LIT Killah invitó a Milo J para lanzar el primer corte de su nuevo álbum

LIT Killah es uno de los principales referentes de la escena urbana nacional. Mezcla de leyenda del freestyle argentino y pionero del trap local, su estilo es una síntesis del flow que lo hizo famoso hacia la introyección en la que la sensibilidad se alterna con la ironía. En sus dos álbumes de estudio, el introductorio Maws, de 2021, y SnipeZ, de 2022, LIT Killah logró imponer un estilo electrizante que cautivó a las audiencias. Carta de despedida, su flamante lanzamiento, es un ejemplo de cómo el artista logra manejar las emociones y traducirlas en una emotiva despedida.

Para indagar en ese terreno, LIT Killah –de 24 años– unió fuerzas con Milo J, quien con 17 años es la sensación urbana del momento. El joven prodigio de una escena en constante expansión, con sus letras abarrocadas, la hondura de su voz y una gran capacidad para fluir en cuanta base se le presente, conquistó la escena, subido a la maquinaria de Bizarrap. Producido por Ronny J, Carta de despedida es el primer adelanto del próximo disco de LIT Killah.

En tiempos de redes. “Quisiera que esta fuera otra canción/y es una carta para despedirte, amor/ Quería decírtelo en la cara pero no me dio, no me dio/El miedo me dijo que no”. Emplazado al comienzo de la canción, como si se tratara de una estrofa, el estribillo comprime la sensación que recorre el tema: la dificultad de encarar una ruptura. Como si la canción fuera efectivamente una carta, apela a la distancia, no con regocijo, sino precisamente con dolor.

Síntoma de época, las redes sociales y la cotidiana comunicación vía internet reemplazan –en muchos casos– el encuentro. La dificultad de enfrentar algo tan arduo de vivir como el final de una relación amorosa encuentra así una alternativa: cortar a distancia. Y en esa retórica se inscribe Carta de despedida, con el leve anacronismo del formato. La carta, por lo menos, es el esfuerzo del intento de decir, con atención, una huella de preocupación por el otro, casi un instinto de cuidado.

LIT Killah y Milo J, dos nombres de peso de la escena urbana argentina, entonan la introspectiva despedida canalizando ese dolor en una obra muy efectiva, que es un anticipo de lo que vendrá en su nueva producción del mencionado LIT Killah. Habrá que esperar para saber cuáles serán sus próximos pasos, de cara a ese próximo e inminente disco, el sucesor del exitoso SnipeZ.