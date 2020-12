Ahora Pierre Cardin y Jeanne Moreau son "amantes inmortales"

Jeanne Moreau es un ícono del cine francés y murió a los 89 años, en 2017. Pierre Cardin es un sinónimo de la moda francesa y acaba de morir, a los 98 años. La musa de la nouvelle vague por excelencia y el diseñador fueron pareja durante cuatro años pero la relación entre ellos fue de por vida.

“Apenas lo conocí (a Pierre Cardin) la gente me dijo: ‘¡Es homosexual, no pierdas tiempo con él!’ Y yo respondía: ‘¡No me importa! ¡Lo amo tal como es, y me gusta!’ Pierre Cardin es uno de los regalos que me ha dado la vida. Lo quería y fui tras él”, contó Jeanne Moreau a Paris Match, en uno de los últimos reportajes que dio.

“No es que solo quería a Pierre (Cardin), me enamoré a pleno de él. ¿Qué cuál es la diferencia? Cuando querés a alguien, ese sentimiento no dura, se acaba. En cambio, el estar enamorado, perdura.”

Cardin y Moreau juntos en 2008, cuando ella recibió un premio por su carrera como actriz.

En ese mismo reportaje, Pierre Cardin recordó que conoció a Jeanne Moreau en 1961 cuando ella lo fue a ver por recomendación de Coco Chanel. “Ella necesitaba ropa para una película. Fue amor a primera vista y un romance apasionado que duró cuatro años. No me gustaban las mujeres y amaba a Jeanne. Luego, una separación nos alejó por un tiempo, antes de que tuviéramos una amistad inquebrantable”, explicó Cardin.

Ella completa cómo fue ese primer encuentro: “Tenía que empezar a filmar ‘Eva’, de Joseph Losey (…) y necesitaba algo especial, de femme fatale. (…) Coco Chanel me recomendó ver a un joven modisto ‘muy bueno’, me dijo. Fui y él no estaba pero sus asistentes me mostraron su colección, que me pareció genial. Y comencé a amar a Pierre de inmediato, sin siquiera conocerlo, a través de su trabajo. Llegó al final de la presentación y dije: ¡Qué atractivo!”.

En 1970, Jeanne Moreau y Pierre Cardin al cierre de un desfile de su "amor de toda la vida".

Durante más de cuatro décadas Pierre Cardin fue responsable del vestuario de Jeanne Moreau para la vida personal y profesional. Y el último diseño que le hizo, el más fotografiado fue el que ella usó 10 de enero de 2011. La ocasión lo ameritaba porque marcó un hecho importante en la vida cultural de Francia. Ese día, Jeanne Moreau se convirtió en la primera mujer en ingresar a la Academia de Bellas Artes. Ese día Pierre Cardin la vistió y también fue el encargado de darle la bienvenida; él había ingresado a la academia ocho años antes.

Francia ha generado muchas parejas icónicas -más allá de su duración temporal-, como lo fueron Edith Piaf y Marcel Cerdán; Yves Montand y Simone Signoret, Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, Juliette Gréco y Miles Davis, Johnny Hallyday y Sylvie Vartan, Jean-Michel Jarre y Charlotte Rampling, Serge Gainsbourg y Jane Birkin, Brigitte Bardot y Roger Vadim…Y a su manera y dejando los prejuicios para los demás, Jeanne Moreau y Pierre Cardin también son una de esas parejas que definen a Francia.