Las Murciélagas, una historia de resiliencia que también tiene su sueño mundial

La pelota con ocho cascabeles en su interior rueda en el césped sintético de la cancha del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde diez chicas entrenan duro. Son de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.

“¡Vengo!” es el grito que se escucha mientras practican estrategias de algunas rivales que enfrentarán el primer Mundial en Inglaterra. “¡Vengo!” parece que gritan las nenas que alguna vez fueron estas jugadoras de elite que corren con gafas reglamentarias, tiran al arco, saltan, se ríen y se abrazan.

“Si el cuerpo y Dios quieren, voy a llegar. El fútbol a mí me gustó de chiquita. Soy la menor de siete hermanos que me decían: ‘Grace, vos vas a jugar a lo mismo que nosotros’. Entonces le ponían una bolsa a la pelota y jugábamos todos”, contó a PERFIL Gracia Sosa, la cordobesa de extensa historia deportiva y actual capitana de Las Murciélagas.

Entrenamiento. Las jugadoras representan a equipos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Rioja. FOTOS: SERGIO PIEMONTE

A los 12 años practicaba atletismo cuando la invitaron a un partido de fútbol a un club, dudó en ir porque eran todos varones, hasta que se decidió y fue con un amigo. Ese sería el comienzo de una pasión que, al no haber equipos mixtos, ni femeninos en ese momento, retomaría años más tarde.

En 2016 empezó en jugar en Las Guerreras en Córdoba, equipo pionero de fútbol femenino para personas ciegas. “El Mundial va a ser una experiencia nueva”, dice Gracia pensando en la competencia dentro de los World Games IBSA Birmingham, Inglaterra 2023. Sabe lo que es representar a Argentina, lo hizo con otros deportes, atletismo y remo. “Pero esto es nuevo, recién empieza, como les digo a las chicas: nosotras estamos apuntando a dejar el país en lo más alto”. Pero también sabe que cada uno de los siete equipos que participan buscan lo mismo, pero será el primer Mundial para todos y más allá de un resultado, es el camino que se abre lo más valioso.

La Argentina jugará su primer partido el 14 de agosto frente a Alemania

Si bien los Juegos internacionales para atletas ciegos y con discapacidad visual se celebrarán del 18 al 27 de agosto, el debut de Las Murciélagas será el 14 contra Alemania. Dos días después jugarán contra India y cierran la primera fase el 18 frente a Austria.

Con dos compañeras hicieron la promesa de llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 para competir con fútbol femenino. “Mi idea es seguir jugando hasta que el cuerpo diga: bueno basta. A veces me lo dice, pero no le hago mucho caso”, contó divertida.

En una disciplina deportiva que, hasta hace apenas tres décadas, era impensada, Gracia es una referente. No se detuvo, como ninguna de las demás integrantes del equipo, con historias y contextos distintos. Arremetieron con audacia, crearon nuevas reglas, pusieron cascabeles o bolsas a las pelotas, patearon todo tipo de imposibilidades y abrieron puertas a las infancias que vienen, vean, o no. “Por mi baja visión no me sentía cómoda, ni terminaba de encajar en ningún deporte. Hasta que empecé fútbol en el equipo de Mendoza y ese fue mi lugar”, completó.

Agustina Medina Valquilirias es la más joven del equipo y cumple los 18 años en pleno Mundial. Nació en Uruguay, pero Mendoza es su tierra por adopción. Juega hace un año y medio. “La pasión y la locura por el fútbol me la contagié de mi profesor, Federico Accardi” (integrante de la selección argentina Los Murciélagos, campeona mundial en 2015). “Él también entrenaba en Mendoza y se hizo cargo del equipo femenino. Me ayudó en muchos sentidos de lo personal y en lo deportivo”, afirmó Agustina.

Floppy Messen es psicóloga, docente y jugadora del Seleccionado. En su charla con este diario contó que empezó el deporte de grande y que no se considera la típica atleta. De todos modos conjuga las dos profesiones con total comunión.

Responde que el fútbol para ella hoy es un regalo que le dio la vida. Lo que antes era un hobby ahora se convirtió en un cable a tierra. “Hubo días que después de escuchar un montón de problemas, incluso mis inseguridades de, por ejemplo, no ser capaz de ayudar a solucionar esos mismos problemas, llegar a la cancha y pisarla era saber que allí no me tenía que preocupar de nadie, de nada ni de mí, solo fluir”, aseguró la psicóloga.

En este sentido, explicó que el deporte le permitió escuchar muchas voces al mismo tiempo, optimizar su concentración, tener objetivos colectivos y claros, y conocer personas hermosas, además de saber que son muchas las puertas que se están abriendo.

Con respecto a la inclusión, cree que todavía falta, en líneas generales, menos discursos y más concreciones como semáforos sonoros, o semáforos simplemente donde no los hay, personas capacitadas para atención en lugares claves y rampas de acceso. “La bandera de la inclusión no debería levantarse con bombos y platillos, falta hablar menos y actuar más”, señaló, contundente, la jugadora.

“La bandera de la inclusión no debe levantarse con bombos y platillos, debe actuarse

Gonzalo Abbas fue durante diez años parte del seleccionado de Los Murciélagos. Dos veces campeón mundial, ganador de una medalla de plata (2004) y un bronce (2008) en los Juegos Paralímpicos y fue cuatro veces campeón de América/Panamericano.

Nunca imaginó que un primer acercamiento al fútbol adaptado, invitado por Lucas Rodríguez, de Los Murciélagos, 24 años, lo llevaría después a impulsar y dirigir el primer seleccionado femenino para competir en el primer Mundial en esa disciplina.

Abbas impulsó la creación del primer equipo femenino en Córdoba en 2012. “No había ningún equipo a nivel mundial de fútbol femenino, solo algunas chicas jugando de forma mixta en equipos de varones. Iniciamos la disciplina con el equipo de Las Guerreras, después se sumó Santiago Hugo, el ‘profe’ que hoy es asistente de la selección, y Lucas Rodríguez (campeón del mundo 2006-2015 con Los Murciélagos). Así, entre todos, empezamos a trabajar en este sueño”, aseguró, por último, el entrenador.

Una disciplina con apoyo del Estado

P.F. Sofía Sosa forma parte del cuerpo técnico de Las Murciélagas. (FOTO SERGIO PIEMONTE)

Argentina será uno de los ocho participantes junto con Inglaterra, Alemania, Japón, India, Ghana, Costa de Marfil y Mali. Argentina es el único país de América que tuvo apoyo del Estado para participar de este Mundial.

Sofía Sosa es deportista de alto rendimiento. En 2019, cuando comenzaba a gestarse la creación de un seleccionado femenino para personas ciegas, le proponen ser parte del cuerpo técnico que asuma el proyecto.

En su rol clave de preparadora física de Las Murciélagas, Sosa coincide con todo el equipo en que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación y de la Federación de Deportes para Ciegos (Fadec).

“Es una alegría que Argentina por primera vez en la historia tenga representación. Desde que asumimos nos planteamos ampliar el apoyo para la participación de las mujeres en los seleccionados nacionales de todos los deportes y Las Murciélagas son una expresión de eso”, afirmó Inés Arredondo, secretaria de Deportes de la Nación, a PERFIL y agregó: “Creo que expresa el hecho de priorizar las políticas sociales y la ampliación de derechos”.

Facundo Mota es jujeño, tiene 39 años, preside la Federación Argentina para Ciegos y fue quien convocó al cuerpo técnico para conformar esta selección. “Es un orgullo tener al fútbol femenino comenzando el primer torneo oficial e internacional y más orgulloso porque es la única selección de América que va a participar”, afirmó desde Salta a este diario, donde viajó para disputar un partido de este disciplina.

Cuando Mota asumió la presidencia de la Federación en 2022, algunos portales de su provincia celebraban que sea el primer jujeño en el cargo. Para el niño que nació sin ver y creció desarrollando dones en el deporte, su incapacidad no fue central para ir adonde se proponía con el acompañamiento clave de su familia. “Para mí, que soy un apasionado del futbol para ciegos y lo sigo jugando, son momentos históricos. Con una selección que se preparó durante muchos años para llegar donde está. Ojalá que siga creciendo el fútbol femenino para ciegas como el convencional, y ojalá sigan apoyando a este deporte”, concluyó.