Karina Milei, Fátima Flórez y Victoria Villaruel de blanco: las coincidencias de las mujeres de Milei

Se generó mucha expectación en torno a la vestimenta de las mujeres que estaban junto a Javier Milei el 10 de diciembre: Fátima Florez, Karina Milei y Victoria Villarruel. Resultó sorprendente que las tres optaron por atuendos similares respetando el protocolo de la asunción presidencial.

Javier Milei: "No hay alternativa al shock ni hay alternativa al ajuste"

Fátima Flórez, Karina Milei y Victoria Villarruel coincidieron al lucir conjuntos sastres con traje y pantalón amplio. Además, eligieron el mismo color: blanco. Según el protocolo para la ocasión: "Las mujeres eligieron este color para asociarse lo más cercano a los colores patrios", se la escuchó decir a Karina Vilella, experta en ceremonial y protocolo.

Victoria Villaruel junto a Javier Milei.

Cada una desempeñando su papel: A pesar de ser la pareja de Milei, Fátima no lo acompañó ni en el automóvil que lo llevó al Congreso de la Nación antes de la jura, ni en el descapotable que utilizó el presidente en el trayecto hacia la Casa Rosada. Ese lugar fue ocupado por Karina Milei, la hermana del presidente y su persona de mayor confianza.

Sin embargo, resultó llamativo que tanto ella como la vicepresidenta lucieran conjuntos de traje con pantalón palazzo o pinzado, acompañados de blazers blancos. En el caso de Karina, opto lucir la firma Ménage a Trois, de Amalia Sabán, mientras que Victoria Villaruel fue por la firma de Graciela Ocampo.

Los hermanos Milei

Arriesgada, Victoria Villaruel apostó por un traje sastre, meticulosamente confeccionado a medida, destacaba la sofisticación y estilo distintivo de la vicepresidenta. El color nude añadió un toque de modernidad y frescura a su atuendo, logrando un equilibrio perfecto entre la formalidad del evento y la expresión de su personalidad.

Los números que usó Milei para describir "la peor herencia" económica

Una de las características llamativas fue el cinturón del saco, adornado con piedras en forma de tres flores en el mismo tono. Este detalle distintivo no solo realzó la figura de Villarruel, sino que también evidenció su atención a los detalles y su aprecio por la moda de alta calidad.

Los zapatos, en sintonía con el conjunto, completaron la vestimenta con gracia y estilo, demostrando una vez más la habilidad de Villarruel para coordinar accesorios de manera impecable. Sus aretes y una escarapela indispensable, en armonía con el cinturón, añadieron un toque patriótico y distintivo a su apariencia.

Fátima Flórez, la "primera dama" con un look correcto

Fátima Florez, la pareja de Javier Milei, fue notablemente excluida de manera oficial de la ceremonia de investidura del nuevo presidente, siendo reemplazada en este rol por Karina Milei. A pesar de este hecho, Flórez demostró un acierto en su elección de atuendo para la ocasión, gracias a la colaboración de la diseñadora Natalia Antolín. Vistiendo un traje blanco con detalles en strass en los botones, la elección resaltó su elegancia y refinamiento, a pesar de su ausencia en el evento oficial.

Su look no solo mostró una cuidada selección de prendas, sino también una combinación inteligente al incorporar un body negro, aportando un toque de contraste y sofisticación al conjunto. El beauty look elegido por Fátima se mantuvo fiel a su estilo distintivo, subrayando su personalidad vibrante y única. Aunque su presencia física en la asunción fue limitada, su elección estilística reflejó un cuidado por los detalles y una comprensión de la importancia de proyectar una imagen elegante y acorde a la ocasión.

En este contexto, Fátima Flórez demostró que, incluso ante la exclusión formal de un evento, su sentido de la moda y su colaboración con diseñadores de renombre le permiten destacarse y dejar una impresión duradera, no solo por su ausencia, sino también por su estilo impecable.

JCCL CP