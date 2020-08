Mauricio Macri saca la reposera en sus vacaciones por la Costa Azul

La excusa de la reunión en la FIFA era sólo eso, una excusa. Macri se liberó de la política para disfrutar del verano europeo. Y ya abrió la reposera en la Costa Azul. En agosto, en Europa, toda cuestión administrativa y política entra en receso. Es alta temporada y aún con un rebrote de coronavirus, se corta toda actividad. Y si como detallan, Macri regresa en septiembre, lo suyo viene más de traje de baño que de corbata.

Uno de los pocos hoteles premium abiertos de París fue donde Macri se instaló apenas llegó.

Escala en París.

No hay un estadio de fútbol cerca, sí, espacios de las principales marcas de moda, bares, la famosa Le Bon Marché y hasta esa iglesia que no se ve de la calle pero está llena casi a cualquier hora del día: “la de la virgen de la Rue du Bac” . El 6, la Rive Gauche, Barrio Latino. No importa como se lo quiera llamar, es uno de los de más onda de París, y en verano mucho más. Tiene un aire de mundanidad y frescura -a pesar del calor- que hacen de ese arrondissement parisino, un lugar más propio e interesante para Juliana Awada que para Mauricio Macri.

PERFIL publicó que Macri y Awada podrían tener alojamientos alternativos para quedarse en París. Uno pudo haber sido el departamento de un ex embajador durante su gestión, Ramón Puerta. En la época que Macri fue diputado, su amigo y hasta ex socio en algún momento, ya se le había prestado. El otro lugar mencionado por PERFIL, era el de un empresario argentino que tiene un departamento en la zona de Saint Germain-des-Prés. La Nación, medio de excelente relación con Macri, confirmó a través de su periodista Luisa Corradini, que el expresidente y Awada decidieron dejar el hotel La Réserve, y “mudarse al departamento de unos amigos en las inmediaciones de Boulevard Saint Germain”.

El mes de vacaciones de Macri en Europa abrió grietas en Juntos por el Cambio.

Ubicación y amistad son los ejes cartesianos que confluyen en Natalie y Calilo Sielecki con Macri y Awada. El matrimonio tiene a cien metros de Boulevard Saint Germain un discreto departamento que usan durante el año dado que sus hijos estudian en Europa. De hecho Ian Sielecki, uno de los tres hijos del matrimonio, tuvo un sorpresivo y fugaz alto perfil cuando en febrero de 2020 en ocasión del viaje de Alberto Fernández a Francia, le hizo una pregunta durante una conferencia que el mandatario dio en el Instituto de Estudios Políticas -o Science Po- de París. Una ubicación ideal: en diagonal a la famosa iglesia Saint Germain des Prés; sin edificios enfrente; a cinco minutos del también famoso Les Deux Magots, y a pasos apenas de otro lugar pintoresco: el restaurante Le Bonaparte. Que quizá sea la “terraza vecina” donde Macri y Awada cenaron.

Un permiso consular es el que habilita el viaje de argentinos al exterior.

El periplo de estas vacaciones europeas, ubican la Costa Azul como el presente destino del ex presidente. Y acá se otro ejes cartesianos confluyen: ubicación y nombre. Según lo publicado por La Nación, Macri y Awada veranean en Ramatuelle, un pueblito medieval próximo a Saint Tropez. Casualmente en Ramatuelle hay un complejo de lujo que pertenece a La Réserve, la cadena que Macri eligió para alojarse apenas llegó a París. Esa firma ofrece además la opción “villas”, es decir, casas privadas con servicio de hotel y la privacidad de una casa. Dicen igualmente que el matrimonio se aloja en casa de amigos. Como mucho en Macri, estas vacaciones europeas anticipan una sucesión de cajas chinas.