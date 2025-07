La muerte de René Favaloro en la cultura popular: las canciones, series y libros que rinden homenaje al gran cardiocirujano

René Favaloro se quitó la vida de un disparo al corazón el 29 de julio de 2000, en su casa del barrio de Palermo Chico (Capital Federal), dejando siete cartas y más de 18 millones de dólares de deuda en su fundación. El suicidio de uno de los médicos argentinos más reconocidos en el mundo tuvo un fuerte impacto en la cultura popular, incluyendo homenajes que le rindieron dos de las bandas de rock más populares de nuestro país.

Attaque 77 le dedicó su canción “Western”, primer corte de su álbum Antihumano (2003), que habla de la crisis económica del cardiocirujano, potenciada por la falta de respuestas del gobierno que encabezaba Fernando De La Rúa, que terminó en tragedia: “Decidió evitar la corrupción / decidió, y ahí nomas se suicidó / Y pensar que fue maestro del bypass / y murió de un disparó al corazón / Es la historia de cada día / siempre el mismo guion, trabas y burocracia, ¡que frustración! / Lo de siempre, lo normal, todo gris sin final feliz / En este film, siempre es así / Los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren”.

A 25 años de su muerte: ¿por qué se suicidó el doctor René Favaloro?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Bersuit Vergarabat hizo mención al suicidio del médico en su tema “La argentinidad al palo”, del álbum homónimo de 2004: “Yo argentino, como el tiro en el corazón de Favaloro / Del éxtasis a la agonía, oscila nuestro historial / podemos ser lo mejor, o también lo peor, con la misma facilidad​”.

El folclorista argentino Eduardo Falú —que fue operado por el cardiocirujano— lo homenajeó en su canción “El agradecido”, donde expresa: “Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe / Sueña René Favaloro un país que nunca fue / Sueña René Favaloro un país que nunca fue”.

Otro artista popular, Mario Álvarez Quiroga, famoso por su tema “Pena y alegrías del amor”, le dedicó su canción “A René Favaloro”, que comienza diciendo: “Cuando el plomo como tigre hambriento se devoró tu corazón tan noble / sentimos que la muerte nos robaba la dignidad y el genio de un gran hombre / De un hombre que luchó sin concesiones, por un orden más justo y más humano / un Quijote sin peto ni armamentos para enfrentar un mundo desquiciado”.

René Favaloro: el vikingo de la medicina argentina, en 25 máximas

Y luego agrega: “No te mató el revólver, Favaloro, te matamos nosotros, tus hermanos / fue nuestra indiferencia de mediocres la que te puso el arma entre las manos / No supimos ponernos de tu lado en la heroica misión de acompañarte / te dejamos desnudo y solitario, a merced de insensibles y farsantes”.

Por su parte, el guionista y director Gastón Portal recreó, de manera libre, la muerte del médico en el capítulo “El corazón del doctor”, de su miniserie La última hora (2016).

En 2021 se conoció la noticia de que la productora argentina Pampa Films estaba trabajando en una serie sobre la vida de cardiocirujano basada en la obra del fallecido periodista Pablo Calvo llamada La muerte de Favaloro, pero el proyecto nunca llegó a concretarse.

Roberto Favaloro: “Si René ve la corrupción de hoy, se vuelve a pegar un tiro”

Un homenaje todavía menos conocido es Il cuore di un uomo (El corazón de un hombre, en español), de 2022, una biografía novelada del periodista italiano Luca Serafini, que obtuvo el Premio Angelo Zanibelli, otorgado por Sanofi, una de las principales empresas del sector farmacéutico europeo.

El autor confesó: “No había nada de él que no me interesara. La ciencia, el humanismo, la filantropía, sus ideas sobre la justicia, la obstinación, los valores profesionales y privados, su amor por la naturaleza y, claro está, su devoción por Italia. A medida que avanzaba en la investigación sentía como si estuviera escribiendo sobre la vida de una persona conocida y apreciada”.

Google también reconoció el valor de Favaloro en 2019, pero haciendo referencia al nacimiento del médico, que en ese momento habría cumplido 96 años: el dibujo del popular buscador mostró un corazón y el rostro del doctor que ocupan el lugar de las “o”, junto a elementos médicos al fondo: un electrocardiograma, un estetoscopio, un bisturí y unas tijeras.

ML