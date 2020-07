Lizardo Ponce o el instagramer que dio el mal paso en "Cantando 2020"

El protocolo sanitario que habilitó la puesta en marcha de "Cantando 2020" hace que en la segunda edición todavía no tenga la dinámica de lo que se supone es un programa de ese estilo. A su vez, anoche Lizardo Ponce, uno de los participantes, se convirtió en el "instagramer que dio el mal paso".

Antes del Cantando 2020, Lizardo Ponce conducía vivos en Instagram para potenciar en redes Bake Off Argentina.

Lizardo Ponce, es un conductor y periodista cordobés de 30 años que con 1,2 millones de seguidores, es uno de los reyes locales de ese universo paralelo llamado "las redes". Ponce es de los buscados por marcas por ser "influencer", y también trabajó en productos de Disney, y Viacom CBS/Telefe lo contrató como soporte en redes de lo que fue uno de éxitos 2020 de la televisión abierta, "Bake Off Argentina".

Al término de cada programa de "Bake Off", Lizardo Ponce conducía los "El Gran Pastelero Live" con entrevistas y juegos -el tutti frutti- con integrantes del jurado, participantes, y demás. En ese mundo paralelo que se iniciaba a la medianoche, durante una hora tenía una audiencia que comenzaba con más de 70 mil seguidores hasta estabilizarse en la mitad o menos. Una audiencia altísima teniendo en cuenta las variables que rigen ese "rating" de redes. Para dar una idea, ese mes de junio los vivos de instagram de Ponce sumados a los que hacía Cande Molfese -actriz y conductora con 5,2 millones de seguidores en Instagram- acumularon para Telefe 1,8 millones de vistas. Un "rating" altísimo.

Tinelli y su Cantando 2020 es una las apuestas de El Trece para potenciar el rating.

Esos números en redes, le abrieron la puerta para competir en "Cantando 2020". Un espacio donde, como le recordó Nacha Guevara a Lizardo Ponce, el jurado está para juzgar la actuación de los participantes, no lo que hacen en Instagram. Y en la edición del martes, volvió a tener sentido lo que Moria Casán siempre repite: "Esa pista no es para cualquiera". La televisión abierta, es decir, ese mundo que busca no diluirse con la pérdida de rating y televidentes, juzgó a uno de los reyes del mundo moderno (instagram), con parámetros "arcaicos" y dejó al rey convertido en plebeyo.

Lizardo Ponce logró en su debut en el "Cantando 2020" uno de los puntajes más bajos de las dos primeras emisiones. Y una devolución de parte de Nacha Guevara que seguramente la convirtió en "una bruja malvada" en el mundo Instagram por atentar contra el rey. Un rey al que, parece, se le acumularon los nervios del debut, más la emoción que, como explicó, le producía salir por un rato de esa soledad de esta cuarentena de cuatro meses, y a que, como también dijo, no es cantante.

"Vengo a ofrecer alegría a la gente y a divertirme; si esto no me divierte me voy a mi casa", dijo Lizardo Ponce ante los fundamentos certeros que le dio Nacha Guevara para su baja calificación. Sería psicología barata decodificar esa frase de Ponce pero se coló algo de divismo y poco sentido de equipo para con su pareja cantante Lucía Villar, en eso de "si no me divierto, me voy."

Cantando 2020 es lo más visto de El Trece y se ubica detrás de "Jesús".

Desde ese más allá que son las redes, se sumó anoche Marcelo Tinelli bancando a Lizardo Ponce con un posteo de Twitter que obviamente se exhibió en la pantalla. La convocatoria a un instagramer/influencer son uno de los artilugios que la televisión abierta toma para mitigar la fuga de televidentes. Lo fueron Sofi Morandi y Julián Serrano cuando se los convocó para "Bailando por un sueño". La estrategia es obvia: transformar en puntos de rating la mayor cantidad de seguidores que ellos tienen.

La noche del martes, en su segunda emisión de "Cantando 2020", según publicó la cuenta de Twitter Real Time Rating, la sumatoria de influencies/instagramer presentes para traicionar audiencia en el segmento de Lizardo Ponce no dio el resultado supuesto. El tuit decía : "Con Lizardo Ponce, Yanina Latorre, Lola Latorre y La Faraona (Martín Cirio), influencers más vistos en Instagram, el "Cantando 2020" tocó los 6.9 (puntos de rating). Hasta ahora, el número más bajo de los participantes." El primer lugar lo retenía Telefe con 11,6 puntos con la telenovela brasileña bíblica. En la general igualmente, "Cantando 2020" se ubicó segundo en su franja horaria.

"Vengo a divertirme, si esto no me divierte me voy a mi casa...Para cantantes, está Spotify", dijo Lizardo Ponce.

Si la idea de Tinelli y su equipo es potenciar las disputas irrespetuosas para generar rebote mediático, anoche se dio un ensayo, un sesteo con el paso de Lizardo Ponce y su contenida hinchada presente ante una jurado tan directa como Nacha Guevara. Ahora, si en la primera semana las disputas serán la norma, el agotamiento de jurado y participantes, quizá se traslade a la audiencia. En medio de una realidad complicada es probable se esperara un "Cantando 2020" diferente. También, quizá, amerite "presencias" en el piso de Tinelli y no sólo participaciones orwellianas desde ese mundo paralelo que es Twitter. Pero como repite un empresario de medios, "el éxito es esquizofrénico". El rating también.