporcionando detalles sobre el proceso de construcción del vestido, que fue recibido con mucho amor por parte de los fanáticos en línea.

Gillian Anderson se reinventa como "gurú sexual"

En febrero pasado, Gillian compartió que su inspiración para compilar los pensamientos eróticos más íntimos de sus contemporáneas surgió después de asumir un papel protagónico en Sex Education.

Anderon compartió que la actitud liberadora de su personaje Jean en la serie, que liberó a sus personajes de la inhibición sexual, no siempre se refleja en la vida real de las mujeres, y expresó su interés en entender el motivo detrás de esto.

Al contribuir con un artículo para The Guardian, Gillian subrayó que su libro ofrecerá una experiencia catártica para aquellos que opten por sumergirse en él.

"Quiero mujeres en todo el mundo, y a todas ustedes que ahora se identifican intrínsecamente como mujeres (queer, heterosexuales y bisexuales, no binarias, transgénero, poliamorosas), todas ustedes, viejas y jóvenes, cualquiera que sea su religión, y casadas, solteras u otra, que me escribas y me cuentes en qué piensas cuando piensas en sexo", dijo.

"Ya sea cuando lo tienes solo o con tu pareja, o con más de uno. Dime. Fantasías, frustraciones, exploraciones, lo prohibido, la infancia, los sonidos, los fetiches, la culpa, la insaciabilidad. Cincuenta años después, las fronteras se han borrado, no más que en nuestra propia sexualidad: el BDSM, el significado moderno de género, etc., todo está en juego. ¿Siguen siendo las mujeres el sexo silencioso?", sostuvo.

Después de leer el influyente libro de 1973 de la autora Nancy Friday, "My Secret Garden: Women's Sexual Fantasies", la actriz encontró inspiración para compilar su propio libro. Este libro incluye cartas íntimas, grabaciones y entrevistas personales sobre el tema.

A Gillian le sorprendió notar la represión sexual que experimentaban muchos de los sujetos mencionados en el libro en comparación con las mujeres contemporáneas del siglo XXI.

"Hoy, gracias a Dios, vivimos en un mundo diferente. Podemos hablar de estas cosas con nuestros contemporáneos. Creo que esa es una de las cosas que la gente encuentra tan liberadora sobre la educación sexual", dijo.

"Mostramos personajes que luchan con sus relaciones sexuales y, sin embargo, son lo suficientemente valientes como para hablar de ello con sus amantes y parejas, para que puedan obtener lo que necesitan sexualmente”.

